Governo do Estado inaugura reforma em unidade da Rede Bem Cuidar em Osório

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), inaugurou na quarta-feira (4/3) a Unidade Básica de Saúde Primavera, em Osório. O local foi reformado com investimento estadual de R$ 350 mil e com contrapartida de R$ 79,42 mil do município. A unidade, que pertence à Rede Bem Cuidar (RBC), foi ampliada com o objetivo de qualificar o ambiente de atendimento, melhorar a acessibilidade e fortalecer a resolutividade dos serviços de atenção primária à saúde.

A secretária da Saúde, Arita Bergmann, ressaltou a importância do programa para o Estado. “Estarem uma unidade básica de saúde da Rede Bem Cuidar é sempre uma alegria, porque nesses espaços, que disponibilizam equipes multidisciplinares, a população tem oportunidade de participar e de modelar os serviços de acordo com as suas necessidades. O acolhimento e o carinho da equipe, que garantem um tratamento humanizado, também são diferenciais da RBC”, afirmou.

Ampliação do espaço vai melhorar atendimento da UBS

A partir do investimento do governo do Estado, os ambientes foram reformados e os espaços adequados ao atendimento multiprofissional, o que significa melhoria de infraestrutura e de ambiência. A reforma da UBS Primavera, que conta com duas equipes de Estratégia Saúde da Família, resultou na construção de um novo anexo, com sala de triagem e cinco consultórios: três para atendimento médico, um para atendimento de enfermagem e outro para atendimento odontológico.

“A RBC é uma política pública permanente do Rio Grande do Sul, que está presente em todos os municípios. E temos obras sendo realizadas em 405 municípios, para melhorar ainda mais as estruturas e os serviços”, acrescentou a secretária.

Obra resultou na construção de um novo anexo, com sala de triagem e cinco consultórios -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

O secretário de Saúde de Osório, Genaro Figoli, enfatizou a melhoria do atendimento à comunidade. “Quero agradecer ao Estado pelos recursos repassados para essa ampliação. Com a UBS renovada, vamos conseguir atender com mais qualidade a população. Se a atenção básica e primária for forte, podemos investir na promoção da saúde e evitar o adoecimento das pessoas”, frisou.

Para a usuária da UBS Primavera, Evani Galimberti, a unidade representa acolhimento e pertencimento: “Amo os cuidados que tenho aqui na Primavera e os projetos dos quais faço parte: a ginástica, a dança e tantos outros. Aqui tenho espaço e me sinto importante. Só tenho a agradecer pelas pessoas maravilhosas que fazem parte deste lugar”, declarou.