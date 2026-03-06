Crescimento das encomendas exige evolução dos condomínios

As cidades seguem se verticalizando, o comércio migrou para o digital e as rotinas nas moradias e escritórios mudaram de forma definitiva. O resultado dessa transformação é visível, mas muitas vezes ignorado: as portarias dos condomínios se tornaram pontos críticos da logística urbana. Caixas empilhadas, extravios, filas, conflitos e sobrecarga de funcionários passaram a fazer parte do cotidiano de prédios residenciais e comerciais.

Em uma metrópole como São Paulo, marcada por intensa dinâmica urbana, esse cenário se torna ainda mais visível. A situação, no entanto, não se limita ao contexto local. Trata-se de uma mudança estrutural nos padrões de comportamento da população, que tem exigido adaptações na gestão e na organização dos condomínios para acompanhar essa nova realidade.

"O crescimento do comércio eletrônico, aliado ao trabalho remoto e a jornadas cada vez mais flexíveis, fez com que as pessoas recebessem mais encomendas do que nunca, e em horários totalmente imprevisíveis", explica Reinaldo Alves, CEO da Easytech Tecnologia, empresa que desenvolveu os Armários Inteligentes MODULOCKER®. "Os prédios simplesmente não foram projetados para lidar com esse volume. A portaria virou um gargalo operacional, de segurança e de convivência", completa.

Nesse contexto, empresas do setor passaram a investir em soluções automatizadas para o gerenciamento de encomendas. Entre elas, os armários inteligentes, utilizados para recebimento e retirada de volumes sem intermediação direta da portaria.

A plataforma MODULOCKER®, desenvolvida pela Easytech Tecnologia, automatiza o processo de registro, armazenamento e liberação das encomendas, com acesso por aplicativo ou outros meios digitais. Segundo a Easytech, cada entrega é registrada e vinculada ao usuário autorizado, permitindo rastreabilidade.

"MODULOCKER® não é um acessório, é uma resposta direta a um problema que já está instalado", afirma Alves. "Quando automatizamos o recebimento e a retirada de volumes, eliminamos filas, reduzimos erros, evitamos extravios e tiramos da portaria uma pressão que não faz mais sentido. Isso libera os profissionais para funções mais estratégicas e melhora a experiência de todos."

Disponíveis 24 horas por dia, sete dias por semana, os Armários Inteligentes MODULOCKER® automatizam as etapas de recebimento, armazenamento e retirada de encomendas e pertences. O sistema opera integrado à nuvem, com tela interativa e acesso por aplicativo ou WhatsApp. Cada entrega é registrada e monitorada, sendo liberada apenas para o usuário autorizado, o que permite rastreabilidade e controle ao longo de todo o processo.

Segundo a Easytech, a adoção de Armários Inteligentes responde diretamente aos gargalos criados pela verticalização das cidades e pela explosão do e-commerce. "Estamos falando de eficiência operacional, mas também de economia real para os condomínios", reforça o CEO. "Redução de horas extras, eliminação de conflitos, controle total do fluxo de entregas e dados em tempo real para tomada de decisão. É gestão aplicada ao dia a dia."

Além dos ganhos operacionais, a tecnologia também foi desenvolvida com forte compromisso ambiental, alinhado às novas demandas urbanas e corporativas. Para Reinaldo Alves, não existe inovação verdadeira sem sustentabilidade. "Não faz sentido falar em cidades inteligentes sem repensar como produzimos e utilizamos a infraestrutura. Desde o projeto, buscamos reduzir materiais, otimizar processos produtivos e aumentar a vida útil dos equipamentos."

De acordo com a empresa, os armários inteligentes podem reduzir em até 60% o uso de materiais e de processos de fabricação considerados mais agressivos ao meio ambiente. O sistema também conta com autonomia de energia em caso de interrupção no fornecimento elétrico, além de monitoramento remoto, câmeras integradas e alarmes contra violação, recursos voltados ao acompanhamento e à segurança da operação.

"Sustentabilidade, para nós, também é eficiência, durabilidade e segurança", conclui Alves. "É entregar uma solução que resolva um problema real hoje – e continue funcionando de forma confiável por muitos anos."

Sobre a MODULOCKER® e a EASYTECH

MODULOCKER® é uma plataforma brasileira de Armários Inteligentes desenvolvida e fabricada pela Easytech Tecnologia, empresa com sede em São Paulo e sólida experiência em segurança eletrônica, hardware embarcado e sistemas de software. Ao longo de sua trajetória, a Easytech construiu uma atuação reconhecida em ambientes críticos, como o segmento de autoatendimento bancário, sempre com foco em confiabilidade, robustez e alto desempenho.

Ao aplicar essa expertise ao desenvolvimento de smart lockers, a empresa apresenta o MODULOCKER® como uma plataforma tecnológica voltada a diferentes contextos de infraestrutura. A solução reúne recursos associados à automação, durabilidade e gestão operacional, buscando atender às demandas relacionadas ao recebimento e à organização de entregas em ambientes urbanos.