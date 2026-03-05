Governo do Estado habilita município de Torres para implantar centro de atendimento em saúde do Programa TEAcolhe

O governo do Estado, por meio da titular da Secretaria da Saúde (SES), Arita Bergmann, assinou na quarta-feira (4/3), a portaria que habilita o município de Torres para implementar um Centro de Atendimento em Saúde (CAS) do Programa TEAcolhe . O ato foi realizado na prefeitura da cidade.

“É um serviço que faz diferença para as pessoas com transtorno do espectro autista (TEA) e seus familiares e que agora estará mais perto dos moradores do litoral. Essa política pública criada no Rio Grande do Sul agora é lei estadual, e o governo já investiu quase R$ 130 milhões no programa. Vale a pena trabalhar quando o objetivo concreto é melhorar a vida das pessoas”, afirmou Arita.

A portaria prevê um repasse para custeio mensal de R$ 100 mil. O objetivo é ampliar a oferta dos atendimentos especializados às pessoas com TEA e seus familiares. O atendimento será prestado na Rua General Firmino Paim, 600, no Centro de Torres. O encaminhamento é feito pelo sistema de regulação de consultas especializadas do SUS, Gercon.

“É um sonho realizado, um dia que vai entrar para a história do nosso município. Teremos aqui vários profissionais para garantir tratamento digno e especializado às pessoas com autismo, e isso nos enche de orgulho e emoção”, disse a secretária de Saúde de Torres, Neusa Machado.

TEAcolhe

O TEAcolhe é um programa do governo do Estado executado pela SES que tem por objetivo organizar e qualificar a rede de atenção à saúde para pessoas com TEA em todas as regiões do Estado.

Criado com base na Política Estadual de Atendimento Integrado à Pessoa com TEA, o programa promove ações articuladas com a rede assistencial local, garantindo atendimento ao longo de todo o ciclo de vida, com foco na inclusão, no suporte às famílias e no acesso a diagnósticos e terapias especializadas.

“O TEAcolhe integra uma rede que já atende mais de 8 mil usuários, em espaços com profissionais com formação adequada para garantir cuidados qualificados. Neste centro, serão atendidos usuários de 12 municípios da região”, destacou a diretora do Departamento de Atenção Primária e Políticas de Saúde da SES, Marilise Fraga.

Atualmente a rede do TEAcolhe é composta por sete centros macrorregionais de referência e 28 centros regionais. São 76 CAS presentes em todas as regiões do Estado, sendo que a meta é chegar a 90 até o final de 2026.

Texto: Ascom/SES

Edição: Secom





