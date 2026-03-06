Sexta, 06 de Março de 2026
18°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

CiX alcança 200 milhões de atendimentos públicos

Administrando unidades como Poupatempo, UAI e Vapt Vupt em cinco estados, empresa do mercado GovTech amplia modelo que integra atendimento presenci...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
06/03/2026 às 12h18
CiX alcança 200 milhões de atendimentos públicos
RafaPress / Istock

A CiX Citizen Experience, operadora de centrais de serviços públicos como o Poupatempo, atingiu neste mês a marca de 200 milhões de atendimentos no Brasil. Presente em cinco estados, a empresa administra cerca de 220 unidades presenciais e já emitiu mais de 50 milhões de documentos, entre carteiras de identidade e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), ao longo de 17 anos de atuação.

Fundada em 2008, a companhia atua na gestão de estruturas que concentram serviços públicos em um único ponto de atendimento, como emissão de documentos, licenciamento de veículos e solicitação de benefícios. Ao longo da expansão, passou a operar também por meio de parcerias com o poder público, modelo que sustenta sua presença atual em diferentes estados.

"A entrega de uma boa experiência ao cidadão envolve uma combinação de fatores que vai desde a adequação da infraestrutura física das unidades até a capacitação contínua das equipes, o desenho cuidadoso da jornada do usuário para cada serviço público e a adoção de tecnologias capazes de tornar o atendimento mais ágil e eficiente", explica Sérgio Rodrigues, CEO da CiX.

A atuação em larga escala permitiu a consolidação de um modelo próprio, baseado em eficiência operacional, fluxos simplificados para a emissão de documentos e proximidade com o cidadão.

Essa experiência abriu caminho para uma evolução natural do negócio, que ganhou maior impulso sobretudo nos últimos cinco anos: a transição de uma operação exclusivamente presencial para um modelo figital, que combina presença territorial e plataformas digitais. A proposta busca ampliar o acesso, a eficiência e a qualidade dos serviços públicos, sem deixar nenhum cidadão para trás. Partindo do princípio de que a transformação digital precisa ser inclusiva, a empresa aposta em um modelo que alia tecnologia e suporte humano, com ações de letramento digital para acompanhamento de usuários com menor familiaridade com o ambiente virtual, buscando garantir acesso efetivo aos serviços públicos.

Esse processo de transformação também marcou uma mudança de posicionamento da companhia. Em 2024, a empresa — antigo Shopping do Cidadão — passou a se chamar CiX Citizen Experience, nome inspirado no conceito de "Experiência do cidadão", que se refere à qualidade do atendimento de serviços públicos através de plataformas digitais. No ano seguinte, afiliou-se à VFS Global, prestadora global de serviços para processamento de vistos e atividades consulares, movimento que ampliou sua atuação internacional e reforçou seu posicionamento em inovação e modernização do atendimento público.

Atualmente, opera um ecossistema omnicanal, que integra atendimento presencial, aplicativos, totens de autoatendimento e plataformas web. A empresa administra centros de atendimento em estados como São Paulo e Paraná (Poupatempo), Rio de Janeiro (Rio Poupa Tempo), Minas Gerais (UAI) e Ceará (Vapt Vupt), além de já ter realizado projetos em Brasília, Espírito Santo e Pernambuco. Como próximos passos, a companhia pretende expandir a atuação no Brasil e avançar em uma estratégia de expansão internacional.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Banco de Imagens UniFECAF
Tecnologia Há 19 minutos

Semipresencial cresce e amplia acesso ao ensino superior

Combinando tecnologia e encontros presenciais, modalidade híbrida se consolida como alternativa para quem busca conciliar estudos, trabalho e rotina.

 Imagem de freepik
Tecnologia Há 3 horas

Saúde feminina é foco de novo estudo no Dia da Mulher

Pesquisa aponta crescimento da saúde digital feminina, enquanto especialistas destacam alternativas naturais, como o óleo de coco, para aliviar sin...

 Unsplash
Tecnologia Há 4 horas

Tag Porto Bank fortalece parceria com a ConectCar

Solução de pagamento automático registra uso expressivo do Free Flow, com quase 30% da base utilizando o pedágio eletrônico.

 Banco de imagens Freepik
Tecnologia Há 4 horas

Construção civil investe no futuro sustentável e tecnológico

Segundo o Green Building Council Brasil, até 2026, mais de 50% dos novos empreendimentos deverão adotar soluções de baixo impacto ambiental.

Unsplash
Tecnologia Há 6 horas

Solera recebe prêmio por tecnologia climática no reparo

Tecnologias voltadas à mensuração de emissões no processo de reparo passam a apoiar decisões operacionais no setor automotivo e de seguros.

Tenente Portela, RS
33°
Parcialmente nublado
Mín. 18° Máx. 35°
32° Sensação
0.47 km/h Vento
30% Umidade
100% (4.72mm) Chance chuva
06h30 Nascer do sol
19h01 Pôr do sol
Sábado
32° 18°
Domingo
33° 16°
Segunda
26° 18°
Terça
24° 17°
Quarta
30° 17°
Últimas notícias
Economia Há 4 minutos

Venda de veículos cresce 8,6% em fevereiro, diz Anfavea
Tecnologia Há 18 minutos

Semipresencial cresce e amplia acesso ao ensino superior
Câmara Há 18 minutos

Comissão aprova suspensão de norma sobre identificação de indígenas na navegação de interior
Senado Federal Há 18 minutos

Incentivo ao empreendedorismo no ensino médio está na pauta da CE
Saúde Há 34 minutos

Em Criciúma, Hospital Materno-Infantil Santa Catarina faz primeiras aplicações de imunizante contra a bronquiolite em bebês

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,26 -0,15%
Euro
R$ 6,10 -0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 380,811,92 -4,39%
Ibovespa
179,723,89 pts -0.35%
Mega-Sena
Concurso 2980 (05/03/26)
03
14
27
33
43
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6968 (05/03/26)
08
14
44
56
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3628 (05/03/26)
02
03
04
06
09
10
13
15
16
17
20
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2895 (04/03/26)
01
16
22
23
27
29
30
32
42
44
45
55
58
66
79
88
89
90
91
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2932 (04/03/26)
02
06
15
20
28
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias