Sábado, 07 de Março de 2026
18°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Estado entrega equipamentos para hospital de Jacutinga e inaugura ampliação de Unidade Básica de Saúde em Severiano de Almeida

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), realizou a entrega, nesta sexta-feira (6/3), de equipamentos ao Hospital Beneficente Sã...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
06/03/2026 às 17h49
Estado entrega equipamentos para hospital de Jacutinga e inaugura ampliação de Unidade Básica de Saúde em Severiano de Almeida
A titular da SES, Arita Bergmann, participou da inauguração da unidade da Rede Bem Cuidar de Severiano de Almeida -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), realizou a entrega, nesta sexta-feira (6/3), de equipamentos ao Hospital Beneficente São Judas Tadeu, em Jacutinga, município da região Norte do Rio Grande do Sul. Os recursos, que somam R$ 724 mil, são do Programa Avançar Mais na Saúde. A secretária da Saúde, Arita Bermann, participou do ato.

“A região do Alto Uruguai foi a que mais aderiu ao programa dos hospitais de pequeno porte. É uma região forte, mas que tinha serviços hospitalares abandonados por governos anteriores”, destacou Arita. “O governo do Estado entende a importância de se fortalecer hospitais como o São Judas Tadeu. Eles permitem fazer o primeiro atendimento, estabilizar pacientes e acolher a população. Isso aproxima o serviço de saúde do cidadão e evita que muitas pessoas precisem se deslocar para outros municípios”, complementou a secretária.

O hospital recebeu mais de 500 itens, incluindo mobiliário, equipamentos de tecnologia da informação e audiovisual, mobiliário clínico e de transporte interno, equipamentos médicos e eletrodomésticos.

Hospital Beneficente São Judas Tadeu, em Jacutinga, recebeu mais de 500 itens -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Hospital Beneficente São Judas Tadeu, em Jacutinga, recebeu mais de 500 itens -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

"Com os recursos recebidos, conseguimos adquirir novos equipamentos, como cardioversores, nebulizadores e bombas de infusão, que trazem mais segurança e qualidade no atendimento aos pacientes. Hoje temos 25 leitos ativos e atendemos 100% pelo SUS uma população de cerca de 20 mil habitantes, incluindo Jacutinga e municípios da região”, detalhou o diretor do hospital, Arno Rodhe.

Melhorias no atendimento em Jacutinga e região

O prefeito de Jacutinga, Ademir Sakrezenski, ressaltou a importância da parceria e do trabalho conjunto com outros municípios da região. “Um hospital de pequeno porte pode fazer muito por Jacutinga e por municípios vizinhos. Quem ganha com isso é a população”, disse.

A secretária municipal de Saúde de Jacutinga, Darlise Carrara, salientou a importância dos investimentos do Programa Avançar Mais na Saúde: “Os recursos nos permitem avançar e oferecer um atendimento mais humanizado. Investir em saúde é investir em vidas e no cuidado com a nossa população. Também somos gratos pelos R$ 350 mil destinados para a nossa Unidade Básica de Saúde (UBS) da Rede Bem Cuidar, fortalecendo a qualidade do atendimento e a estrutura da unidade.”

Rede Bem Cuidar RS em Severiano de Almeida

Na sequência da agenda no norte do Estado, a titular da SES inaugurou a ampliação da UBS da Rede Bem Cuidar RS no município de Severiano de Almeida. Para a obra de ampliação da unidade foram destinados R$ 350 mil, com contrapartida do município de R$ 9,3 mil. A unidade foi ampliada com o objetivo de qualificar o ambiente de atendimento, melhorar a acessibilidade e fortalecer a resolutividade dos serviços de atenção primária à saúde.

