Sexta, 06 de Março de 2026
18°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Udesc Cefid abre inscrições para evento sobre mulheres na saúde, no esporte e no empreendedorismo

O Centro de Ciências da Saúde e do Esporte (Cefid) , da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), realizará o evento gratuito “Mês da Mulh...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
05/03/2026 às 19h32
Udesc Cefid abre inscrições para evento sobre mulheres na saúde, no esporte e no empreendedorismo
Foto: Reprodução/Secom SC

Centro de Ciências da Saúde e do Esporte (Cefid) , da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), realizará o evento gratuito “Mês da Mulher: Mulheres na Saúde, no Esporte e no Empreendedorismo” em 26 de março, das 17h30 às 20h55, no auditório da unidade, no Bairro Coqueiros, em Florianópolis.

As inscrições são gratuitas, ocorrem no  formulário online  e estão abertas também para a comunidade externa.

O evento será promovido em comemoração ao mês das mulheres e está sendo organizado pelas equipes do Grupo de Educação em Saúde Pélvica (Gespelvi), do Grupo de Estudos em Fisioterapia na Mulher Atleta (Efisma) e do Grupo de Reabilitação do Assoalho Pélvico e Disfunção Sexual (Grapedis).

Essas ações integram o  programa permanente de extensão Reabilitar e Integrar , coordenado pela professora  Soraia Cristina Tonon da Luz , do  Departamento de Fisioterapia da Udesc Cefid  e do  Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia (PPGFT) .

O objetivo do evento é promover espaço de troca de conhecimentos entre a universidade e a comunidade, fortalecendo a produção científica e a atuação profissional feminina, tanto no incentivo à ciência e à prática esportiva de alto rendimento quanto no cuidado especializado e na inserção da mulher no mercado de trabalho.

Programação

A programação será dividida em palestras e atividades práticas, que abordarão diferentes perspectivas da atuação feminina na saúde, no esporte e no empreendedorismo. Confira:

  • 17h30 às 17h50: Abertura – Professora Soraia Cristina Tonon da Luz;
  • 17h50 às 18h30: Palestra “Incontinência urinária na mulher atleta com deficiência por amputação” – Mestranda Janaína Formagi, do PPGFT;
  • 18h30 às 19h10: Palestra “Desafios da mulher triatleta no esporte” – Professor Fábio Sprada e triatleta Mariana Borges Andrade;
  • 19h10 às 19h25: Coffee break;
  • 19h25 às 20h05: Oficina de treinamento dos músculos do assoalho pélvico (TMAP) – Bolsistas de extensão do Gespelvi Giovanna Bernardino, Júlia Luiz, Maria Vitória da Silva, Natiely Nau e Anita Junckes;
  • 20h05 às 20h45: Palestra “Empreendedorismo na saúde da mulher” – Fisioterapeuta Caroline Funchal;
  • 20h25 às 20h55: Encerramento – Professora Soraia Tonon da Luz.

Mais informações

Mais informações podem ser obtidas pelo  Instagram do Grapedis .

Serviço

O QUÊ: Evento “Mês da Mulher: Mulheres na Saúde, no Esporte e no Empreendedorismo”.

QUANDO: 26 de março, das 17h30 às 20h55.

ONDE: Auditório da Udesc Cefid, Rua Pascoal Simone, nº 358, Bairro Coqueiros, Florianópolis.

Assessoria de Comunicação da Udesc Cefid
Estagiária de Jornalismo Beatriz Perrone
E-mail: [email protected]
Telefone: (48) 3664-8637

* Sob supervisão do jornalista Rodrigo Brüning Schmitt

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Saúde Há 10 horas

SUS começa a usar novo tratamento contra a malária em crianças

Público infantil concentra cerca de 50% dos casos da doença no país

 Freepik/drinkins
Saúde Há 16 horas

Excesso de peso pode intensificar dores crônicas

Estudos associam obesidade ao aumento da dor lombar, fibromialgia e osteoartrite, apontando que a composição corporal influencia diretamente a perc...

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Há 16 horas

SUS ganha neste mês teleatendimento para mulheres expostas à violência

Serviço chegará a todo o país até junho

 Serviço integra política estadual de atendimento à pessoa com TEA -Foto: Arthur Vargas Ascom/SES
Saúde Há 18 horas

Governo do Estado habilita município de Torres para implantar centro de atendimento em saúde do Programa TEAcolhe

O governo do Estado, por meio da titular da Secretaria da Saúde (SES), Arita Bergmann, assinou na quarta-feira (4/3), a portaria que habilita o mun...

 Serviço do Saúde 60+ RS em Capão da Canoa, o primeiro do Litoral, será referência para 23 municípios -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Saúde Há 1 dia

Governo do Estado habilita serviço especializado do Saúde 60+ RS e novos investimentos no Hospital Santa Luzia em Capão da Canoa

O município de Capão da Canoa foi habilitado para abrir um serviço especializado de saúde da pessoa idosa do Programa Saúde 60+ RS. Além disso, o ...

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 35°
19° Sensação
0.76 km/h Vento
96% Umidade
100% (4.72mm) Chance chuva
06h30 Nascer do sol
19h01 Pôr do sol
Sábado
32° 18°
Domingo
33° 16°
Segunda
26° 18°
Terça
24° 17°
Quarta
30° 17°
Últimas notícias
Geral Há 5 horas

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 50 milhões
Economia Há 5 horas

Petrobras registra lucro líquido de R$ 110,6 bilhões em 2025
Esportes Há 5 horas

Gustavo Marques é suspenso por fala machista contra árbitra
Turismo Há 5 horas

Governador participa da abertura da 12ª Vindima de Altitude e destaca força do enoturismo e da produção agrícola na Serra Catarinense
Justiça Há 6 horas

Mendonça autoriza transferência de Vorcaro para presidio federal

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,28 +0,36%
Euro
R$ 6,13 +0,37%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 397,423,93 -0,73%
Ibovespa
180,463,84 pts -2.64%
Mega-Sena
Concurso 2980 (05/03/26)
03
14
27
33
43
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6968 (05/03/26)
08
14
44
56
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3628 (05/03/26)
02
03
04
06
09
10
13
15
16
17
20
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2895 (04/03/26)
01
16
22
23
27
29
30
32
42
44
45
55
58
66
79
88
89
90
91
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2932 (04/03/26)
02
06
15
20
28
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias