Lantronix Avança na Estratégia de Escalonamento de Plataforma com a Expansão da Computação Embarcada Baseada em MediaTek

IRVINE, Califórnia, March 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX), líder global em soluções de IoT de computação e conectividade que alimentam aplicativos Edge AI, anunciou hoje uma expansão estratégica significativa da sua plataforma de computação embarcada com as novas soluções System-on-Module (SOM) baseadas na família Genio de plataformas System-on-Chip (SOC) da MediaTek Inc. (TWSE: 2454), líder global em design de semicondutores fabless, fornecendo energia para mais de dois bilhões de dispositivos conectados em todo o mundo anualmente.

Essa expansão representa um passo estratégico na ampliação do ecossistema de computação embarcada da Lantronix, aumenta seu portfólio de soluções, a cobertura de mercado e fortalece sua capacidade de atender a implantações de Edge AI industriais e comerciais de alto crescimento. Com a expansão da sua base de silício, a Lantronix aprimora sua capacidade de fornecer plataformas de computação otimizadas para desempenho e com baixo consumo de energia, atendendo a uma gama mais ampla de requisitos de implantação e níveis de volume.

"A MediaTek amplia nossa capacidade de atender a um segmento específico de implantações de Edge IA — otimizadas para eficiência energética, relação custo-benefício e produção em larga escala", disse Mathi Gurusamy, diretor de estratégia da Lantronix. "Ao atender esses requisitos de carga de trabalho diferenciados, aumentamos o total do nosso mercado endereçável, fortalecemos a resiliência do fornecimento e posicionamos a Lantronix para conquistar uma gama mais ampla de programas de design industrial e comercial em todo o mundo."

"Nossa estreita colaboração com a Lantronix nos ajudou a expandir o alcance das nossas plataformas de computação embarcada com a tecnologia Genio", disse CK Wang, vice-presidente e gerente geral da Unidade de Negócios de IoT da MediaTek. "Essa colaboração nos permite fornecer as soluções de IA de ponta de alto desempenho, seguras e com eficiência energética necessárias para impulsionar a inovação em todo o cenário global da IoT."

Estratégia de Plataforma em Escala para o Crescimento

A estratégia de computação embarcada da Lantronix está focada na criação de uma plataforma escalável e multissilício capaz de atender a diversos requisitos do cliente, protegendo a integridade das margens e a resiliência do fornecimento.

A inclusão de SOMs baseados em MediaTek amplia a plataforma da Lantronix para atender a implantações de Edge IA de alto volume, otimizadas em valor e com baixo consumo de energia, viabilizando que os clientes acessem cargas de trabalho de inferência premium, eficientes e baseadas em desempenho, projetadas especificamente para escalabilidade em diversos setores, incluindo:

Automação industrial

Robótica

Sistemas inteligentes de visão e câmeras

HMIS

Drones

Automação de armazéns

Plataformas IoT comerciais

Sistemas inteligentes de segurança e visão

Essa expansão amplia substancialmente o mercado endereçável total da Lantronix e fortalece sua capacidade de competir em ciclos de design mais amplos e em programas globais de OEMs.

Fortalecimento do Posicionamento Competitivo e de Suprimentos

Com esta estratégia multi-silício expandida a Lantronix pode:

Conquistar um espectro mais amplo de projetos de sucesso

Proteger e otimizar as margens brutas em todos os níveis de desempenho

Aumentar a resiliência da cadeia de suprimentos

Reduzir o risco de dependência

Garantir a continuidade da plataforma a longo prazo para os clientes

Nos termos do acordo, a Lantronix integrará plataformas MediaTek otimizadas para simplificar o desenvolvimento e a implementação de modelos de IA, oferecendo, ao mesmo tempo, processamento multimídia avançado e recursos industriais.

As novas plataformas SOM darão suporte à estrutura NVIDIA TAO, simplificando o desenvolvimento de modelos de IA e acelerando a implantação em ambientes Edge. As plataformas também oferecerão recursos de multimídia avançados, muitas interfaces de exibição e E/S industrial robusta.

Momento do Mercado

O portfólio de computação em escala da Lantronix posiciona a empresa para capitalizar o crescimento sustentado e plurianual nos mercados industriais e comerciais. De acordo com a Grand View Research, o mercado industrial global de IoT deve ultrapassar US$ 1 trilhão até o final da década. O mercado global de drones deve atingir US$ 57,8 bilhões até 2030 (Drone Industry Insights, 2025–2030), reforçando a demanda de longo prazo por soluções de computação edge escaláveis e seguras.

Destaques para Investidores

Importante marco de escalabilidade da plataforma na estratégia de computação embarcada da Lantronix

Expande o mercado endereçável total em IoT industrial e comercial de alto volume

Fortalece o ecossistema multissilício e a resiliência do fornecimento

Aumenta o índice de sucesso dos programas Edge AI de alto volume novos e existentes

Aumenta a proteção das margens por meio de uma cobertura mais ampla do portfólio

Apoia o crescimento da receita escalonável e repetível

Demonstração no Embedded World 2026

A Lantronix fará uma demonstração da tecnologia de drones desenvolvida com o OEM da Teledyne FLIR no Embedded World 2026 no estande da MediaTek (Número 539 no Hall 3), a ser realizado entre 10 e 12 de março de 2026, em Nuremberg, Alemanha. A demonstração destacará a inteligência de ponta em tempo real em cargas de trabalho orientadas por visão.

Sobre a Lantronix

A Lantronix Inc. (Nasdaq: LTRX) é líder global em soluções Edge AI e Industrial IoT, oferecendo computação inteligente, conectividade segura e gerenciamento remoto para aplicativos de missão crítica. Atendendo a mercados de alto crescimento, incluindo cidades inteligentes, TI corporativa e sistemas comerciais e de defesa não tripulados, inclusive drones, a Lantronix viabiliza que os clientes otimizem as operações e acelerem a transformação digital. Seu abrangente portfólio de hardware, software e de serviços viabiliza aplicações que vão desde a segura vigilância por vídeo e infraestrutura inteligente de serviços públicos, até o gerenciamento resiliente de redes fora de banda. Com a oferta de inteligência para a borda da rede, a Lantronix ajuda as organizações a alcançar eficiência, segurança e uma vantagem competitiva no mundo atual impulsionado pela IA. Para mais informação, visite Site da Lantronix .

