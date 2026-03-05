Prefeitura de Vista Gaúcha afasta professora por 60 dias após denúncia de suposta agressão a aluna

A Prefeitura de Vista Gaúcha decidiu afastar por 60 dias a professora envolvida em uma denúncia de suposta agressão contra uma aluna da rede municipal de ensino. O caso veio à tona após a mãe da estudante, menor de idade, registrar um boletim de ocorrência na Polícia Civil do Rio Grande do Sul.

Inicialmente, o registro foi feito na Delegacia de Polícia de Tenente Portela, mas posteriormente encaminhado para a Delegacia de Barra do Guarita, responsável pela área onde teria ocorrido o fato.

De acordo com o relato, a aluna teria sido atingida com um tapa pela professora dentro do ambiente escolar. A reportagem da Rádio Província entrou em contato com o prefeito de Vista Gaúcha, Claudemir José Locatelli, que confirmou a abertura de um processo administrativo para apurar o caso.

Segundo o prefeito, a partir desta sexta-feira, dia 6 de março, começam a ser ouvidas as testemunhas, além da análise das imagens do sistema interno de monitoramento da escola. O objetivo é verificar a veracidade dos fatos e esclarecer as circunstâncias da ocorrência. Caso se confirme a suposta agressão, serão tomadas as providencias cabíveis ao caso.

A identidade da menor e dos envolvidos está sendo preservada. A Polícia Civil segue acompanhando o caso e novas informações deverão ser divulgadas conforme o andamento das investigações.

