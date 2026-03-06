Estado entrega equipamentos para hospital de Jacutinga e inaugura ampliação de Unidade Básica de Saúde em Severiano de Almeida

A titular da SES, Arita Bergmann, participou da inauguração da unidade da Rede Bem Cuidar de Severiano de Almeida -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), realizou a entrega, nesta sexta-feira (6/3), de equipamentos ao Hospital Beneficente São Judas Tadeu, em Jacutinga, município da região Norte do Rio Grande do Sul. Os recursos, que somam R$ 724 mil, são do Programa Avançar Mais na Saúde. A secretária da Saúde, Arita Bermann, participou do ato.

“A região do Alto Uruguai foi a que mais aderiu ao programa dos hospitais de pequeno porte. É uma região forte, mas que tinha serviços hospitalares abandonados por governos anteriores”, destacou Arita. “O governo do Estado entende a importância de se fortalecer hospitais como o São Judas Tadeu. Eles permitem fazer o primeiro atendimento, estabilizar pacientes e acolher a população. Isso aproxima o serviço de saúde do cidadão e evita que muitas pessoas precisem se deslocar para outros municípios”, complementou a secretária.

O hospital recebeu mais de 500 itens, incluindo mobiliário, equipamentos de tecnologia da informação e audiovisual, mobiliário clínico e de transporte interno, equipamentos médicos e eletrodomésticos.

Hospital Beneficente São Judas Tadeu, em Jacutinga, recebeu mais de 500 itens -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

"Com os recursos recebidos, conseguimos adquirir novos equipamentos, como cardioversores, nebulizadores e bombas de infusão, que trazem mais segurança e qualidade no atendimento aos pacientes. Hoje temos 25 leitos ativos e atendemos 100% pelo SUS uma população de cerca de 20 mil habitantes, incluindo Jacutinga e municípios da região”, detalhou o diretor do hospital, Arno Rodhe.

Melhorias no atendimento em Jacutinga e região

O prefeito de Jacutinga, Ademir Sakrezenski, ressaltou a importância da parceria e do trabalho conjunto com outros municípios da região. “Um hospital de pequeno porte pode fazer muito por Jacutinga e por municípios vizinhos. Quem ganha com isso é a população”, disse.

A secretária municipal de Saúde de Jacutinga, Darlise Carrara, salientou a importância dos investimentos do Programa Avançar Mais na Saúde: “Os recursos nos permitem avançar e oferecer um atendimento mais humanizado. Investir em saúde é investir em vidas e no cuidado com a nossa população. Também somos gratos pelos R$ 350 mil destinados para a nossa Unidade Básica de Saúde (UBS) da Rede Bem Cuidar, fortalecendo a qualidade do atendimento e a estrutura da unidade.”

Rede Bem Cuidar RS em Severiano de Almeida

Na sequência da agenda no norte do Estado, a titular da SES inaugurou a ampliação da UBS da Rede Bem Cuidar RS no município de Severiano de Almeida. Para a obra de ampliação da unidade foram destinados R$ 350 mil, com contrapartida do município de R$ 9,3 mil. A unidade foi ampliada com o objetivo de qualificar o ambiente de atendimento, melhorar a acessibilidade e fortalecer a resolutividade dos serviços de atenção primária à saúde.

Para ampliação da UBS de Severiano de Almeida foram destinados R$ 350 mil, com contrapartida do município de R$ 9,3 mil -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

“Hoje já temos 497 municípios integrados à Rede Bem Cuidar, um programa que fortalece a atenção básica e deixa um legado importante deste governo para toda a população gaúcha”, disse Arita. “É muito bom visitar os municípios e ver de perto os resultados dos investimentos na saúde. E aqui em Severiano de Almeida, só de olhar por fora, já dá para perceber: esta é uma das Unidades Básicas de Saúde mais bonitas entre as novas inaugurações e reformas realizadas com apoio do governo do Estado”, saudou a secretária.

A diretora do Departamento de Atenção Primária e Políticas de Saúde, Marilise Fraga, informou que já são 405 obras da Rede Bem Cuidar em todo o Estado, com R$ 106 milhões investidos na reforma de Unidades Básicas de Saúde e mais de 700 equipes habilitadas. “Em Severiano de Almeida são duas equipes, o que mostra o compromisso com o programa, que traz inovações para a atenção primária, especialmente ao fortalecer o cuidado construído junto com a comunidade e o território.”