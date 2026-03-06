Sábado, 07 de Março de 2026
18°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Crescimento das encomendas exige evolução dos condomínios

O avanço do e-commerce e a verticalização das cidades transformaram as portarias em gargalos da logística urbana. Filas, extravios e sobrecarga pas...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
06/03/2026 às 16h58
Crescimento das encomendas exige evolução dos condomínios
Fotos Modulocker

As cidades seguem se verticalizando, o comércio migrou para o digital e as rotinas nas moradias e escritórios mudaram de forma definitiva. O resultado dessa transformação é visível, mas muitas vezes ignorado: as portarias dos condomínios se tornaram pontos críticos da logística urbana. Caixas empilhadas, extravios, filas, conflitos e sobrecarga de funcionários passaram a fazer parte do cotidiano de prédios residenciais e comerciais.

Em uma metrópole como São Paulo, marcada por intensa dinâmica urbana, esse cenário se torna ainda mais visível. A situação, no entanto, não se limita ao contexto local. Trata-se de uma mudança estrutural nos padrões de comportamento da população, que tem exigido adaptações na gestão e na organização dos condomínios para acompanhar essa nova realidade.

"O crescimento do comércio eletrônico, aliado ao trabalho remoto e a jornadas cada vez mais flexíveis, fez com que as pessoas recebessem mais encomendas do que nunca, e em horários totalmente imprevisíveis", explica Reinaldo Alves, CEO da Easytech Tecnologia, empresa que desenvolveu os Armários Inteligentes MODULOCKER®. "Os prédios simplesmente não foram projetados para lidar com esse volume. A portaria virou um gargalo operacional, de segurança e de convivência", completa.

Nesse contexto, empresas do setor passaram a investir em soluções automatizadas para o gerenciamento de encomendas. Entre elas, os armários inteligentes, utilizados para recebimento e retirada de volumes sem intermediação direta da portaria.

A plataforma MODULOCKER®, desenvolvida pela Easytech Tecnologia, automatiza o processo de registro, armazenamento e liberação das encomendas, com acesso por aplicativo ou outros meios digitais. Segundo a Easytech, cada entrega é registrada e vinculada ao usuário autorizado, permitindo rastreabilidade.

"MODULOCKER® não é um acessório, é uma resposta direta a um problema que já está instalado", afirma Alves. "Quando automatizamos o recebimento e a retirada de volumes, eliminamos filas, reduzimos erros, evitamos extravios e tiramos da portaria uma pressão que não faz mais sentido. Isso libera os profissionais para funções mais estratégicas e melhora a experiência de todos."

Disponíveis 24 horas por dia, sete dias por semana, os Armários Inteligentes MODULOCKER® automatizam as etapas de recebimento, armazenamento e retirada de encomendas e pertences. O sistema opera integrado à nuvem, com tela interativa e acesso por aplicativo ou WhatsApp. Cada entrega é registrada e monitorada, sendo liberada apenas para o usuário autorizado, o que permite rastreabilidade e controle ao longo de todo o processo.

Segundo a Easytech, a adoção de Armários Inteligentes responde diretamente aos gargalos criados pela verticalização das cidades e pela explosão do e-commerce. "Estamos falando de eficiência operacional, mas também de economia real para os condomínios", reforça o CEO. "Redução de horas extras, eliminação de conflitos, controle total do fluxo de entregas e dados em tempo real para tomada de decisão. É gestão aplicada ao dia a dia."

Além dos ganhos operacionais, a tecnologia também foi desenvolvida com forte compromisso ambiental, alinhado às novas demandas urbanas e corporativas. Para Reinaldo Alves, não existe inovação verdadeira sem sustentabilidade. "Não faz sentido falar em cidades inteligentes sem repensar como produzimos e utilizamos a infraestrutura. Desde o projeto, buscamos reduzir materiais, otimizar processos produtivos e aumentar a vida útil dos equipamentos."

