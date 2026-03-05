Quinta, 05 de Março de 2026
Governo do Estado habilita município de Torres para implantar centro de atendimento em saúde do Programa TEAcolhe

O governo do Estado, por meio da titular da Secretaria da Saúde (SES), Arita Bergmann, assinou na quarta-feira (4/3), a portaria que habilita o mun...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
05/03/2026 às 11h17
Governo do Estado habilita município de Torres para implantar centro de atendimento em saúde do Programa TEAcolhe
Serviço integra política estadual de atendimento à pessoa com TEA -Foto: Arthur Vargas Ascom/SES

O governo do Estado, por meio da titular da Secretaria da Saúde (SES), Arita Bergmann, assinou na quarta-feira (4/3), a portaria que habilita o município de Torres para implementar um Centro de Atendimento em Saúde (CAS) do Programa TEAcolhe . O ato foi realizado na prefeitura da cidade.

“É um serviço que faz diferença para as pessoas com transtorno do espectro autista (TEA) e seus familiares e que agora estará mais perto dos moradores do litoral. Essa política pública criada no Rio Grande do Sul agora é lei estadual, e o governo já investiu quase R$ 130 milhões no programa. Vale a pena trabalhar quando o objetivo concreto é melhorar a vida das pessoas”, afirmou Arita.

A portaria prevê um repasse para custeio mensal de R$ 100 mil. O objetivo é ampliar a oferta dos atendimentos especializados às pessoas com TEA e seus familiares. O atendimento será prestado na Rua General Firmino Paim, 600, no Centro de Torres. O encaminhamento é feito pelo sistema de regulação de consultas especializadas do SUS, Gercon.

“É um sonho realizado, um dia que vai entrar para a história do nosso município. Teremos aqui vários profissionais para garantir tratamento digno e especializado às pessoas com autismo, e isso nos enche de orgulho e emoção”, disse a secretária de Saúde de Torres, Neusa Machado.

TEAcolhe

O TEAcolhe é um programa do governo do Estado executado pela SES que tem por objetivo organizar e qualificar a rede de atenção à saúde para pessoas com TEA em todas as regiões do Estado.

Criado com base na Política Estadual de Atendimento Integrado à Pessoa com TEA, o programa promove ações articuladas com a rede assistencial local, garantindo atendimento ao longo de todo o ciclo de vida, com foco na inclusão, no suporte às famílias e no acesso a diagnósticos e terapias especializadas.

“O TEAcolhe integra uma rede que já atende mais de 8 mil usuários, em espaços com profissionais com formação adequada para garantir cuidados qualificados. Neste centro, serão atendidos usuários de 12 municípios da região”, destacou a diretora do Departamento de Atenção Primária e Políticas de Saúde da SES, Marilise Fraga.

Atualmente a rede do TEAcolhe é composta por sete centros macrorregionais de referência e 28 centros regionais. São 76 CAS presentes em todas as regiões do Estado, sendo que a meta é chegar a 90 até o final de 2026.

Texto: Ascom/SES
Edição: Secom



* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Freepik/drinkins
Saúde Há 3 horas

Excesso de peso pode intensificar dores crônicas

Estudos associam obesidade ao aumento da dor lombar, fibromialgia e osteoartrite, apontando que a composição corporal influencia diretamente a perc...

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Há 3 horas

SUS ganha neste mês teleatendimento para mulheres expostas à violência

Serviço chegará a todo o país até junho

 Serviço do Saúde 60+ RS em Capão da Canoa, o primeiro do Litoral, será referência para 23 municípios -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Saúde Há 20 horas

Governo do Estado habilita serviço especializado do Saúde 60+ RS e novos investimentos no Hospital Santa Luzia em Capão da Canoa

O município de Capão da Canoa foi habilitado para abrir um serviço especializado de saúde da pessoa idosa do Programa Saúde 60+ RS. Além disso, o ...

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Saúde Há 22 horas

Vacinação de meninos contra o HPV chega a 74% no estado de São Paulo

Apesar do aumento, número permanece abaixo da meta nacional

 Reforma vai qualificar ambiente de atendimento, melhorar acessibilidade e fortalecer a resolutividade da atenção primária -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Saúde Há 24 horas

Governo do Estado inaugura reforma em unidade da Rede Bem Cuidar em Osório

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), inaugurou na quarta-feira (4/3) a Unidade Básica de Saúde Primavera, em Osório. O local...

