A consolidação de núcleos digitais especializados em business intelligence (BI), dados e inteligência artificial (IA) tem sido associada a desempenho financeiro superior em empresas que amadurecem sua base tecnológica. Uma pesquisa global da Accenture indica que organizações com núcleo digital avançado, investimentos em inovação estratégica e equilíbrio da dívida técnica alcançaram taxa de crescimento de receita de 60% e 40% de lucro. A referência foi publicada em 2024 pela Accenture e está disponível no comunicado "Investimentos em núcleo digital resultam em até 60% de crescimento de receita e 40% de lucro".

No recorte brasileiro, o relatório Digital Core Brasil (Accenture) descreve o núcleo digital como a capacidade tecnológica que combina infraestrutura em nuvem, dados e IA, aplicativos e plataformas, segurança e práticas de integração, com o objetivo de apoiar agilidade e inovação. O documento também destaca que a construção dessa base tende a ser mais eficaz quando os componentes operam de forma integrada, reduzindo a dispersão de informação e redundâncias.

Nesse contexto, a VBMTech é apresentada como o núcleo digital da VBMC Consultores, voltado ao desenvolvimento de soluções tecnológicas de gestão e dados. A estrutura apoia tanto necessidades internas quanto iniciativas em empresas atendidas pela consultoria, de forma alinhada às prioridades de gestão definidas em cada projeto.

Núcleos digitais e a organização de dados para a tomada de decisão

Em empresas de médio porte, relatórios operacionais e financeiros costumam estar distribuídos entre sistemas, planilhas e rotinas manuais. A centralização de informações em painéis e indicadores tende a reduzir retrabalho e criar uma visão comum sobre desempenho, com acompanhamento de métricas como vendas, margem, caixa e produtividade, de acordo com o desenho de indicadores adotado por cada organização.

O relatório da Accenture também aponta que a maturidade do núcleo digital é composta por múltiplas capacidades. No material Reinvente com o núcleo digital (Accenture), a empresa descreve um índice que considera componentes como plataformas digitais, dados, infraestrutura cloud-first, integração, IA e segurança, e associa níveis mais altos de maturidade a benefícios operacionais e financeiros. Na mesma publicação, a Accenture aponta que a adoção combinada de três frentes — construção do núcleo digital, aumento de investimento em inovação e equilíbrio da dívida técnica — está ligada ao chamado "efeito 60:40", com 60% maior taxa de crescimento de receita e 40% maior lucratividade, na amostra analisada.

Pesquisa destaca integração como fator para destravar valor do núcleo digital

O relatório Digital Core Brasil também descreve que a criação de um núcleo digital não se limita à adoção isolada de tecnologias. O estudo aponta desafios quando capacidades são usadas de forma fragmentada, o que tende a limitar resultados esperados e dificultar escalabilidade, especialmente em iniciativas que envolvem dados e IA.

Segundo Rodrigo de Paula, CEO da VBMC Consultores, "o que costuma diferenciar bons resultados é a capacidade de transformar dado em rotina de gestão, com critério e cadência. Quando o núcleo digital vira base para decisão, a empresa reduz ruído e aumenta a consistência das escolhas".

A discussão sobre núcleos digitais se relaciona à capacidade de construir uma base tecnológica integrada para sustentar decisões e execução com menos dispersão de informação. A pesquisa citada pela Accenture associa a combinação entre núcleo digital avançado, investimento em inovação e gestão da dívida técnica a resultados financeiros superiores, reforçando o papel de estruturas que organizam dados e aceleram a transformação de informação em ação.

Sobre a VBMC Consultores

A VBMC Consultores atua com consultoria de gestão para empresas de médio porte, integrando diagnóstico, método e suporte à execução. A VBMTech é o núcleo digital da organização, com foco em dados e soluções tecnológicas de apoio à gestão.