De acordo com a empresa, os armários inteligentes podem reduzir em até 60% o uso de materiais e de processos de fabricação considerados mais agressivos ao meio ambiente. O sistema também conta com autonomia de energia em caso de interrupção no fornecimento elétrico, além de monitoramento remoto, câmeras integradas e alarmes contra violação, recursos voltados ao acompanhamento e à segurança da operação.

"Sustentabilidade, para nós, também é eficiência, durabilidade e segurança", conclui Alves. "É entregar uma solução que resolva um problema real hoje – e continue funcionando de forma confiável por muitos anos."

Sobre a MODULOCKER® e a EASYTECH

MODULOCKER® é uma plataforma brasileira de Armários Inteligentes desenvolvida e fabricada pela Easytech Tecnologia, empresa com sede em São Paulo e sólida experiência em segurança eletrônica, hardware embarcado e sistemas de software. Ao longo de sua trajetória, a Easytech construiu uma atuação reconhecida em ambientes críticos, como o segmento de autoatendimento bancário, sempre com foco em confiabilidade, robustez e alto desempenho.

Ao aplicar essa expertise ao desenvolvimento de smart lockers, a empresa apresenta o MODULOCKER® como uma plataforma tecnológica voltada a diferentes contextos de infraestrutura. A solução reúne recursos associados à automação, durabilidade e gestão operacional, buscando atender às demandas relacionadas ao recebimento e à organização de entregas em ambientes urbanos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Banco de Imagens Freepik
Tecnologia Há 6 horas

MPD Engenharia conquista Selo Dourado do Cubo Itaú

O reconhecimento foi dado pela atuação da construtora em inovação aberta, uso de dados e iniciativas que ampliaram eficiência operacional e resulta...

 Unslpash
Tecnologia Há 6 horas

Número de mulheres que cursam tecnologia triplica em 15 anos

Estudo da Unico Skill com base em dados do Inep revela que o número de mulheres que se matricularam em cursos de graduação em tecnologia aumentou 2...

 Canva AI
Tecnologia Há 6 horas

STF julgará pejotização e define regras para empresas com PJ

Cinquenta mil ações trabalhistas estão suspensas no país enquanto o Supremo Tribunal Federal prepara o julgamento do Tema 1389. Levantamento com 30...
Tecnologia Há 7 horas

Leapfone leva assinatura de smartphones ao B2B e reduz custos em até 2,5x

Com o modelo de Phone as a Service no Brasil, a startup estrutura uma frente corporativa, mira companhias com mais de 500 colaboradores e visa tran...

 VBMC Consultores
Tecnologia Há 9 horas

BI e IA avançam na gestão de empresas médias

Pesquisa da Accenture relaciona núcleo digital avançado a ganhos financeiros; núcleos internos organizam dados e aceleram decisões.

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 35°
20° Sensação
1.15 km/h Vento
98% Umidade
100% (4.72mm) Chance chuva
06h30 Nascer do sol
19h01 Pôr do sol
Domingo
32° 18°
Segunda
33° 16°
Terça
26° 18°
Quarta
24° 17°
Quinta
30° 17°
Últimas notícias
Direitos Humanos Há 3 horas

Movimento feminista protesta contra escala 6x1 e violência global
Saúde Há 3 horas

Vice-governador inaugura unidades de terapia intensiva neonatal e pediátrica do Hospital Santa Terezinha, em Erechim
Segurança Pública Há 3 horas

Forças de segurança do Estado intensificam ações de combate à violência contra mulher
Esportes Há 3 horas

Snowboarder André Barbieri apresenta evolução clínica positiva
Justiça Há 4 horas

STJ prorroga sindicância sobre acusação contra ministro Marco Buzzi

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,27 +0,40%
Euro
R$ 6,12 +0,42%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,94%
Bitcoin
R$ 381,764,63 +0,58%
Ibovespa
179,364,81 pts -0.61%
Mega-Sena
Concurso 2980 (05/03/26)
03
14
27
33
43
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6969 (06/03/26)
24
35
37
39
45
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3629 (06/03/26)
01
04
07
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2896 (06/03/26)
09
11
12
13
24
25
26
28
31
34
36
39
42
43
53
75
76
78
83
87
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2933 (06/03/26)
21
24
29
35
41
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias