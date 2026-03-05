Quinta, 05 de Março de 2026
Transformação do tráfego pago altera marketing digital

Evolução das plataformas de anúncios, alta dos custos e possibilidade de modelos em interfaces conversacionais de IA redefinem a mídia paga digital...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
05/03/2026 às 13h57
Transformação do tráfego pago altera marketing digital
ChatGPT

As campanhas de performance baseadas em palavras-chave e interesses podem converter até 35% mais do que as visitas orgânicas, segundo um levantamento divulgado pelo portal especializado E-commerce Brasil, com base nos dados da Sagapixel. O estudo mostra que os links patrocinados, que representam 27% do tráfego na internet, mantêm relevância estratégica ao lado das buscas orgânicas, responsáveis por 53% do volume total.

O avanço do tráfego pago ocorre em um cenário de encarecimento da mídia digital. Dados publicados pelo portal de notícias Sopa Cultural indicam que o investimento em publicidade digital no Brasil alcançou R$ 37,9 bilhões em 2024, alta de 60% desde 2020, enquanto o custo por clique (CPC) registrou inflação média anual de 2,33% entre 2019 e 2024, com aumentos mais expressivos em períodos recentes.

Giovanni Ballarin, estrategista de marketing digital e CEO da agência Mestres do Site, observa que as atualizações constantes de algoritmos e políticas das plataformas influenciam diretamente o planejamento estratégico das empresas, em um cenário de custos crescentes.

"O inflacionamento desse tipo de marketing é constante e não tem previsão de redução. Algumas empresas que se apoiaram totalmente em mídia paga hoje não existem mais", diz.

Para o especialista, empresas que dependem exclusivamente de anúncios para gerar demanda correm o risco de enfrentar uma situação de Return on Investment (ROI, ou retorno sobre o investimento) negativo ou inviável. Ele explica que anunciar determinado produto não amplia automaticamente o mercado, o que reforça a necessidade de ir além de campanhas de tráfego pago pontuais na estratégia de marketing.

"Antes você pensava em uma campanha de tráfego pago e isso era o suficiente, hoje precisamos pensar em toda a jornada que o cliente percorre antes de chegar ao momento de escolher o que vai comprar e de quem vai comprar. Estamos passando pela revolução do marketing digital como um todo, gerar demanda pela internet nunca foi tão desafiador como tem sido hoje em dia", declara o CEO.

Nova fase do marketing digital

De acordo com o estrategista da Mestres do Site, é fundamental entender que o tráfego pago é apenas uma das ferramentas disponíveis. "É preciso compreender que toda empresa é uma resolvedora de alguma dor ou problema de mercado, e com isso, criar a comunicação efetiva e distribuí-la em todos os espaços à disposição na internet", enfatiza.

Ballarin acrescenta que outros pilares precisam complementar a estratégia de marketing das marcas, como site atualizado e alinhado ao posicionamento da empresa, automações de e-mail e WhatsApp para relacionamento com a base de leads e clientes, criação de conteúdos de alto valor agregado em blog, amplificação social dos conteúdos produzidos por meio de postagens em redes sociais e assessoria de imprensa digital.

"Além disso, é importante ter uma presença digital robusta e contextualizada para que as inteligências artificiais (IAs) mencionem as marcas de forma orgânica. Por isso, quando falamos de anúncios, estamos pensando em mídias pagas ou compradas. Já que as IAs ainda não disponibilizam oficialmente esses espaços", pontua o especialista.

A inclusão de anúncios no ChatGPT, noticiada em janeiro pela OpenAI e propagada pelo portal Meio & Mensagem, integra um plano de testes nos Estados Unidos. A empresa prevê a exibição de formatos publicitários para usuários adultos nos planos Gratuito e Go, e promete que, em breve, as pessoas poderão fazer perguntas relacionadas ao anúncio para tomar a melhor decisão de consumo.

O CEO da Mestres do Site aponta que oportunidades estratégicas surgem com a presença da publicidade em interfaces conversacionais e assistentes inteligentes. "É a grande oportunidade que as marcas têm de entender quais são as perguntas feitas a essas plataformas, isso será a estrela guia na hora de produzir conteúdo relevante para seu mercado. Não há posicionamento orgânico sem entender isso", salienta.

Para o executivo, o cenário futuro é poderoso para entender o marketing de forma mais ampla, mas será catastrófico para quem se apoiar somente no tráfego pago nos próximos anos.

"Empresas que souberem usar essa poderosa ferramenta, com tráfego orgânico e outras ferramentas, tenderão a dominar boa parte do mercado, enquanto aquelas que se apoiarem exclusivamente nele podem ver o negócio quebrar", conclui Ballarin.

Para mais informações sobre tráfego pago, basta acessar: mestresdosite.com.br/﻿

Foto: Pixabay
