Construção civil investe no futuro sustentável e tecnológico

O campo da construção civil avança para um futuro mais tecnológico, sustentável e eficiente. A imposição por metas de emissão zero de gás carbônico muda a forma de planejar e construir. Até 2026, de acordo com o Green Building Council Brasil, mais de 50% dos novos empreendimentos devem adotar soluções de baixo impacto ambiental. Porém, o setor de reciclagem de resíduos da construção cresce acima de 20% ao ano, com grandes cidades e obras públicas abrindo caminho.

O setor consolida a transição da simples digitalização de processos para um modelo de automação integrada, no qual tecnologia, sustentabilidade, inteligência de dados e responsabilidade técnica passam a orientar decisões estratégicas, investimentos e políticas públicas.

"Para empresas que já investem em inovação e que hoje contam com mais produtividade, tecnologia e sustentabilidade em suas operações, esse é o momento ideal para novos investimentos. Com isso, os empreendimentos saem na frente e têm mais possibilidade de se destacar", aponta Alexandre Márcio de Souza, CEO da Projelet.

Ainda de acordo com Alexandre Márcio de Souza, a digitalização da construção é um processo que envolve a adoção de tecnologias digitais para melhorar a eficiência, a produtividade e a qualidade na indústria da construção. Essa transformação digital tem potencial de revolucionar como os projetos são planejados, executados e gerenciados.

"Na Projelet, especializamos na concepção e compatibilização de projetos em tecnologia BIM, o que nos permite gerir de forma mais eficaz, por meio de representações digitais, as características físicas e funcionais de construções, possibilitando o processo de compatibilização dos projetos, o que impacta toda a cadeia da construção, trazendo mais tecnologia, integração e previsibilidade", finaliza.

Sobre a Projelet

A Projelet foi criada em 2002 em Belo Horizonte. A empresa é especializada em Projetos de Engenharia na área de Instalações com foco principal em oferecer soluções integradas aos clientes e parceiros. Com experiência em projetos de sistemas prediais, a empresa trabalha com o fornecimento de soluções que englobam as cinco áreas dos projetos de instalações complementares, sendo elas: Instalações Elétricas, Instalações Hidrossanitárias, Instalações de Gás, Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio e Climatização/Exaustão.

Além dos projetos de instalações, a Projelet fornece soluções em treinamentos, workshops, assessorias técnicas e consultorias para os mais diversos segmentos em que atua. Atualmente conta com uma equipe de aproximadamente 100 pessoas e tem como missão ajudar a construir melhor, por meio de soluções em projetos de instalações.