MPD Engenharia conquista Selo Dourado do Cubo Itaú

O reconhecimento foi dado pela atuação da construtora em inovação aberta, uso de dados e iniciativas que ampliaram eficiência operacional e resulta...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
06/03/2026 às 18h47
Banco de Imagens Freepik

A MPD Engenharia conquistou, pelo terceiro ano consecutivo, o Selo Dourado do Cubo Itaú, ecossistema de inovação que conecta grandes empresas, startups e investidores para o desenvolvimento de soluções tecnológicas e geração de negócios. O reconhecimento é concedido às corporações com maior nível de interação, engajamento e participação ativa na comunidade, considerando presença em iniciativas, participação em eventos, conexões na plataforma e colaboração com a comunidade. Somente neste ano, mais de 70 empresas concorreram à premiação.

Desde 2023, a MPD vem consolidando sua atuação no Cubo Itaú por meio de uma parceria estruturada em inovação aberta, com destaque para sua participação como mantenedora do Cubo Construliving, iniciativa que visa aproximar grandes empresas e startups e impulsionar a transformação digital nos segmentos de construção e habitação.

A conquista ocorre em paralelo ao avanço da estratégia de inovação da companhia. Em 2025, as iniciativas internas de transformação digital e eficiência operacional implementadas pela MPD geraram R$ 1,6 milhão em economia operacional, além de ampliar a eficiência dos processos e fortalecer a tomada de decisão baseada em dados.

Nesse contexto, o Cubo Itaú tem papel relevante. Ao longo do último ano, a MPD manteve contato com dezenas de startups do ecossistema e converteu esse relacionamento em negócios com oito delas. Entre os destaques, está o case com a Liquid.ai, empresa de tecnologia que utiliza inteligência artificial (IA) para apoiar o mercado imobiliário por meio de um novo motor de análise de crédito, capaz de analisar informações financeiras e de crédito para embasar decisões com maior precisão, tornando o processo mais ágil e assertivo, com redução de retrabalho, simplificação da documentação exigida no momento da venda e melhoria da experiência do cliente.

No eixo cultural, a companhia registrou mais de 660 participações de colaboradores, sendo mais de 250 em eventos no Cubo, em 52 iniciativas ligadas à inovação ao longo do ano, além da continuidade de programas estruturantes voltados à disseminação de práticas e ao desenvolvimento de projetos com potencial de geração de valor. Parte dessa agenda inclui também a participação da empresa em iniciativas e conexões promovidas dentro do ambiente do Cubo.

Para Caroline Abreu, gerente de Inovação & Tecnologia, Qualidade & Meio Ambiente da MPD Engenharia, o reconhecimento reflete a consolidação de uma estratégia transversal. "A inovação hoje está integrada à forma como a MPD planeja, executa e evolui seus projetos. O reconhecimento do Cubo Itaú pelo terceiro ano consecutivo demonstra a consistência dessa jornada e nossa capacidade de transformar tecnologia, dados, cultura e parcerias em ganhos reais de eficiência, competitividade e qualidade", destaca.

Com a nova certificação, a MPD reforça seu posicionamento no ecossistema de inovação da construção civil e segue ampliando parcerias estratégicas voltadas à digitalização e evolução dos processos construtivos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
