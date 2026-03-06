Sexta, 06 de Março de 2026
18°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Em Áurea, governo do Estado inaugura reforma do pronto atendimento e entrega equipamentos ao hospital municipal

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), inaugurou na quinta-feira (5/3) a reforma do pronto atendimento de urgência do Hospital...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
06/03/2026 às 12h32
Em Áurea, governo do Estado inaugura reforma do pronto atendimento e entrega equipamentos ao hospital municipal
Para aumentar oferta de exames, Estado investiu R$ 184,2 mil na reforma e R$ 251 mil em sistema de radiologia e desfibrilador -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), inaugurou na quinta-feira (5/3) a reforma do pronto atendimento de urgência do Hospital Municipal João Paulo II, em Áurea, na região Norte. Investimentos do Programa Avançar Mais na Saúde possibilitaram a reforma de um espaço da unidade para implantação do serviço de raio-x, bem como a aquisição de equipamentos. A solenidade foi realizada pela secretária da Saúde, Arita Bergmann.

Para adequar a atual estrutura do pronto atendimento de urgência e assim aumentar a oferta de exames, o governo do Estado investiu R$ 184,2 mil na reforma e R$ 251 mil em um sistema de radiologia computadorizada e um desfibrilador, totalizando R$ 435,3 mil em recursos destinados à ampliação da eficiência e da agilidade de procedimentos na instituição.

Arita reforçou o impacto dos investimentos estaduais. “Com as reformas promovidas pelo governo do Estado, foi possível criar um programa que hoje já é amplamente conhecido: o Avançar Mais na Saúde. Por meio dele, o Estado passou a destinar recursos de apoio para fortalecer os hospitais. Graças a esses investimentos, muitas instituições já se transformaram e ampliaram sua capacidade de atendimento”, disse.

“A partir disso, também reforçamos a importância de que os hospitais se adequem às normas da vigilância sanitária, garantindo segurança e qualidade no atendimento à população. Essa adequação é fundamental para que possam atuar plenamente como hospitais e firmar contratos pelo Programa Assistir, como já ocorre aqui em Áurea”, acrescentou a secretária.

O diretor da instituição, Lucas Rodrigues, também destacou a importância do novo pronto atendimento. “É muita alegria para a saúde do município de Áurea a entrega da reforma da unidade de imagens e dos novos equipamentos, A iniciativa garante diagnósticos mais rápidos e precisos, mais segurança aos pacientes e menos deslocamentos para outros municípios” ressaltou. “Essa conquista é resultado de planejamento, de projetos bem elaborados e do diálogo com o governo do Estado", concluiu.

Recursos possibilitaram reforma para implantação do serviço de raio-x, bem como a aquisição de equipamentos -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Recursos possibilitaram reforma para implantação do serviço de raio-x, bem como a aquisição de equipamentos -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES


Texto: Ascom SES
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 35 minutos

Em Criciúma, Hospital Materno-Infantil Santa Catarina faz primeiras aplicações de imunizante contra a bronquiolite em bebês

Foto: Divulgação HmiscO Hospital Materno-Infantil Santa Catarina (Hmisc), em Criciúma, iniciou nesta semana a aplicação do nirsevimabe, anticorpo q...

 (Foto: Ilustração / Geração / IA)
Saúde Infantil Há 1 hora

Saúde de Tenente Portela inicia imunização de prematuros contra a bronquiolite

Município já aplicou 16 doses de nirsevimabe em recém-nascidos do grupo de risco.
Saúde Há 2 horas

Vacina brasileira contra a dengue mantém eficácia por até 5 anos

Estudo do Butantan mostra proteção de 80% contra casos graves

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 3 horas

Saúde em Obras: começa ampliação da UTI do Hospital Regional Terezinha Gaio Basso em São Miguel do Oeste

Foto: Divulgação/HRTGBCom repasses contínuos para a modernização da rede hospitalar, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) deu início às obras de e...

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Saúde Há 4 horas

Anvisa: suplementos com cúrcuma podem trazer risco de danos ao fígado

Problema está asssociado a formulações e tecnologia

Tenente Portela, RS
33°
Parcialmente nublado
Mín. 18° Máx. 35°
32° Sensação
0.47 km/h Vento
30% Umidade
100% (4.72mm) Chance chuva
06h30 Nascer do sol
19h01 Pôr do sol
Sábado
32° 18°
Domingo
33° 16°
Segunda
26° 18°
Terça
24° 17°
Quarta
30° 17°
Últimas notícias
Economia Há 4 minutos

Venda de veículos cresce 8,6% em fevereiro, diz Anfavea
Tecnologia Há 18 minutos

Semipresencial cresce e amplia acesso ao ensino superior
Câmara Há 18 minutos

Comissão aprova suspensão de norma sobre identificação de indígenas na navegação de interior
Senado Federal Há 18 minutos

Incentivo ao empreendedorismo no ensino médio está na pauta da CE
Saúde Há 34 minutos

Em Criciúma, Hospital Materno-Infantil Santa Catarina faz primeiras aplicações de imunizante contra a bronquiolite em bebês

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,26 -0,15%
Euro
R$ 6,10 -0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 380,811,92 -4,39%
Ibovespa
179,723,89 pts -0.35%
Mega-Sena
Concurso 2980 (05/03/26)
03
14
27
33
43
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6968 (05/03/26)
08
14
44
56
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3628 (05/03/26)
02
03
04
06
09
10
13
15
16
17
20
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2895 (04/03/26)
01
16
22
23
27
29
30
32
42
44
45
55
58
66
79
88
89
90
91
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2932 (04/03/26)
02
06
15
20
28
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias