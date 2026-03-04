Quarta, 04 de Março de 2026
Governo do Estado habilita serviço especializado do Saúde 60+ RS e novos investimentos no Hospital Santa Luzia em Capão da Canoa

O município de Capão da Canoa foi habilitado para abrir um serviço especializado de saúde da pessoa idosa do Programa Saúde 60+ RS. Além disso, o ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
04/03/2026 às 20h17
Serviço do Saúde 60+ RS em Capão da Canoa, o primeiro do Litoral, será referência para 23 municípios -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

O município de Capão da Canoa foi habilitado para abrir um serviço especializado de saúde da pessoa idosa do Programa Saúde 60+ RS. Além disso, o Hospital Santa Luzia, também instalado na cidade, irá receber R$ 478 mil para a obra de reforma e ampliação da farmácia da instituição e a compra de mobiliário. Os anúncios foram feitos nesta quarta-feira (4/3), pelo governo do Estado, durante visita da secretária da Saúde, Arita Bergmann.

A estimativa é que o Saúde 60+ RS em Capão da Canoa entre em funcionamento até abril e realize 320 consultas médicas por mês, além de exames especializados. O serviço, primeiro do Litoral, será referência para 23 municípios, terá gestão municipal e funcionará em um prédio disponibilizado pela prefeitura no bairro Girassol.

“As pessoas estão com expectativa de vida cada vez maior e precisamos ampliar os cuidados com os idosos frágeis para melhorar a qualidade de vida, a dignidade e a autonomia deles” destacou Arita. O Saúde 60+ RS já conta com 18 serviços em funcionamento no Estado.

Saúde 60+

O Saúde 60+ RS é um programa estratégico do governo do Estado que tem como objetivo oferecer atendimento especializado para pessoas idosas com 60 anos ou mais, especialmente aquelas consideradas frágeis ou com diagnóstico de demência. O programa funciona por meio de serviços regionalizados de saúde, que atuam como apoio à atenção primária. Com isso, busca-se evitar internações desnecessárias e reduzir as filas de espera por atendimento especializado.

“É maravilhoso quando podemos oferecer um programa que cuida das pessoas no final de suas vidas. São cidadãos que já contribuíram muito, ao quais precisamos ser gratos”, reconheceu o prefeito de Capão da Canoa, Valdomiro Novaski.

O acesso ao Centro de Atendimento em Saúde à Pessoa Idosa é feito por meio de encaminhamento das unidades básicas de saúde, seguindo critérios definidos pelo programa. A regulação dos atendimentos é realizada pelo Sistema de Gerenciamento de Consultas (Gercon), respeitando o território e a organização regional dos serviços.

Obra no Hospital Santa Luzia, realizada pelo Programa Avançar Mais na Saúde, deve ficar pronta ainda em 2026 -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Reforma da farmácia do Hospital Santa Luzia

A secretária Arita Bergmann também anunciou que o Estado irá repassar R$ 478 mil, por meio do Programa Avançar Mais na Saúde, para a obra de reforma e ampliação da farmácia do Hospital Santa Luzia e para compra de mobiliário. Segundo o diretor executivo da instituição, Samuel Meoti, a obra deve ficar pronta ainda em 2026 e irá qualificar os serviços ofertados pelo hospital.

“É simbólica essa visita aqui hoje, porque reconhecemos o esforço e a dedicação dos gestores da instituição na solução dos problemas que se apresentam”, salientou Arita. O Santa Luzia é um importante hospital para a rede de saúde do Litoral Norte. Por meio do Programa Assistir, os repasses anuais à instituição saltaram de R$ 7,4 milhões para R$ 11 milhões.

Hospital irá receber R$ 478 mil para a obra de reforma e ampliação da farmácia da instituição e a compra de mobiliário -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Texto: Ascom SES
Edição: Secom

© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
DENGUE
