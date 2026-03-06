Sábado, 07 de Março de 2026
18°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

BI e IA avançam na gestão de empresas médias

Pesquisa da Accenture relaciona núcleo digital avançado a ganhos financeiros; núcleos internos organizam dados e aceleram decisões.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
06/03/2026 às 15h48
BI e IA avançam na gestão de empresas médias
VBMC Consultores

A consolidação de núcleos digitais especializados em business intelligence (BI), dados e inteligência artificial (IA) tem sido associada a desempenho financeiro superior em empresas que amadurecem sua base tecnológica. Uma pesquisa global da Accenture indica que organizações com núcleo digital avançado, investimentos em inovação estratégica e equilíbrio da dívida técnica alcançaram taxa de crescimento de receita de 60% e 40% de lucro. A referência foi publicada em 2024 pela Accenture e está disponível no comunicado "Investimentos em núcleo digital resultam em até 60% de crescimento de receita e 40% de lucro".

No recorte brasileiro, o relatório Digital Core Brasil (Accenture) descreve o núcleo digital como a capacidade tecnológica que combina infraestrutura em nuvem, dados e IA, aplicativos e plataformas, segurança e práticas de integração, com o objetivo de apoiar agilidade e inovação. O documento também destaca que a construção dessa base tende a ser mais eficaz quando os componentes operam de forma integrada, reduzindo a dispersão de informação e redundâncias.

Nesse contexto, a VBMTech é apresentada como o núcleo digital da VBMC Consultores, voltado ao desenvolvimento de soluções tecnológicas de gestão e dados. A estrutura apoia tanto necessidades internas quanto iniciativas em empresas atendidas pela consultoria, de forma alinhada às prioridades de gestão definidas em cada projeto.

Núcleos digitais e a organização de dados para a tomada de decisão

Em empresas de médio porte, relatórios operacionais e financeiros costumam estar distribuídos entre sistemas, planilhas e rotinas manuais. A centralização de informações em painéis e indicadores tende a reduzir retrabalho e criar uma visão comum sobre desempenho, com acompanhamento de métricas como vendas, margem, caixa e produtividade, de acordo com o desenho de indicadores adotado por cada organização.

O relatório da Accenture também aponta que a maturidade do núcleo digital é composta por múltiplas capacidades. No material Reinvente com o núcleo digital (Accenture), a empresa descreve um índice que considera componentes como plataformas digitais, dados, infraestrutura cloud-first, integração, IA e segurança, e associa níveis mais altos de maturidade a benefícios operacionais e financeiros. Na mesma publicação, a Accenture aponta que a adoção combinada de três frentes — construção do núcleo digital, aumento de investimento em inovação e equilíbrio da dívida técnica — está ligada ao chamado "efeito 60:40", com 60% maior taxa de crescimento de receita e 40% maior lucratividade, na amostra analisada.

Pesquisa destaca integração como fator para destravar valor do núcleo digital

O relatório Digital Core Brasil também descreve que a criação de um núcleo digital não se limita à adoção isolada de tecnologias. O estudo aponta desafios quando capacidades são usadas de forma fragmentada, o que tende a limitar resultados esperados e dificultar escalabilidade, especialmente em iniciativas que envolvem dados e IA.

Segundo Rodrigo de Paula, CEO da VBMC Consultores, "o que costuma diferenciar bons resultados é a capacidade de transformar dado em rotina de gestão, com critério e cadência. Quando o núcleo digital vira base para decisão, a empresa reduz ruído e aumenta a consistência das escolhas".

A discussão sobre núcleos digitais se relaciona à capacidade de construir uma base tecnológica integrada para sustentar decisões e execução com menos dispersão de informação. A pesquisa citada pela Accenture associa a combinação entre núcleo digital avançado, investimento em inovação e gestão da dívida técnica a resultados financeiros superiores, reforçando o papel de estruturas que organizam dados e aceleram a transformação de informação em ação.

Sobre a VBMC Consultores

A VBMC Consultores atua com consultoria de gestão para empresas de médio porte, integrando diagnóstico, método e suporte à execução. A VBMTech é o núcleo digital da organização, com foco em dados e soluções tecnológicas de apoio à gestão.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Banco de Imagens Freepik
Tecnologia Há 6 horas

MPD Engenharia conquista Selo Dourado do Cubo Itaú

O reconhecimento foi dado pela atuação da construtora em inovação aberta, uso de dados e iniciativas que ampliaram eficiência operacional e resulta...

 Unslpash
Tecnologia Há 6 horas

Número de mulheres que cursam tecnologia triplica em 15 anos

Estudo da Unico Skill com base em dados do Inep revela que o número de mulheres que se matricularam em cursos de graduação em tecnologia aumentou 2...

 Canva AI
Tecnologia Há 6 horas

STF julgará pejotização e define regras para empresas com PJ

Cinquenta mil ações trabalhistas estão suspensas no país enquanto o Supremo Tribunal Federal prepara o julgamento do Tema 1389. Levantamento com 30...
Tecnologia Há 7 horas

Leapfone leva assinatura de smartphones ao B2B e reduz custos em até 2,5x

Com o modelo de Phone as a Service no Brasil, a startup estrutura uma frente corporativa, mira companhias com mais de 500 colaboradores e visa tran...

 Fotos Modulocker
Tecnologia Há 8 horas

Crescimento das encomendas exige evolução dos condomínios

O avanço do e-commerce e a verticalização das cidades transformaram as portarias em gargalos da logística urbana. Filas, extravios e sobrecarga pas...

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 35°
20° Sensação
1.15 km/h Vento
98% Umidade
100% (4.72mm) Chance chuva
06h30 Nascer do sol
19h01 Pôr do sol
Domingo
32° 18°
Segunda
33° 16°
Terça
26° 18°
Quarta
24° 17°
Quinta
30° 17°
Últimas notícias
Direitos Humanos Há 3 horas

Movimento feminista protesta contra escala 6x1 e violência global
Saúde Há 3 horas

Vice-governador inaugura unidades de terapia intensiva neonatal e pediátrica do Hospital Santa Terezinha, em Erechim
Segurança Pública Há 3 horas

Forças de segurança do Estado intensificam ações de combate à violência contra mulher
Esportes Há 3 horas

Snowboarder André Barbieri apresenta evolução clínica positiva
Justiça Há 4 horas

STJ prorroga sindicância sobre acusação contra ministro Marco Buzzi

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,27 +0,40%
Euro
R$ 6,12 +0,42%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,94%
Bitcoin
R$ 381,764,63 +0,58%
Ibovespa
179,364,81 pts -0.61%
Mega-Sena
Concurso 2980 (05/03/26)
03
14
27
33
43
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6969 (06/03/26)
24
35
37
39
45
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3629 (06/03/26)
01
04
07
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2896 (06/03/26)
09
11
12
13
24
25
26
28
31
34
36
39
42
43
53
75
76
78
83
87
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2933 (06/03/26)
21
24
29
35
41
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias