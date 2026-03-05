Udesc Cefid abre inscrições para evento sobre mulheres na saúde, no esporte e no empreendedorismo

O Centro de Ciências da Saúde e do Esporte (Cefid) , da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), realizará o evento gratuito “Mês da Mulher: Mulheres na Saúde, no Esporte e no Empreendedorismo” em 26 de março, das 17h30 às 20h55, no auditório da unidade, no Bairro Coqueiros, em Florianópolis.

As inscrições são gratuitas, ocorrem no formulário online e estão abertas também para a comunidade externa.

O evento será promovido em comemoração ao mês das mulheres e está sendo organizado pelas equipes do Grupo de Educação em Saúde Pélvica (Gespelvi), do Grupo de Estudos em Fisioterapia na Mulher Atleta (Efisma) e do Grupo de Reabilitação do Assoalho Pélvico e Disfunção Sexual (Grapedis).

Essas ações integram o programa permanente de extensão Reabilitar e Integrar , coordenado pela professora Soraia Cristina Tonon da Luz , do Departamento de Fisioterapia da Udesc Cefid e do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia (PPGFT) .

O objetivo do evento é promover espaço de troca de conhecimentos entre a universidade e a comunidade, fortalecendo a produção científica e a atuação profissional feminina, tanto no incentivo à ciência e à prática esportiva de alto rendimento quanto no cuidado especializado e na inserção da mulher no mercado de trabalho.

Programação

A programação será dividida em palestras e atividades práticas, que abordarão diferentes perspectivas da atuação feminina na saúde, no esporte e no empreendedorismo. Confira:

17h30 às 17h50: Abertura – Professora Soraia Cristina Tonon da Luz;

17h50 às 18h30: Palestra “Incontinência urinária na mulher atleta com deficiência por amputação” – Mestranda Janaína Formagi, do PPGFT;

18h30 às 19h10: Palestra “Desafios da mulher triatleta no esporte” – Professor Fábio Sprada e triatleta Mariana Borges Andrade;

19h10 às 19h25: Coffee break;

19h25 às 20h05: Oficina de treinamento dos músculos do assoalho pélvico (TMAP) – Bolsistas de extensão do Gespelvi Giovanna Bernardino, Júlia Luiz, Maria Vitória da Silva, Natiely Nau e Anita Junckes;

20h05 às 20h45: Palestra “Empreendedorismo na saúde da mulher” – Fisioterapeuta Caroline Funchal;

20h25 às 20h55: Encerramento – Professora Soraia Tonon da Luz.

Mais informações

Mais informações podem ser obtidas pelo Instagram do Grapedis .

Serviço

O QUÊ: Evento “Mês da Mulher: Mulheres na Saúde, no Esporte e no Empreendedorismo”.

QUANDO: 26 de março, das 17h30 às 20h55.

ONDE: Auditório da Udesc Cefid, Rua Pascoal Simone, nº 358, Bairro Coqueiros, Florianópolis.

