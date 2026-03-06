Saúde de Tenente Portela inicia imunização de prematuros contra a bronquiolite

A Secretaria Municipal de Saúde de Tenente Portela está realizando a aplicação do nirsevimabe, medicamento indicado para a prevenção da bronquiolite em bebês. A iniciativa faz parte das estratégias de proteção à saúde infantil, especialmente voltadas aos recém-nascidos mais vulneráveis.

Até o momento, 20 processos foram encaminhados para acesso ao medicamento. Desses, 16 doses já foram aplicadas, sendo 15 em Tenente Portela e uma em outro município, em um bebê que estava internado na UTI Neonatal do Hospital Santo Antônio.

O nirsevimabe é destinado exclusivamente a recém-nascidos prematuros, com até 36 semanas e 6 dias de gestação, público que apresenta maior risco de desenvolver formas graves da bronquiolite, infecção respiratória comum em bebês e que pode levar à hospitalização.

A Secretaria Municipal de Saúde destaca que a medida representa um importante avanço na prevenção de complicações respiratórias na primeira infância, reforçando o cuidado e a atenção com os bebês do município e suas famílias.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp