Solera recebe prêmio por tecnologia climática no reparo

Tecnologias voltadas à mensuração de emissões no processo de reparo passam a apoiar decisões operacionais no setor automotivo e de seguros.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
06/03/2026 às 09h52
A Solera, empresa de tecnologia aplicada ao setor de seguros e reparo automotivo, foi reconhecida com três distinções na edição de 2026 do SEAL Business Sustainability Awards, premiação internacional que destaca iniciativas com impacto ambiental mensurável em diferentes setores da economia. Os prêmios reconhecem soluções voltadas à mensuração de emissões de carbono no processo de reparo automotivo.

A companhia foi premiada nas categorias SEAL Environmental Initiative Award, SEAL Sustainable Innovation Award e SEAL Sustainable Product Award. Segundo os organizadores da premiação, o objetivo do SEAL Awards é reconhecer iniciativas que integrem sustentabilidade às operações e aos processos de decisão das empresas.

Transformando sustentabilidade em decisão operacional

Historicamente, as emissões de carbono associadas ao reparo automotivo — como processos de pintura, consumo de energia, logística de peças e decisões entre reparar ou substituir componentes — eram pouco mensuradas e gerenciadas principalmente por meio de estimativas gerais ou relatórios agregados.

Nos últimos anos, ferramentas digitais passaram a integrar dados ambientais diretamente aos sistemas utilizados por oficinas, seguradoras e montadoras no processo de orçamento e gestão de sinistros.

Entre essas soluções está o Sustainable Estimatics, tecnologia desenvolvida pela Solera que calcula emissões de CO₂ no momento em que decisões de reparo são tomadas. A ferramenta integra dados de ciclo de vida de materiais, consumo energético, logística e análises baseadas em inteligência artificial (IA).

Segundo a empresa, o sistema utiliza uma base de dados com mais de 430 milhões de eventos históricos de reparo, permitindo estimar o impacto ambiental de diferentes decisões no processo de manutenção de veículos.

De acordo com a Plataforma Europeia de Economia Circular, ferramentas desse tipo permitem que seguradoras e oficinas acompanhem emissões associadas ao processo de sinistros, incluindo emissões indiretas relacionadas à cadeia de reparo e fornecimento.

Impacto mensurável em projetos piloto

Um dos projetos avaliados na premiação envolveu a colaboração entre a Solera e a Axalta para integrar revestimentos Fast Cure Low Energy (FCLE) ao sistema de mensuração de carbono.

Segundo a empresa, testes realizados em projetos piloto indicaram resultados como:

  • redução de até 55% na pegada relacionada ao consumo de energia em operações de funilaria;
  • redução de até 50% no consumo de gás;
  • redução de até 48% no uso de eletricidade.

De acordo com a companhia, os dados foram obtidos em ambientes reais de reparo e indicam o potencial da combinação entre inovação tecnológica e análise de dados para apoiar decisões operacionais com menor impacto ambiental.

Dados climáticos aplicados ao setor automotivo

A utilização de dados ambientais em processos operacionais tem se ampliado no setor automotivo e de seguros. Ferramentas digitais vêm sendo utilizadas para monitorar emissões e apoiar estratégias de redução de impacto ambiental ao longo do ciclo de vida dos veículos.

"Quando as informações sobre emissões passam a fazer parte do processo de decisão nas oficinas e seguradoras, torna-se possível avaliar o impacto ambiental de diferentes alternativas de reparo", afirma Marco Iriarte, vice-presidente de Sustentabilidade da Solera.

Segundo a empresa, as tecnologias de inteligência climática desenvolvidas pela companhia estão atualmente presentes em mais de 30 países, incluindo mercados da Europa, Américas e Ásia-Pacífico.

No Brasil, onde o setor de seguros e reparo automotivo passa por um processo de modernização com maior uso de tecnologia na gestão de sinistros, a incorporação de métricas ambientais ao processo de reparo pode contribuir para ampliar a transparência operacional, apoiar relatórios ambientais e orientar decisões operacionais com base em dados.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
