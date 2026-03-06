Sábado, 07 de Março de 2026
18°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Tenente Portela realiza vacinação contra a dengue para crianças e adolescentes

A Secretaria alerta que as doses disponíveis são limitadas, por isso é importante que os responsáveis fiquem atentos às datas e horários da vacinação.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província/Assessoria de Comunicação – Prefeitura de Tenente Portela.
06/03/2026 às 15h40
Tenente Portela realiza vacinação contra a dengue para crianças e adolescentes
Foto: Divulgação Ascom Tenente Portela

A Secretaria Municipal de Saúde de Tenente Portela realizará nos dias 9 e 10 de março a vacinação contra a dengue destinada a crianças e adolescentes com idades entre 10 anos e 14 anos, 11 meses e 29 dias.

A aplicação das doses ocorrerá na unidade ESF 2, conhecida como Postão, nos seguintes horários: pela manhã, das 8h às 11h, e à tarde, das 13h30 às 16h30.

A Secretaria alerta que as doses disponíveis são limitadas, por isso é importante que os responsáveis fiquem atentos às datas e horários da vacinação.

Para receber a imunização, é necessário apresentar o CPF e o cartão de vacinação da criança ou adolescente.

A orientação também é de que quem já recebeu a vacina contra a dengue na rede particular não precisa tomar a dose novamente na rede pública.

A ação integra as estratégias de prevenção e combate à dengue no município, reforçando a importância da vacinação e dos cuidados para evitar a proliferação do mosquito transmissor da doença.

■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Com a ampliação, o hospital passa a contar com uma estrutura modernizada e adequada às exigências assistenciais -Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG
Saúde Há 3 horas

Vice-governador inaugura unidades de terapia intensiva neonatal e pediátrica do Hospital Santa Terezinha, em Erechim

O vice-governador Gabriel Souza e a secretária da Saúde, Arita Bergmann, inauguram nesta sexta-feira (6/3) a ampliação do complexo de unidades de t...

 -
Saúde Há 6 horas

Governo Leite atua para atender a demandas das mulheres na rede pública de saúde

Com a proximidade do Dia Internacional da Mulher, celebrado no domingo (8/3), a Secretaria da Saúde (SES) destaca uma série de ações para atender à...

 A titular da SES, Arita Bergmann, participou da inauguração da unidade da Rede Bem Cuidar de Severiano de Almeida -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Saúde Há 7 horas

Estado entrega equipamentos para hospital de Jacutinga e inaugura ampliação de Unidade Básica de Saúde em Severiano de Almeida

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), realizou a entrega, nesta sexta-feira (6/3), de equipamentos ao Hospital Beneficente Sã...

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Saúde Há 8 horas

Anvisa aprova tratamento para evitar sangramentos em hemofílicos

Mais de 14 mil pessoas vivem com hemofilia no Brasil

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 9 horas

Em Criciúma, Hospital Materno-Infantil Santa Catarina faz primeiras aplicações de imunizante contra a bronquiolite em bebês

Foto: Divulgação HmiscO Hospital Materno-Infantil Santa Catarina (Hmisc), em Criciúma, iniciou nesta semana a aplicação do nirsevimabe, anticorpo q...

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 35°
20° Sensação
1.15 km/h Vento
98% Umidade
100% (4.72mm) Chance chuva
06h30 Nascer do sol
19h01 Pôr do sol
Domingo
32° 18°
Segunda
33° 16°
Terça
26° 18°
Quarta
24° 17°
Quinta
30° 17°
Últimas notícias
Direitos Humanos Há 3 horas

Movimento feminista protesta contra escala 6x1 e violência global
Saúde Há 3 horas

Vice-governador inaugura unidades de terapia intensiva neonatal e pediátrica do Hospital Santa Terezinha, em Erechim
Segurança Pública Há 3 horas

Forças de segurança do Estado intensificam ações de combate à violência contra mulher
Esportes Há 3 horas

Snowboarder André Barbieri apresenta evolução clínica positiva
Justiça Há 4 horas

STJ prorroga sindicância sobre acusação contra ministro Marco Buzzi

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,27 +0,40%
Euro
R$ 6,12 +0,42%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,94%
Bitcoin
R$ 381,764,63 +0,58%
Ibovespa
179,364,81 pts -0.61%
Mega-Sena
Concurso 2980 (05/03/26)
03
14
27
33
43
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6969 (06/03/26)
24
35
37
39
45
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3629 (06/03/26)
01
04
07
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2896 (06/03/26)
09
11
12
13
24
25
26
28
31
34
36
39
42
43
53
75
76
78
83
87
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2933 (06/03/26)
21
24
29
35
41
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias