Semipresencial cresce e amplia acesso ao ensino superior

Com rotinas cada vez mais dinâmicas e a necessidade crescente de qualificação profissional, o ensino semipresencial tem se consolidado como uma alternativa relevante no cenário da educação superior brasileira. O modelo combina atividades online com encontros presenciais periódicos, permitindo que estudantes conciliem estudos, trabalho e vida pessoal sem abrir mão da qualidade acadêmica.

O ensino semipresencial surge como uma proposta que reúne o melhor de dois formatos tradicionais: a autonomia do ensino digital e a interação proporcionada pelas atividades presenciais.

O modelo semipresencial tem ganhado espaço no ensino superior brasileiro ao combinar a flexibilidade das atividades online com encontros presenciais voltados à prática e ao acompanhamento acadêmico. Esse formato surge como uma alternativa intermediária entre o presencial e o ensino totalmente a distância, ampliando as possibilidades de acesso para estudantes que precisam conciliar estudo, trabalho e outras responsabilidades.

No artigo do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo (SEMESP), os dados mostram que, apesar de ser mais desejado pelos jovens, o ensino presencial ainda representa um desafio financeiro para muitos deles, já que envolve custos mais elevados e exige presença frequente no campus. Por outro lado, o EAD demanda um nível elevado de autonomia e disciplina, características que nem sempre estão alinhadas ao perfil de quem está ingressando pela primeira vez. Nesse cenário, o modelo semipresencial tem se consolidado como uma alternativa intermediária, ao combinar momentos de aprendizagem online com encontros presenciais e atividades práticas.

Na prática, o estudante tem acesso a uma plataforma digital onde encontra videoaulas, materiais didáticos, atividades e recursos interativos. Esse ambiente virtual permite que o aluno organize sua rotina de estudos com maior liberdade, podendo acessar o conteúdo de qualquer lugar e em horários mais adequados ao seu dia a dia.

Ao mesmo tempo, o modelo prevê encontros presenciais em polos de apoio ou campus da instituição. Nesses momentos, os estudantes participam de atividades práticas, laboratórios, avaliações, projetos em grupo e discussões orientadas por professores.

Essa combinação busca garantir uma formação completa, permitindo que o aluno desenvolva autonomia nos estudos sem perder o contato direto com docentes e colegas — elemento considerado importante para a troca de experiências e aprofundamento de conteúdos.

Outro fator que tem impulsionado o crescimento do ensino semipresencial é a adoção de metodologias ativas de aprendizagem. Nesse modelo pedagógico, o estudante deixa de ser apenas um receptor de conteúdo e passa a participar ativamente do processo educacional por meio de estudos de caso, projetos práticos e resolução de problemas.

Instituições de ensino superior têm investido cada vez mais nesse formato para tornar o aprendizado mais dinâmico e conectado às transformações profissionais contemporâneas. Entre as instituições que têm ampliado a oferta de cursos semipresenciais está a UniFECAF, centro universitário que tem investido em modelos educacionais flexíveis e voltados para a empregabilidade.

Na instituição, os cursos semipresenciais combinam estudos online com encontros presenciais em polos de apoio, oferecendo suporte acadêmico e atividades práticas que complementam o aprendizado digital. O objetivo é permitir que o aluno mantenha uma rotina de estudos compatível com suas responsabilidades profissionais e pessoais.

A metodologia aplicada busca integrar teoria e prática por meio de atividades que estimulam participação ativa, projetos colaborativos e aplicação de conhecimentos em situações reais. Segundo o CEO da UniFECAF, Marcel Gama, o avanço do modelo híbrido reflete uma transformação no perfil dos estudantes e nas demandas do mercado de trabalho.

“O ensino superior precisa acompanhar a realidade das pessoas. O modelo semipresencial permite que o aluno estude com flexibilidade, sem abrir mão da prática, da interação e da qualidade acadêmica que o mercado exige”, afirma o CEO.

Outro destaque é o reconhecimento institucional. A UniFECAF possui nota máxima (conceito 5) no Ministério da Educação (MEC), avaliação que considera critérios como qualidade acadêmica, infraestrutura, qualificação do corpo docente e gestão institucional.