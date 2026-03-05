Quinta, 05 de Março de 2026
20°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

IA reforça estereótipos de gênero entre jovens

Relatório confirma que a inteligência artificial não corrige os déficits que existem. Ela reflete e amplifica uma superproteção às mulheres.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
05/03/2026 às 12h07
IA reforça estereótipos de gênero entre jovens
Freepik

A inteligência artificial (IA) passou a ocupar um papel recorrente nas interações cotidianas de jovens. O relatório "Miragem da IA, um reflexo com alto impacto nos jovens", elaborado pela LLYC no âmbito do Dia Internacional da Mulher, 8 de março, analisa como sistemas de IA generativa respondem a homens e mulheres e identifica padrões distintos de abordagem.

Segundo o estudo, a tecnologia reproduz padrões sociais já existentes nos dados com os quais foi treinada. A pesquisa indica que, em 56% das interações analisadas, jovens do sexo feminino são descritas como "frágeis".

"Não é a IA que está enviesada, mas a realidade. O relatório confirma que a inteligência artificial não corrige os déficits que existem. Ela reflete e amplifica uma superproteção às mulheres, a ponto de reduzir sua autonomia, perpetua os tetos de vidro e reforça a pressão estética. Em suma, não questiona os papéis tradicionais, mas os legitima. A verdade é que, se a realidade não mudar, não podemos esperar que a IA mude suas respostas", afirma Luisa García, sócia e CEO Global de Corporate Affairs na LLYC e coordenadora do estudo.

A pesquisa foi realizada em 12 países ao longo de 2025 e analisou 9.600 recomendações geradas por cinco grandes modelos de IA, entre eles o ChatGPT da OpenAI, o Gemini do Google e o Grok da xAI.

Uso de chatbots e influência relacional

O relatório também dialoga com dados do Plan International, relatório sobre jovens e IA, que indica a crescente presença dos modelos de linguagem (LLMs) no cotidiano de jovens.

A análise da LLYC identificou diferenças no tom e na estrutura das respostas conforme o gênero apresentado nas consultas:

  • Em interações com mulheres, uma em cada três respostas adota um tom de "amizade", padrão 13% mais frequente do que nas interações com homens.
  • A IA se personifica 2,5 vezes mais em respostas dirigidas a mulheres, com uso de expressões como "eu te entendo", priorizando linguagem empática. Nas interações com homens, predominam verbos no imperativo, como "faça", "diga" e "vá".

Orientação profissional e padrões de carreira

O relatório aponta que sistemas de IA redirecionam mulheres até três vezes mais para áreas como ciências sociais e saúde, enquanto homens recebem incentivos para trajetórias associadas à liderança e à engenharia.

Em consultas relacionadas a diferenças salariais, a IA classificou como "impressionante" o fato de uma mulher ganhar mais do que um homem, reação que não se repetiu no sentido inverso. Em nove de cada dez consultas nas quais mulheres aparecem em minoria profissional, as respostas projetaram cenários de ambiente laboral descritos como adversos.

Construção de identidade e percepção corporal

A análise também identificou diferenças na forma como a IA aborda questões de autoestima e aparência:

  • Diante de inseguranças, mulheres recebem 48% mais recomendações relacionadas à moda do que homens. Em modelos de código aberto como o LLaMA da Meta, as menções à aparência feminina são 40% superiores.
  • Enquanto homens são associados a atributos como "força" e "funcionalidade", o bem-estar feminino é vinculado a conceitos como "autenticidade" e "sentir-se única". Em situações de término de relacionamento, recomendações para prática de exercícios físicos são direcionadas até duas vezes mais a homens do que a mulheres.

Representações familiares

No âmbito familiar, o relatório identificou que o afeto aparece associado à figura materna em proporção três vezes superior à paterna. Em 21% das respostas analisadas, o pai é mencionado como "ajudante", em vez de corresponsável pelas atividades de cuidado.

De acordo com a LLYC, os dados indicam que sistemas de inteligência artificial tendem a reproduzir padrões sociais existentes, refletindo estruturas culturais presentes nos conjuntos de dados utilizados para seu treinamento.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
ChatGPT
Tecnologia Há 2 horas

Transformação do tráfego pago altera marketing digital

Evolução das plataformas de anúncios, alta dos custos e possibilidade de modelos em interfaces conversacionais de IA redefinem a mídia paga digital...

 Foto: Pixabay
Tecnologia Há 2 horas

Inteligência conectada redefinirá competitividade digital

Levantamento destaca os reflexos da conectividade inteligente em setores estratégicos como economia e segurança nacional.

 IMOBMEET
Tecnologia Há 3 horas

Imobmeet CRM centraliza processos no mercado imobiliário

Gleybiony Camargo, CEO e fundador da Imobmeet, explica o funcionamento do software CRM para incorporadoras e loteadoras que centraliza processos de...

 Omnibees/Omnibees
Tecnologia Há 4 horas

Omnibees apresenta dados inéditos do setor de viagens

Levantamento baseado em mais de 55 milhões de Room Nights e lançado no Fórum Panrotas aponta crescimento regional, valorização de tarifas e sinais ...

 Banco de Imagens/Canva
Tecnologia Há 4 horas

Universidades enfrentam pressão para se reinventar na era da IA e das incertezas

A educação formal prolongada reduz o risco de morte em até 34%, e universidades são pressionadas a integrar a inteligência artificial (IA) em seus ...

Tenente Portela, RS
33°
Parcialmente nublado
Mín. 20° Máx. 35°
33° Sensação
1.26 km/h Vento
34% Umidade
47% (0.72mm) Chance chuva
06h30 Nascer do sol
19h02 Pôr do sol
Sexta
36° 19°
Sábado
32° 18°
Domingo
32° 18°
Segunda
31° 19°
Terça
25° 19°
Últimas notícias
Senado Federal Há 26 minutos

Dosimetria: ano eleitoral dificulta análise de vetos polêmicos, aponta consultor
Agricultura Há 41 minutos

Programas para apoiar investimentos nas propriedades rurais estão em operação e já podem ser acessados pelos produtores
Geral Há 56 minutos

Desabamento de lar de idosos em Belo Horizonte causa seis mortes
Economia Há 1 hora

Pós-Carnaval no Rio amplia busca por reorganização
Internacional Há 1 hora

Europa apoia guerra dos EUA e Israel contra Irã; Espanha diverge

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,28 +1,01%
Euro
R$ 6,12 +0,50%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 397,646,12 -3,05%
Ibovespa
180,767,48 pts -2.5%
Mega-Sena
Concurso 2979 (03/03/26)
18
27
37
43
47
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6967 (04/03/26)
26
47
68
74
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3627 (04/03/26)
01
02
06
07
08
09
10
12
13
14
15
16
17
19
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2895 (04/03/26)
01
16
22
23
27
29
30
32
42
44
45
55
58
66
79
88
89
90
91
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2932 (04/03/26)
02
06
15
20
28
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias