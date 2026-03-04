Quarta, 04 de Março de 2026
InfinitePay lança carteira compartilhada de gestão de contas

Com o Soma, sócios, casais e amigos reúnem recursos em um saldo comum e acompanham automaticamente como o dinheiro é usado — sem planilhas, prints ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
04/03/2026 às 13h49
InfinitePay/Divulgação

A InfinitePay, plataforma de serviços financeiros da CloudWalk, anuncia o lançamento do Soma, uma carteira compartilhada que permite a duas ou mais pessoas reunirem recursos em um único saldo e acompanhem, em tempo real, todas as movimentações. A solução pode ser utilizada por sócios, casais, amigos ou familiares para organizar despesas conjuntas de forma digital e descomplicada.

O Soma foi desenvolvido para simplificar a gestão de gastos compartilhados. Em vez de transferências recorrentes, planilhas paralelas ou trocas de comprovantes, os participantes depositam previamente os valores na carteira comum. A partir desse saldo, pagamentos são realizados diretamente pelo aplicativo, com registro automático de cada contribuição e de cada saída.

Segundo Yuri Gravatá, diretor de Banking da CloudWalk, a proposta é reduzir fricções na organização financeira entre pessoas. "O Soma foi pensado para que o cliente foque no objetivo, seja gerir um negócio, planejar uma viagem ou administrar as contas da casa, enquanto o sistema registra e organiza cada movimentação automaticamente", afirma.

A inovação permite que cada usuário participe de múltiplas carteiras ao mesmo tempo, de forma independente. Todas as movimentações são realizadas via Pix dentro da plataforma. Caso o grupo decida encerrar a carteira, o saldo remanescente é devolvido proporcionalmente à contribuição de cada participante.

A solução pode ser aplicada em diferentes contextos. Em pequenos negócios, empreendedores podem centralizar recursos destinados a projetos específicos, permitindo que sócios ou responsáveis por pagamentos utilizem o saldo com visibilidade para todos os envolvidos. Em despesas domésticas, casais podem concentrar gastos recorrentes, como contas de consumo e supermercado. Em viagens, grupos podem reunir previamente os valores destinados à hospedagem, transporte e passeios.

A IA como agente criador

O desenvolvimento do Soma integra a estratégia tecnológica da empresa, que utiliza agentes autônomos de inteligência artificial para apoiar o ciclo de criação de produtos. Parte desses sistemas analisa a percepção de clientes e identifica oportunidades de melhoria. Outra parte transforma essas demandas em código, reduzindo o tempo entre concepção e disponibilização de novas funcionalidades.

O Soma está disponível gratuitamente para a base de mais de 6 milhões de clientes da companhia. Novos clientes podem ter acesso após baixar o app e criar ou ser convidados para o Soma, para começar a agilizar a gestão de contas coletivas.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
