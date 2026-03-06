Número de mulheres que cursam tecnologia triplica em 15 anos

O número de mulheres que se matricularam em cursos de graduação em tecnologia mais do que triplicou nos últimos quinze anos. É o que mostra um estudo inédito da Unico Skill com base em dados do Censo da Educação Superior 2025, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). No período, as matrículas de estudantes do sexo feminino tiveram um salto de 220%, passando de 48.096 em 2010 para 153.931 em 2024. No mesmo período, o número de matrículas de homens teve alta de 161% (de 247.161 para 646.291). Nenhuma outra área de conhecimento registrou crescimento tão grande no período.

A análise revela que o maior aumento anual da participação feminina em cursos de tecnologia foi registrado em 2022, quando as matrículas subiram 41%. "Essa é uma tendência recente puxada principalmente pelo boom da inteligência artificial", afirma Thaís Azevedo, CMO da Unico Skill, empresa criadora do primeiro benefício educação ilimitado do país e responsável pelo levantamento. "Na década passada, houve uma redução do interesse de mulheres por tecnologia, com quedas de matrículas por cinco anos consecutivos. O cenário começou a mudar de forma sutil em 2017, acelerando de vez a partir de 2020, quando a IA começou a dar os primeiros passos. Desde então, o crescimento vem sendo robusto, sempre na casa de dois dígitos", complementa.

Segundo Thaís, "a tecnologia deixou de ser vista como uma área restrita a especialistas e passou a ser percebida como uma competência essencial para o futuro do trabalho. Isso tem atraído um número crescente de mulheres para cursos ligados à área". Atualmente, 19% dos estudantes de cursos de graduação em tecnologia são mulheres, a maior proporção da série histórica.

Incentivo à formação de mulheres

O interesse das mulheres por tecnologia é ainda maior entre profissionais que já estão no mercado de trabalho. Elas representam 40% de todos os brasileiros que fazem graduação, pós, especializações ou cursos livres em tecnologia por meio do benefício de educação ilimitado da Unico Skill, oferecido por mais de 100 empresas, como Bradesco, Pague Menos, Bayer, Nestlé, BMG, BV, entre outras. O número é mais que o dobro do registrado no Censo do Inep.

Ainda de acordo com Azevedo, a diferença se explica pelo fato de que a formação em tecnologia hoje não depende apenas da graduação tradicional. "Existem diversas portas de entrada para se trabalhar com tecnologia, como cursos livres, especializações e formações mais curtas. Esses formatos tornam a área mais acessível e permitem que muitas mulheres desenvolvam competências digitais sem necessariamente seguir uma graduação específica", pontua.

Além disso, Thaís ressalta que o incentivo de empresas no desenvolvimento profissional de mulheres é fundamental. "Programas de incentivo à educação dentro das empresas ajudam a remover barreiras que muitas mulheres enfrentam ao buscar formação em áreas como tecnologia. Quando a empresa apoia esse processo, contribui diretamente para ampliar a presença feminina em setores estratégicos", frisa a especialista.

Sobre a Unico Skill

A Unico Skill é uma empresa brasileira que busca democratizar o conhecimento no ambiente corporativo, fornecendo educação ilimitada como benefício corporativo a funcionários de empresas e seus dependentes. A plataforma conecta empresas, trabalhadores e algumas das melhores instituições de ensino do Brasil e do exterior, como Insper, Mackenzie, Estácio, Harvard, Cambridge, Columbia, Fundação Dom Cabral, Coursera, CNA, entre outras.

Atualmente, o benefício educação do Unico Skill está em mais de 100 empresas, como Bradesco, Bayer, Nestlé, Heineken, Ypê, Farmácia Pague Menos, BMG, banco BV e outras, que somam mais de 200 mil colaboradores.