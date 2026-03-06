Sexta, 06 de Março de 2026
18°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Semipresencial cresce e amplia acesso ao ensino superior

Combinando tecnologia e encontros presenciais, modalidade híbrida se consolida como alternativa para quem busca conciliar estudos, trabalho e rotina.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
06/03/2026 às 15h18
Semipresencial cresce e amplia acesso ao ensino superior
Banco de Imagens UniFECAF

Com rotinas cada vez mais dinâmicas e a necessidade crescente de qualificação profissional, o ensino semipresencial tem se consolidado como uma alternativa relevante no cenário da educação superior brasileira. O modelo combina atividades online com encontros presenciais periódicos, permitindo que estudantes conciliem estudos, trabalho e vida pessoal sem abrir mão da qualidade acadêmica.

O ensino semipresencial surge como uma proposta que reúne o melhor de dois formatos tradicionais: a autonomia do ensino digital e a interação proporcionada pelas atividades presenciais.

O modelo semipresencial tem ganhado espaço no ensino superior brasileiro ao combinar a flexibilidade das atividades online com encontros presenciais voltados à prática e ao acompanhamento acadêmico. Esse formato surge como uma alternativa intermediária entre o presencial e o ensino totalmente a distância, ampliando as possibilidades de acesso para estudantes que precisam conciliar estudo, trabalho e outras responsabilidades.

No artigo do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo (SEMESP), os dados mostram que, apesar de ser mais desejado pelos jovens, o ensino presencial ainda representa um desafio financeiro para muitos deles, já que envolve custos mais elevados e exige presença frequente no campus. Por outro lado, o EAD demanda um nível elevado de autonomia e disciplina, características que nem sempre estão alinhadas ao perfil de quem está ingressando pela primeira vez. Nesse cenário, o modelo semipresencial tem se consolidado como uma alternativa intermediária, ao combinar momentos de aprendizagem online com encontros presenciais e atividades práticas. 

Na prática, o estudante tem acesso a uma plataforma digital onde encontra videoaulas, materiais didáticos, atividades e recursos interativos. Esse ambiente virtual permite que o aluno organize sua rotina de estudos com maior liberdade, podendo acessar o conteúdo de qualquer lugar e em horários mais adequados ao seu dia a dia.

Ao mesmo tempo, o modelo prevê encontros presenciais em polos de apoio ou campus da instituição. Nesses momentos, os estudantes participam de atividades práticas, laboratórios, avaliações, projetos em grupo e discussões orientadas por professores.

Essa combinação busca garantir uma formação completa, permitindo que o aluno desenvolva autonomia nos estudos sem perder o contato direto com docentes e colegas — elemento considerado importante para a troca de experiências e aprofundamento de conteúdos.

Outro fator que tem impulsionado o crescimento do ensino semipresencial é a adoção de metodologias ativas de aprendizagem. Nesse modelo pedagógico, o estudante deixa de ser apenas um receptor de conteúdo e passa a participar ativamente do processo educacional por meio de estudos de caso, projetos práticos e resolução de problemas.

Instituições de ensino superior têm investido cada vez mais nesse formato para tornar o aprendizado mais dinâmico e conectado às transformações profissionais contemporâneas. Entre as instituições que têm ampliado a oferta de cursos semipresenciais está a UniFECAF, centro universitário que tem investido em modelos educacionais flexíveis e voltados para a empregabilidade.

Na instituição, os cursos semipresenciais combinam estudos online com encontros presenciais em polos de apoio, oferecendo suporte acadêmico e atividades práticas que complementam o aprendizado digital. O objetivo é permitir que o aluno mantenha uma rotina de estudos compatível com suas responsabilidades profissionais e pessoais.

A metodologia aplicada busca integrar teoria e prática por meio de atividades que estimulam participação ativa, projetos colaborativos e aplicação de conhecimentos em situações reais. Segundo o CEO da UniFECAF, Marcel Gama, o avanço do modelo híbrido reflete uma transformação no perfil dos estudantes e nas demandas do mercado de trabalho.

