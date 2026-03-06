Governo Leite atua para atender a demandas das mulheres na rede pública de saúde

Com a proximidade do Dia Internacional da Mulher, celebrado no domingo (8/3), a Secretaria da Saúde (SES) destaca uma série de ações para atender às demandas do público feminino. As iniciativas são realizadas por meio do Departamento de Atenção Primária e Políticas de Saúde – Ciclos de Vida – Política de Saúde da Mulher.

Entre redes de acolhimento, serviços especializados e implantação de novas tecnologias, o Rio Grande do Sul atua para contemplar questões de saúde específicas de mulheres e pessoas com útero.

Planejamento Sexual e Reprodutivo

Um dos principais eixos da Política de Saúde da Mulher da SES é o Planejamento Sexual e Reprodutivo, cujo objetivo é ofertar um acompanhamento direcionado para métodos de contracepção, prevenção de infecções sexualmente transmissíveis e planejamento familiar desde a adolescência. Entre as novidades estão a implantação do Implanon na rede pública e a adoção de um novo método de rastreio do câncer de colo de útero.

Considerado de alta eficácia, o Implanon é um contraceptivo subdérmico liberador de etonogestrel, isto é, um dispositivo moderno que fica dentro da pele e age no organismo por até três anos. Incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) em julho de 2025 e disponibilizado pelo Ministério da Saúde (MS), o Implanon está disponível para mulheres entre 14 e 49 anos e já começou a ser distribuído para os municípios do Rio Grande do Sul.

Até o momento, equipes de 44 municípios já foram capacitadas. A previsão é que 900 profissionais, entre médicos e enfermeiros, sejam formados até maio para fazerem a inserção do novo contraceptivo.

A mudança no método de rastreio para detecção do câncer de colo de útero acompanha as novas evidências científicas, que apontam como o teste de DNA-HPV é mais sensível, eficaz e eficiente na identificação de lesões precursoras de câncer. Isso ocorre porque ele identifica o material genético do papilomavírus humano (HPV) antes que se formem lesões no organismo, permitindo a detecção de intercorrências ou do câncer em estágios iniciais.

A SES tem trabalhado em conjunto com o MS no processo de implantação do novo exame, que está sendo aplicado inicialmente no município de Pelotas. Até o fim de 2026, deve ser implantado em 13 regiões do Estado, contemplando aproximadamente 200 municípios.

Saúde materno-infantil

O Estado também conta com a Rede Alyne (Rede Temática de Atenção à Saúde), instituída pelo MS em 2024 com o objetivo de reduzir a morbimortalidade materna e infantil, com foco no componente neonatal e nas desigualdades étnico-raciais. A iniciativa também prevê financiamento federal para serviços estratégicos,visando ampliar o acesso e qualificar a assistência, tais como:

ambulatórios e hospitais de referência para gestação e puerpério de alto risco;

casas da gestante, bebê e puérpera;

centros de parto normal;

e ambulatórios de seguimento de recém-nascidos e crianças egressos de unidades neonatais.

Os investimentos do Programa Assistir com cofinanciamento estadual também integram os cuidados em saúde materna e infantil, somando:

90 maternidades de risco habitual;

19 maternidades de alto risco;

22 ambulatórios de gestação de alto risco;

11 ambulatório de egresso de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal;

e nove maternidades completas.

SERMulher RS

O Serviço Especializado de Referência à Saúde da Mulher (SERMulher RS) oferece atendimento especializado e qualificado para a saúde feminina. Tem como objetivo o atendimento qualificado e especializado para pessoas com alterações nos exames de rastreamento de câncer de colo do útero e de mama, com suspeita de endometriose/adenomiose/miomatose, bem como a investigação de infertilidade e climatério.

São 17 serviços em atividade e 19 selecionados até o momento. Desde março de 2025, o programa já realizou 39.145 consultas em todo o Estado. Neste ano, em parceria com o Instituto da Mama do Rio Grande do Sul, será realizada uma reunião com todos os serviços do RS para diagnóstico inicial do processo de qualificação em navegação do cuidado oncológico.

Combate à violência

Articulada a outros setores da sociedade, a Política de Saúde da Mulher também atua no combate à violência de gênero. Está presente em sete serviços de interrupção da gravidez nos casos previstos em lei e em 27 serviços de atenção integral a pessoas em situação de violência sexual, oferecendo apoio e monitoramento dos serviços e fomento à implantação de novos.

Por meio do serviço de inteligência artificial do Estado (GurIA), são disponibilizadas informações sobre os serviços de interrupção da gravidez nos casos previstos em lei e os serviços de atenção integral a pessoas em situação de violência sexual.

Março Lilás

Durante o Março Lilás, mês dedicado à conscientização sobre a prevenção e o combate ao câncer de colo do útero, diversas ações estão previstas:

início do processo de implantação do DNA-HPV em Pelotas.

entrega da nota informativa - DNA HPV e distribuição de material informativo sobre prevenção e teste do HPV para a população e para profissionais de saúde;

lançamento do painel de monitoramento do SER Mulher;

divulgação do Boletim Epidemiológico - Câncer de Colo Uterino;

divulgação do Dia D do MS e formação de profissionais para implantação de DIU e Implanon.