Tag Porto Bank fortalece parceria com a ConectCar

A Tag Porto Bank , solução de pagamento automático da Porto, alcança a marca de 1 milhão de clientes, consolidando sua relevância no ecossistema brasileiro de mobilidade urbana, rodoviária e de pagamento automático de pedágio. Desenvolvida em parceria com a ConectCar, a solução reforça a solidez da relação entre as companhias, que atuam de forma integrada tanto no âmbito estratégico — com a Porto como acionista da ConectCar — quanto na entrega de valor direto aos usuários.

Lançada em 2020, antes mesmo da entrada da Porto no quadro societário da ConectCar, a Tag Porto Bank acompanhou a rápida evolução do setor de tags veiculares, impulsionada pela busca por soluções que permitem pagar pedágio automaticamente, evitar filas em pedágios e realizar pagamento de estacionamento via tag, sem a necessidade de tickets ou paradas.

Desde que o Free Flow foi lançado, mais de 280 mil clientes utilizaram a Tag Porto Bank no sistema ao menos uma vez. "Chegar ao marco de 1 milhão de usuários da Tag Porto Bank é, acima de tudo, uma celebração da confiança de cada cliente que escolheu simplificar sua rotina conosco. Nosso cuidado está em cada detalhe dessa jornada e queremos que nosso cliente ganhe tempo e praticidade no dia a dia. Junto à ConectCar, seguimos dedicados a oferecer a melhor experiência em mobilidade", afirma Luciana Hildebrandi, diretora de Meios de Pagamento do Porto Bank.

"A Tag Porto Bank também reforça a proposta de valor do Cartão Porto Bank ao ampliar nossa presença e relevância na rotina dos clientes, indo além do momento da compra e acompanhando o dia a dia da mobilidade. Ao integrar conveniência, benefícios e tecnologia, fortalecemos ainda mais o ecossistema da Porto, o universo do carro e tudo o que se conecta a ele — gerando uma experiência fluida, integrada e cada vez mais completa para nossos clientes", acrescenta Luciana.

"A trajetória da Tag Porto Bank é um exemplo claro de como parcerias de longo prazo geram impacto real para o mercado e, principalmente, para o motorista. Desde o lançamento, trabalhamos junto ao Porto Bank para oferecer uma solução para evitar filas em pedágios, simplificar a jornada e acompanhar a evolução da mobilidade no país", destaca Ricardo Kaoru, CEO da ConectCar.

Além da praticidade do pagamento automático, a Tag Porto Bank garante acesso a benefícios como o Desconto Básico de Tarifa (DBT) e o Desconto de Usuário Frequente (DUF) , que proporcionam desconto em pedágio conforme o perfil de uso. O DBT oferece redução de 5% no valor da tarifa, enquanto o DUF é aplicado a partir da segunda passagem, com descontos progressivos ao longo do mesmo mês. As regras variam conforme a concessionária e os benefícios são válidos exclusivamente para usuários que utilizam tag de passagem automática.

Para a ConectCar, o marco também reforça a sua missão de ampliar o acesso a soluções que impulsionam a modernização do setor. "Alcançar 1 milhão de clientes com a Tag Porto Bank e ter uma participação relevante na adoção do Free Flow reforça nosso compromisso em democratizar tecnologias que tornam a experiência de deslocamento mais fluida e eficiente", conclui Kaoru.