Para ampliação da UBS de Severiano de Almeida foram destinados R$ 350 mil, com contrapartida do município de R$ 9,3 mil -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Para ampliação da UBS de Severiano de Almeida foram destinados R$ 350 mil, com contrapartida do município de R$ 9,3 mil -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

“Hoje já temos 497 municípios integrados à Rede Bem Cuidar, um programa que fortalece a atenção básica e deixa um legado importante deste governo para toda a população gaúcha”, disse Arita. “É muito bom visitar os municípios e ver de perto os resultados dos investimentos na saúde. E aqui em Severiano de Almeida, só de olhar por fora, já dá para perceber: esta é uma das Unidades Básicas de Saúde mais bonitas entre as novas inaugurações e reformas realizadas com apoio do governo do Estado”, saudou a secretária.

A diretora do Departamento de Atenção Primária e Políticas de Saúde, Marilise Fraga, informou que já são 405 obras da Rede Bem Cuidar em todo o Estado, com R$ 106 milhões investidos na reforma de Unidades Básicas de Saúde e mais de 700 equipes habilitadas. “Em Severiano de Almeida são duas equipes, o que mostra o compromisso com o programa, que traz inovações para a atenção primária, especialmente ao fortalecer o cuidado construído junto com a comunidade e o território.”

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Com a ampliação, o hospital passa a contar com uma estrutura modernizada e adequada às exigências assistenciais -Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG
Saúde Há 3 horas

Vice-governador inaugura unidades de terapia intensiva neonatal e pediátrica do Hospital Santa Terezinha, em Erechim

O vice-governador Gabriel Souza e a secretária da Saúde, Arita Bergmann, inauguram nesta sexta-feira (6/3) a ampliação do complexo de unidades de t...

 -
Saúde Há 6 horas

Governo Leite atua para atender a demandas das mulheres na rede pública de saúde

Com a proximidade do Dia Internacional da Mulher, celebrado no domingo (8/3), a Secretaria da Saúde (SES) destaca uma série de ações para atender à...

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Saúde Há 8 horas

Anvisa aprova tratamento para evitar sangramentos em hemofílicos

Mais de 14 mil pessoas vivem com hemofilia no Brasil

 Foto: Divulgação Ascom Tenente Portela
Vacinação Há 9 horas

Tenente Portela realiza vacinação contra a dengue para crianças e adolescentes

A Secretaria alerta que as doses disponíveis são limitadas, por isso é importante que os responsáveis fiquem atentos às datas e horários da vacinação.

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 9 horas

Em Criciúma, Hospital Materno-Infantil Santa Catarina faz primeiras aplicações de imunizante contra a bronquiolite em bebês

Foto: Divulgação HmiscO Hospital Materno-Infantil Santa Catarina (Hmisc), em Criciúma, iniciou nesta semana a aplicação do nirsevimabe, anticorpo q...

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 35°
20° Sensação
1.15 km/h Vento
98% Umidade
100% (4.72mm) Chance chuva
06h30 Nascer do sol
19h01 Pôr do sol
Domingo
32° 18°
Segunda
33° 16°
Terça
26° 18°
Quarta
24° 17°
Quinta
30° 17°
Últimas notícias
Direitos Humanos Há 3 horas

Movimento feminista protesta contra escala 6x1 e violência global
Saúde Há 3 horas

Vice-governador inaugura unidades de terapia intensiva neonatal e pediátrica do Hospital Santa Terezinha, em Erechim
Segurança Pública Há 3 horas

Forças de segurança do Estado intensificam ações de combate à violência contra mulher
Esportes Há 3 horas

Snowboarder André Barbieri apresenta evolução clínica positiva
Justiça Há 4 horas

STJ prorroga sindicância sobre acusação contra ministro Marco Buzzi

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,27 +0,40%
Euro
R$ 6,12 +0,42%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,94%
Bitcoin
R$ 381,764,63 +0,58%
Ibovespa
179,364,81 pts -0.61%
Mega-Sena
Concurso 2980 (05/03/26)
03
14
27
33
43
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6969 (06/03/26)
24
35
37
39
45
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3629 (06/03/26)
01
04
07
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2896 (06/03/26)
09
11
12
13
24
25
26
28
31
34
36
39
42
43
53
75
76
78
83
87
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2933 (06/03/26)
21
24
29
35
41
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias