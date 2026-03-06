Tenente Portela realiza vacinação contra a dengue para crianças e adolescentes

A Secretaria Municipal de Saúde de Tenente Portela realizará nos dias 9 e 10 de março a vacinação contra a dengue destinada a crianças e adolescentes com idades entre 10 anos e 14 anos, 11 meses e 29 dias.

A aplicação das doses ocorrerá na unidade ESF 2, conhecida como Postão, nos seguintes horários: pela manhã, das 8h às 11h, e à tarde, das 13h30 às 16h30.

A Secretaria alerta que as doses disponíveis são limitadas, por isso é importante que os responsáveis fiquem atentos às datas e horários da vacinação.

Para receber a imunização, é necessário apresentar o CPF e o cartão de vacinação da criança ou adolescente.

A orientação também é de que quem já recebeu a vacina contra a dengue na rede particular não precisa tomar a dose novamente na rede pública.

A ação integra as estratégias de prevenção e combate à dengue no município, reforçando a importância da vacinação e dos cuidados para evitar a proliferação do mosquito transmissor da doença.

