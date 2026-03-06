Sexta, 06 de Março de 2026
18°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Vacina brasileira contra a dengue mantém eficácia por até 5 anos

Estudo do Butantan mostra proteção de 80% contra casos graves

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
06/03/2026 às 13h08

Um novo estudo publicado pelo Instituto Butantan mostrou que a vacina brasileira contra a dengue permanece eficaz por pelo menos cinco anos após a aplicação.

O imunizante Butantan-DV foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em novembro do ano passado e já começou a ser aplicado em profissionais de saúde de diversas partes do país.

Durante esse período nenhuma pessoa vacinada apresentou dengue severa, nem precisou de hospitalização por causa da doença. Com isso, a eficácia da vacina contra as formas graves da doença ou a infecção acompanhada de sinais de alerta ficou em 80,5%.

A diretora médica do Butantan, Fernanda Boulos, explica que esse resultado é positivo não somente por confirmar a eficácia da vacina, mas por demonstrar a eficiência do esquema de dose única. A vacina produzida pelo Instituto é a primeira do mundo contra a dengue aplicada em apenas uma dose.

"Vacinas que precisam de duas ou mais doses, a gente tem vários dados que mostram que muitas pessoas não voltam pra completar o esquema. Então, essa demonstração de que uma única dose mantém a proteção alta é muito importante. Mas é claro que nós vamos continuar acompanhando, para saber se realmente não vai ser necessário um reforço depois de 10 ou 20 anos", afirmou.

Crianças e idosos

A eficácia do imunizante contra a dengue, de forma geral, foi um pouco menor, de 65%. Mas o índice sobe para 77,1% entre as pessoas que já contraíram a doença antes de receber o imunizante.

Os resultados também apresentaram algumas variações de acordo com a faixa etária, com maior eficácia entre adultos e adolescentes do que entre as crianças.

Por essa razão, a Anvisa registrou a Butantan-DV apenas para pessoas de 12 aos 59 anos, apesar da vacina ter sido testada também em crianças, a partir dos 2 anos.

"Eles reconhecem que os dados de segurança pra crianças estão corretos, mas como depois de cinco anos, a eficácia entre as crianças cai mais do que entre os adultos, nós precisamos saber se elas vão precisar de reforço", explicou a diretora médica do Butantan.

Fernanda Boulos acrescentou, no entanto, que o Butantan já está planejando, junto com a Anvisa, a realização de um estudo adicional em crianças para embasar a inclusão desse público no esquema de vacinação no futuro. Além disso, o Instituto já está fazendo testes em idosos, em um estudo que deve ter resultados no ano que vem.

"O sistema imunológico também passa por um processo de envelhecimento, então é importante entender se os idosos tem a mesma capacidade de gerar resposta imune com a vacina", explicou.

O acompanhamento dos pacientes vai ser feito por um ano, depois os dados serão comparados com os dos adultos, e enviados para a Anvisa para uma possível ampliação do público-alvo.

O diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIM), Juarez Cunha, afirma que essa inclusão seria muito importante, considerando que a maior taxa de mortalidade por dengue é verificada entre idosos. Ele ressalta, ainda, os resultados importantes sobre a segurança da vacina apresentados no estudo.

"Ele nos mostra que a vacina se mantém protetora por um prazo bastante longo, e é extremamente segura. E esse também é um aspecto fundamental. Qualquer medicação, incluindo vacina, a gente precisa ver como eles vão se comportar com a sua utilização", complementa.

Segurança

O estudo de longo prazo da Butantan-DV foram publicados na quarta-feira (4), na revista Nature Medicine e explica que a vacina foi, de modo geral, bem tolerada e não foram observadas preocupações de segurança a longo prazo. "

Eles foram obtidos após o acompanhamento de mais de 16 mil pacientes, sendo que cerca de 10 mil receberam a vacina, e quase 6 mil receberam placebo, para compor um grupo de comparação.

"Em termos estratégicos é fundamental que a gente tenha uma pesquisa nacional conseguindo chegar a esses produtos de ponta, eficazes e seguros. Possibilita que a gente consiga abastecer mais fácil o nosso Programa Nacional de Imunizações e também é um ativo de negociação com outros países", destaca o diretor da SBIM.

A diretora médica do Instituto Butantan, Fernanda Boulos, confirma que a prioridade absoluta é abastecer o Sistema Único de Saúde (SUS). Mas, assim que a demanda nacional for suprida, a instituição pública, vinculada ao estado de São Paulo, deve negociar a venda de doses para outros países, especialmente da América Latina, que também tem sofrido com epidemias da doença.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 35 minutos

Em Criciúma, Hospital Materno-Infantil Santa Catarina faz primeiras aplicações de imunizante contra a bronquiolite em bebês

Foto: Divulgação HmiscO Hospital Materno-Infantil Santa Catarina (Hmisc), em Criciúma, iniciou nesta semana a aplicação do nirsevimabe, anticorpo q...

 (Foto: Ilustração / Geração / IA)
Saúde Infantil Há 1 hora

Saúde de Tenente Portela inicia imunização de prematuros contra a bronquiolite

Município já aplicou 16 doses de nirsevimabe em recém-nascidos do grupo de risco.

 Para aumentar oferta de exames, Estado investiu R$ 184,2 mil na reforma e R$ 251 mil em sistema de radiologia e desfibrilador -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Saúde Há 3 horas

Em Áurea, governo do Estado inaugura reforma do pronto atendimento e entrega equipamentos ao hospital municipal

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), inaugurou na quinta-feira (5/3) a reforma do pronto atendimento de urgência do Hospital...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 3 horas

Saúde em Obras: começa ampliação da UTI do Hospital Regional Terezinha Gaio Basso em São Miguel do Oeste

Foto: Divulgação/HRTGBCom repasses contínuos para a modernização da rede hospitalar, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) deu início às obras de e...

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Saúde Há 4 horas

Anvisa: suplementos com cúrcuma podem trazer risco de danos ao fígado

Problema está asssociado a formulações e tecnologia

Tenente Portela, RS
33°
Parcialmente nublado
Mín. 18° Máx. 35°
32° Sensação
0.47 km/h Vento
30% Umidade
100% (4.72mm) Chance chuva
06h30 Nascer do sol
19h01 Pôr do sol
Sábado
32° 18°
Domingo
33° 16°
Segunda
26° 18°
Terça
24° 17°
Quarta
30° 17°
Últimas notícias
Economia Há 4 minutos

Venda de veículos cresce 8,6% em fevereiro, diz Anfavea
Tecnologia Há 18 minutos

Semipresencial cresce e amplia acesso ao ensino superior
Câmara Há 18 minutos

Comissão aprova suspensão de norma sobre identificação de indígenas na navegação de interior
Senado Federal Há 18 minutos

Incentivo ao empreendedorismo no ensino médio está na pauta da CE
Saúde Há 34 minutos

Em Criciúma, Hospital Materno-Infantil Santa Catarina faz primeiras aplicações de imunizante contra a bronquiolite em bebês

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,26 -0,15%
Euro
R$ 6,10 -0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 380,811,92 -4,39%
Ibovespa
179,723,89 pts -0.35%
Mega-Sena
Concurso 2980 (05/03/26)
03
14
27
33
43
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6968 (05/03/26)
08
14
44
56
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3628 (05/03/26)
02
03
04
06
09
10
13
15
16
17
20
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2895 (04/03/26)
01
16
22
23
27
29
30
32
42
44
45
55
58
66
79
88
89
90
91
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2932 (04/03/26)
02
06
15
20
28
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias