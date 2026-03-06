Sábado, 07 de Março de 2026
19°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Número de mulheres que cursam tecnologia triplica em 15 anos

Estudo da Unico Skill com base em dados do Inep revela que o número de mulheres que se matricularam em cursos de graduação em tecnologia aumentou 2...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
06/03/2026 às 18h33
Número de mulheres que cursam tecnologia triplica em 15 anos
Unslpash

O número de mulheres que se matricularam em cursos de graduação em tecnologia mais do que triplicou nos últimos quinze anos. É o que mostra um estudo inédito da Unico Skill com base em dados do Censo da Educação Superior 2025, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). No período, as matrículas de estudantes do sexo feminino tiveram um salto de 220%, passando de 48.096 em 2010 para 153.931 em 2024. No mesmo período, o número de matrículas de homens teve alta de 161% (de 247.161 para 646.291). Nenhuma outra área de conhecimento registrou crescimento tão grande no período.

A análise revela que o maior aumento anual da participação feminina em cursos de tecnologia foi registrado em 2022, quando as matrículas subiram 41%. "Essa é uma tendência recente puxada principalmente pelo boom da inteligência artificial", afirma Thaís Azevedo, CMO da Unico Skill, empresa criadora do primeiro benefício educação ilimitado do país e responsável pelo levantamento. "Na década passada, houve uma redução do interesse de mulheres por tecnologia, com quedas de matrículas por cinco anos consecutivos. O cenário começou a mudar de forma sutil em 2017, acelerando de vez a partir de 2020, quando a IA começou a dar os primeiros passos. Desde então, o crescimento vem sendo robusto, sempre na casa de dois dígitos", complementa.

Segundo Thaís, "a tecnologia deixou de ser vista como uma área restrita a especialistas e passou a ser percebida como uma competência essencial para o futuro do trabalho. Isso tem atraído um número crescente de mulheres para cursos ligados à área". Atualmente, 19% dos estudantes de cursos de graduação em tecnologia são mulheres, a maior proporção da série histórica.

Incentivo à formação de mulheres

O interesse das mulheres por tecnologia é ainda maior entre profissionais que já estão no mercado de trabalho. Elas representam 40% de todos os brasileiros que fazem graduação, pós, especializações ou cursos livres em tecnologia por meio do benefício de educação ilimitado da Unico Skill, oferecido por mais de 100 empresas, como Bradesco, Pague Menos, Bayer, Nestlé, BMG, BV, entre outras. O número é mais que o dobro do registrado no Censo do Inep.

Ainda de acordo com Azevedo, a diferença se explica pelo fato de que a formação em tecnologia hoje não depende apenas da graduação tradicional. "Existem diversas portas de entrada para se trabalhar com tecnologia, como cursos livres, especializações e formações mais curtas. Esses formatos tornam a área mais acessível e permitem que muitas mulheres desenvolvam competências digitais sem necessariamente seguir uma graduação específica", pontua.

Além disso, Thaís ressalta que o incentivo de empresas no desenvolvimento profissional de mulheres é fundamental. "Programas de incentivo à educação dentro das empresas ajudam a remover barreiras que muitas mulheres enfrentam ao buscar formação em áreas como tecnologia. Quando a empresa apoia esse processo, contribui diretamente para ampliar a presença feminina em setores estratégicos", frisa a especialista.

Sobre a Unico Skill

A Unico Skill é uma empresa brasileira que busca democratizar o conhecimento no ambiente corporativo, fornecendo educação ilimitada como benefício corporativo a funcionários de empresas e seus dependentes. A plataforma conecta empresas, trabalhadores e algumas das melhores instituições de ensino do Brasil e do exterior, como Insper, Mackenzie, Estácio, Harvard, Cambridge, Columbia, Fundação Dom Cabral, Coursera, CNA, entre outras.

Atualmente, o benefício educação do Unico Skill está em mais de 100 empresas, como Bradesco, Bayer, Nestlé, Heineken, Ypê, Farmácia Pague Menos, BMG, banco BV e outras, que somam mais de 200 mil colaboradores.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Banco de Imagens Freepik
Tecnologia Há 6 horas

MPD Engenharia conquista Selo Dourado do Cubo Itaú

O reconhecimento foi dado pela atuação da construtora em inovação aberta, uso de dados e iniciativas que ampliaram eficiência operacional e resulta...

 Canva AI
Tecnologia Há 6 horas

STF julgará pejotização e define regras para empresas com PJ

Cinquenta mil ações trabalhistas estão suspensas no país enquanto o Supremo Tribunal Federal prepara o julgamento do Tema 1389. Levantamento com 30...
Tecnologia Há 7 horas

Leapfone leva assinatura de smartphones ao B2B e reduz custos em até 2,5x

Com o modelo de Phone as a Service no Brasil, a startup estrutura uma frente corporativa, mira companhias com mais de 500 colaboradores e visa tran...

 Fotos Modulocker
Tecnologia Há 8 horas

Crescimento das encomendas exige evolução dos condomínios

O avanço do e-commerce e a verticalização das cidades transformaram as portarias em gargalos da logística urbana. Filas, extravios e sobrecarga pas...

 VBMC Consultores
Tecnologia Há 9 horas

BI e IA avançam na gestão de empresas médias

Pesquisa da Accenture relaciona núcleo digital avançado a ganhos financeiros; núcleos internos organizam dados e aceleram decisões.

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 35°
20° Sensação
1.15 km/h Vento
98% Umidade
100% (4.72mm) Chance chuva
06h30 Nascer do sol
19h01 Pôr do sol
Domingo
32° 18°
Segunda
33° 16°
Terça
26° 18°
Quarta
24° 17°
Quinta
30° 17°
Últimas notícias
Direitos Humanos Há 3 horas

Movimento feminista protesta contra escala 6x1 e violência global
Saúde Há 3 horas

Vice-governador inaugura unidades de terapia intensiva neonatal e pediátrica do Hospital Santa Terezinha, em Erechim
Segurança Pública Há 3 horas

Forças de segurança do Estado intensificam ações de combate à violência contra mulher
Esportes Há 3 horas

Snowboarder André Barbieri apresenta evolução clínica positiva
Justiça Há 4 horas

STJ prorroga sindicância sobre acusação contra ministro Marco Buzzi

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,27 +0,40%
Euro
R$ 6,12 +0,42%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,94%
Bitcoin
R$ 381,764,63 +0,58%
Ibovespa
179,364,81 pts -0.61%
Mega-Sena
Concurso 2980 (05/03/26)
03
14
27
33
43
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6969 (06/03/26)
24
35
37
39
45
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3629 (06/03/26)
01
04
07
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2896 (06/03/26)
09
11
12
13
24
25
26
28
31
34
36
39
42
43
53
75
76
78
83
87
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2933 (06/03/26)
21
24
29
35
41
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias