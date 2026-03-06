Em Áurea, governo do Estado inaugura reforma do pronto atendimento e entrega equipamentos ao hospital municipal

Para aumentar oferta de exames, Estado investiu R$ 184,2 mil na reforma e R$ 251 mil em sistema de radiologia e desfibrilador -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), inaugurou na quinta-feira (5/3) a reforma do pronto atendimento de urgência do Hospital Municipal João Paulo II, em Áurea, na região Norte. Investimentos do Programa Avançar Mais na Saúde possibilitaram a reforma de um espaço da unidade para implantação do serviço de raio-x, bem como a aquisição de equipamentos. A solenidade foi realizada pela secretária da Saúde, Arita Bergmann.

Para adequar a atual estrutura do pronto atendimento de urgência e assim aumentar a oferta de exames, o governo do Estado investiu R$ 184,2 mil na reforma e R$ 251 mil em um sistema de radiologia computadorizada e um desfibrilador, totalizando R$ 435,3 mil em recursos destinados à ampliação da eficiência e da agilidade de procedimentos na instituição.

Arita reforçou o impacto dos investimentos estaduais. “Com as reformas promovidas pelo governo do Estado, foi possível criar um programa que hoje já é amplamente conhecido: o Avançar Mais na Saúde. Por meio dele, o Estado passou a destinar recursos de apoio para fortalecer os hospitais. Graças a esses investimentos, muitas instituições já se transformaram e ampliaram sua capacidade de atendimento”, disse.

“A partir disso, também reforçamos a importância de que os hospitais se adequem às normas da vigilância sanitária, garantindo segurança e qualidade no atendimento à população. Essa adequação é fundamental para que possam atuar plenamente como hospitais e firmar contratos pelo Programa Assistir, como já ocorre aqui em Áurea”, acrescentou a secretária.

O diretor da instituição, Lucas Rodrigues, também destacou a importância do novo pronto atendimento. “É muita alegria para a saúde do município de Áurea a entrega da reforma da unidade de imagens e dos novos equipamentos, A iniciativa garante diagnósticos mais rápidos e precisos, mais segurança aos pacientes e menos deslocamentos para outros municípios” ressaltou. “Essa conquista é resultado de planejamento, de projetos bem elaborados e do diálogo com o governo do Estado", concluiu.

Recursos possibilitaram reforma para implantação do serviço de raio-x, bem como a aquisição de equipamentos -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES