Prefeitura de Tenente Portela promove leilão eletrônico de veículos e equipamentos

A Prefeitura de Tenente Portela realizará um leilão público eletrônico para a comercialização de veículos, máquinas pesadas, equipamentos e sucatas que não possuem mais utilidade para a administração municipal. O leilão está marcado para o dia 6 de março e será realizado de forma totalmente online, possibilitando que interessados participem de qualquer local, desde que efetuem cadastro prévio na plataforma de lances.

O edital contendo a lista completa dos lotes, as regras de participação e as orientações para envio das propostas pode ser acessado no site www.eckertleiloes.com.br.

A ação busca assegurar a destinação correta dos bens públicos, além de reforçar a transparência, a eficiência e a modernização na gestão do patrimônio do município.