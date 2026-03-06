Em Criciúma, Hospital Materno-Infantil Santa Catarina faz primeiras aplicações de imunizante contra a bronquiolite em bebês

Foto: Divulgação Hmisc

O Hospital Materno-Infantil Santa Catarina (Hmisc), em Criciúma, iniciou nesta semana a aplicação do nirsevimabe, anticorpo que protege contra o vírus sincicial respiratório (VSR), uma das principais causas de internações pediátricas por bronquiolite. Até o momento, 11 bebês internados na instituição foram contemplados.

Administrado em dose única e incorporado ao calendário do Sistema Único de Saúde (SUS) em fevereiro, o nirsevimabe oferece proteção imediata e por até seis meses, reduzindo entre 75% e 80% as internações causadas pelo VSR.

“Temos imenso orgulho em fazer parte do SUS e contribuir ativamente para esse avanço histórico na proteção da infância. Cuidar, prevenir e salvar vidas é o que nos move todos os dias”, afirmou a gerente de Enfermagem do Hmisc, Luana Ferrarini Ferrarezi.

Diferente das vacinas tradicionais, o nirsevimabe é um anticorpo pronto, ou seja, age logo após a aplicação, sem que o organismo precise de tempo para produzir suas próprias defesas. O público-alvo inclui bebês prematuros (nascidos com até 36 semanas e seis dias) e crianças de até 24 meses que apresentem comorbidades de alto risco.

“Eu fico mais aliviada. Ele é um guerreiro vitorioso. Agradeço ao SUS e à equipe do hospital por cuidarem tão bem do meu bebê. Ele nasceu bem pequeno, com 1,1 quilo, mas hoje está aqui: gordinho, grandão e forte. É uma grande vitória”, afirmou Luane Genuíno da Conceição, mãe de um bebê prematuro que recebeu o imunizante.

Responsáveis por crianças que se enquadram nos critérios devem procurar as Unidades Básicas de Saúde (UBS). Já no caso dos bebês elegíveis que estão no Hmisc, a imunização será feita ainda durante a internação, garantindo que recebam alta hospitalar já protegidos contra o vírus.

O Hospital Materno-Infantil Santa Catarina é uma unidade da Secretaria de Estado da Saúde (SES), administrada pelo Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde (Ideas).

