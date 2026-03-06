Sexta, 06 de Março de 2026
Saúde em Obras: começa ampliação da UTI do Hospital Regional Terezinha Gaio Basso em São Miguel do Oeste

Foto: Divulgação/HRTGBCom repasses contínuos para a modernização da rede hospitalar, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) deu início às obras de e...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
06/03/2026 às 12h18
Saúde em Obras: começa ampliação da UTI do Hospital Regional Terezinha Gaio Basso em São Miguel do Oeste
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação/HRTGB

Com repasses contínuos para a modernização da rede hospitalar, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) deu início às obras de expansão da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional Terezinha Gaio Basso (HRTGB), em São Miguel do Oeste. A ação ampliará a capacidade de atendimento para pacientes de alta complexidade no Extremo Oeste.

Com investimento de R$ 1 milhão do governo catarinense, por meio de emenda parlamentar, serão implantados cinco novos leitos na UTI, elevando a capacidade para 15. O setor também receberá equipamentos e aporte para custeio mensal. O recurso ainda contempla obras de revitalização de fachadas externas.

“Temos um olhar muito forte para o Grande Oeste de Santa Catarina, que por décadas foi deixado de lado quando se falava em expansão de hospitais. Estamos com obras em Maravilha e Chapecó, além de unidades de pequeno e médio porte. O Governo recentemente liberou uma ampliação arrojada para o Terezinha Gaio Basso. Essa adequação da UTI é o início desse avanço e temos certeza de que, em breve, a população de toda a região terá ainda mais qualidade no atendimento com essas novas estruturas”, destaca o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Atualmente, está sendo realizado o remanejamento de espaços para viabilizar a instalação dos novos leitos. Mesmo com os trabalhos, a UTI segue funcionando normalmente durante todo o período, com o isolamento da área de obras e a devida adequação dos espaços até a conclusão.

“Ao final do processo, o hospital contará com uma estrutura mais moderna e adequada para o atendimento de casos de alta complexidade. Essa ampliação representa um avanço importante para toda a região, pois fortalece a capacidade assistencial do hospital e amplia o acesso da população a cuidados intensivos com qualidade e segurança”, salienta o diretor do HRTGB, Rodrigo Lopes.

Mais investimentos

Em dezembro, o Estado anunciou a destinação de R$ 23 milhões ao Hospital Regional Terezinha Gaio Basso, verba para melhorias estruturais e novos serviços. Entre as intervenções que serão executadas estão a reforma do Centro Cirúrgico e da Central de Materiais e Esterilização (CME), a ampliação das áreas de internação pediátrica e obstétrica e a construção de uma nova Estação de Tratamento de Efluentes (ETE).

Com os avanços, a entidade ampliará a estrutura física e aumentará a capacidade de 92 para 158 leitos, além de incorporar novas vagas de UTI, UTI Neonatal, Banco de Leite Humano e quatro salas cirúrgicas adicionais. Os trabalhos serão efetuados gradualmente conforme liberação dos recursos e licitação de obras.

Mais informações:
Victória Lopes
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail:  [email protected]
Nos siga no instagram:  @saude.sc

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
