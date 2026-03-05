Udesc Cefid abre inscrições para evento sobre mulheres na saúde, no esporte e no empreendedorismo

O Centro de Ciências da Saúde e do Esporte (Cefid) , da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), realizará o evento gratuito “Mês da Mulher: Mulheres na Saúde, no Esporte e no Empreendedorismo” em 26 de março, das 17h30 às 20h55, no auditório da unidade, no Bairro Coqueiros, em Florianópolis.
As inscrições são gratuitas, ocorrem no formulário online e estão abertas também para a comunidade externa.
O evento será promovido em comemoração ao mês das mulheres e está sendo organizado pelas equipes do Grupo de Educação em Saúde Pélvica (Gespelvi), do Grupo de Estudos em Fisioterapia na Mulher Atleta (Efisma) e do Grupo de Reabilitação do Assoalho Pélvico e Disfunção Sexual (Grapedis).
Essas ações integram o programa permanente de extensão Reabilitar e Integrar , coordenado pela professora Soraia Cristina Tonon da Luz , do Departamento de Fisioterapia da Udesc Cefid e do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia (PPGFT) .
O objetivo do evento é promover espaço de troca de conhecimentos entre a universidade e a comunidade, fortalecendo a produção científica e a atuação profissional feminina, tanto no incentivo à ciência e à prática esportiva de alto rendimento quanto no cuidado especializado e na inserção da mulher no mercado de trabalho.
Programação
A programação será dividida em palestras e atividades práticas, que abordarão diferentes perspectivas da atuação feminina na saúde, no esporte e no empreendedorismo. Confira:
Mais informações
Mais informações podem ser obtidas pelo Instagram do Grapedis .
Serviço
O QUÊ: Evento “Mês da Mulher: Mulheres na Saúde, no Esporte e no Empreendedorismo”.
QUANDO: 26 de março, das 17h30 às 20h55.
ONDE: Auditório da Udesc Cefid, Rua Pascoal Simone, nº 358, Bairro Coqueiros, Florianópolis.
Assessoria de Comunicação da Udesc Cefid
Estagiária de Jornalismo Beatriz Perrone
E-mail: [email protected]
Telefone: (48) 3664-8637
* Sob supervisão do jornalista Rodrigo Brüning Schmitt