“O ensino superior precisa acompanhar a realidade das pessoas. O modelo semipresencial permite que o aluno estude com flexibilidade, sem abrir mão da prática, da interação e da qualidade acadêmica que o mercado exige”, afirma o CEO.

Outro destaque é o reconhecimento institucional. A UniFECAF possui nota máxima (conceito 5) no Ministério da Educação (MEC), avaliação que considera critérios como qualidade acadêmica, infraestrutura, qualificação do corpo docente e gestão institucional.

Nesse contexto, o ensino semipresencial é frequentemente relacionado a modelos de estudo mais flexíveis. A modalidade permite que parte dos estudantes inicie ou retome a graduação sem interromper outras atividades da rotina, como trabalho ou compromissos pessoais. Esse formato tem sido apontado como um dos fatores que influenciam diferentes percursos acadêmicos e profissionais no país.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem de freepik
Tecnologia Há 3 horas

Saúde feminina é foco de novo estudo no Dia da Mulher

Pesquisa aponta crescimento da saúde digital feminina, enquanto especialistas destacam alternativas naturais, como o óleo de coco, para aliviar sin...

 RafaPress / Istock
Tecnologia Há 3 horas

CiX alcança 200 milhões de atendimentos públicos

Administrando unidades como Poupatempo, UAI e Vapt Vupt em cinco estados, empresa do mercado GovTech amplia modelo que integra atendimento presenci...

 Unsplash
Tecnologia Há 4 horas

Tag Porto Bank fortalece parceria com a ConectCar

Solução de pagamento automático registra uso expressivo do Free Flow, com quase 30% da base utilizando o pedágio eletrônico.

 Banco de imagens Freepik
Tecnologia Há 4 horas

Construção civil investe no futuro sustentável e tecnológico

Segundo o Green Building Council Brasil, até 2026, mais de 50% dos novos empreendimentos deverão adotar soluções de baixo impacto ambiental.

Unsplash
Tecnologia Há 6 horas

Solera recebe prêmio por tecnologia climática no reparo

Tecnologias voltadas à mensuração de emissões no processo de reparo passam a apoiar decisões operacionais no setor automotivo e de seguros.

Tenente Portela, RS
33°
Parcialmente nublado
Mín. 18° Máx. 35°
32° Sensação
0.47 km/h Vento
30% Umidade
100% (4.72mm) Chance chuva
06h30 Nascer do sol
19h01 Pôr do sol
Sábado
32° 18°
Domingo
33° 16°
Segunda
26° 18°
Terça
24° 17°
Quarta
30° 17°
Últimas notícias
Economia Há 4 minutos

Venda de veículos cresce 8,6% em fevereiro, diz Anfavea
Tecnologia Há 18 minutos

Semipresencial cresce e amplia acesso ao ensino superior
Câmara Há 18 minutos

Comissão aprova suspensão de norma sobre identificação de indígenas na navegação de interior
Senado Federal Há 18 minutos

Incentivo ao empreendedorismo no ensino médio está na pauta da CE
Saúde Há 34 minutos

Em Criciúma, Hospital Materno-Infantil Santa Catarina faz primeiras aplicações de imunizante contra a bronquiolite em bebês

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,26 -0,15%
Euro
R$ 6,10 -0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 380,811,92 -4,39%
Ibovespa
179,723,89 pts -0.35%
Mega-Sena
Concurso 2980 (05/03/26)
03
14
27
33
43
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6968 (05/03/26)
08
14
44
56
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3628 (05/03/26)
02
03
04
06
09
10
13
15
16
17
20
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2895 (04/03/26)
01
16
22
23
27
29
30
32
42
44
45
55
58
66
79
88
89
90
91
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2932 (04/03/26)
02
06
15
20
28
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias