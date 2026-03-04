Quarta, 04 de Março de 2026
21°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Jelly Toast Lançado na Índia para Simplificar Comemorações da Vida

Novo aplicativo da Synchronoss criado para simplificar a forma como as pessoas comemoram e compartilham memórias

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
04/03/2026 às 12h58

BRIDGEWATER, N.J. e BANGALORE, Índia, March 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Synchronoss Technologies, Inc. ("Synchronoss" ou a "Empresa"), líder global e inovadora em plataformas de nuvem pessoal, anunciou hoje o lançamento do Jelly Toast na Índia, um novo aplicativo criado para celebrações compartilhadas e memórias de grupos.

De aniversários e casamentos a festas de Holi, festivais universitários, confraternizações de escritório, shows e viagens de fim de semana, o Jelly Toast cria convites, reúne fotos e ajuda grupos a reviver momentos compartilhados em um espaço dedicado.

Atualmente as Comemorações São Fragmentadas

As comemorações hoje em dia acontecem em muitos aplicativos.

Os planos são feitos em grupos de mensagens. As fotos são compartilhadas em DMs de mídia social. Os álbuns ficam em aplicativos de fotos pessoais. Momentos importantes são enterrados em tópicos de bate-papo ou perdidos quando os telefones mudam.

As fotos são compartilhadas, mas as memórias ficam espalhadas e a história do evento muitas vezes se perde. Jelly Toast foi criado para resolver tudo isso.

Os anfitriões criam um evento em segundos e geram um link compartilhável para que os convidados entrem na hora pelo navegador, enviem fotos em tempo real e contribuam para um registro vivo das memórias criadas ao longo do evento. Os convidados não precisam instalar nem fazer download de nada.

A Importância Desse Momento na Índia

A Índia tem uma das culturas de celebração mais vibrantes do mundo. Aniversários, festivais, casamentos, noites de críquete, passeios em equipe e reuniões familiares acontecem constantemente em todas as cidades.

Os consumidores querem ferramentas privadas e seguras que sejam rápidas, bonitas e fáceis de usar. A criação da cobertura de mídia dos eventos pode ser caótica, e não existe uma plataforma única criada especificamente para integrar eventos sociais e a organização da memória ao longo do tempo.

O Jelly Toast simplifica o compartilhamento das experiências em tempo real.

Preço e Disponibilidade

O Jelly Toast foi disponibilizado em três opções simples.

O plano Free suporta um evento com até 5 GB de armazenamento durante sete dias. Para usuários iniciantes ou reuniões íntimas com amigos próximos e familiares.

O Event Pro oferece uma opção de pagamento por evento que suporta 50 a 500 convidados. Ideal para comemorações maiores ou para planejadores de eventos freelancers, por exemplo.

O Memory Saver é uma assinatura mensal para anfitriões frequentes que desejam armazenamento contínuo e eventos ilimitados, que queiram manter suas memórias sempre acessíveis.

Baseado em Fundamentos de Nuvem Comprovados

"O Jelly Toast é baseado na mesma arquitetura de nuvem segura e escalável que alimenta nossas plataformas globais de nuvem pessoal", disse Pat Doran, Diretor de Tecnologia e Vice-Presidente Executivo da Synchronoss. "Estamos levando essa confiabilidade e organização inteligente de conteúdo para as comemorações da vida diária. Nosso objetivo é simples: Facilitar para as pessoas se reunirem, compartilharem e guardarem os momentos importantes da vida."

A plataforma foi otimizada para o ambiente mobile-first da Índia e projetada para funcionar de forma confiável em diversas condições de rede.

Um Nome que Reflete o Propósito

O nome Jelly Toast (Torrada com Geleia) captura a essência do produto. Geleia representa espontaneidade, doçura, cor e momentos que ficam na memória. Torrada representa união, conforto, refeições compartilhadas e memórias duradouras. Juntos, eles simbolizam a transformação de encontros cotidianos em experiências compartilhadas e alegres. Comemore e guarde os momentos importante no Jelly Toast.

Lançamento e Expansão na Índia

O lançamento tem início em Bangalore, o centro de tecnologia e inovação da Índia. A expansão para Mumbai e Delhi está prevista para 2026. Como parte da sua estratégia mais ampla de expandir sua presença na nuvem para consumidores, a Synchronoss planeja explorar parcerias e integrações em todo o ecossistema de eventos.

Jelly Toast está disponível em www.jellytoast.app.

Sobre a Synchronoss

Synchronoss Technologies, líder global em soluções pessoais de nuvem, capacita os provedores de serviços a estabelecer conexões seguras e significativas com seus assinantes. Nossa plataforma SaaS Cloud simplifica os processos de integração e promove o envolvimento dos assinantes por meio do uso da inteligência artificial (IA), aprendizado de máquina e outros recursos avançados, resultando em fluxos de receita aprimorados, despesas reduzidas e tempo de comercialização mais rápido. Milhões de assinantes confiam na Synchronoss para proteger suas memórias mais queridas e conteúdo digital importante. Explore como as nossas soluções focadas na Nuvem redefinem a forma da conexão digital com seu mundo digital em www.synchronoss.com.

Contato de Relações com a Mídia:
Domenick Cilea
Springboard
[email protected]

Primary Logo

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9665780)
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Divulgação/Wika
Tecnologia Há 9 horas

WIKA investe R$ 100 mi e se torna hub para a América Latina

Grupo alemão, que fatura € 1,3 bilhão globalmente, quer dobrar receita regional até 2030 com nova planta em São Paulo

 hostgator/freepik
Tecnologia Há 10 horas

IA generativa vai automatizar 30% do trabalho até 2030

IA generativa cria novas oportunidades para freelancers e autônomos, mas exige qualificação constante.

 InfinitePay/Divulgação
Tecnologia Há 10 horas

InfinitePay lança carteira compartilhada de gestão de contas

Com o Soma, sócios, casais e amigos reúnem recursos em um saldo comum e acompanham automaticamente como o dinheiro é usado — sem planilhas, prints ...

 Imagem do Freepik
Tecnologia Há 11 horas

IA redefine a cibersegurança no ano de 2026

Relatório aponta a inteligência artificial (IA) como principal vetor de transformação do setor, ao mesmo tempo em que amplia vulnerabilidades, auto...

 Framework Digital
Tecnologia Há 13 horas

Empresário mineiro investe em startup de IA para turismo

A startup, que tem foco em inovação em turismo, recebeu um investimento estratégico de Leonardo Barros para automação com inteligência artificial. ...

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 21° Máx. 35°
22° Sensação
0.94 km/h Vento
58% Umidade
27% (0.24mm) Chance chuva
06h29 Nascer do sol
19h04 Pôr do sol
Quinta
38° 19°
Sexta
36° 17°
Sábado
29° 19°
Domingo
35° 18°
Segunda
35° 18°
Últimas notícias
Política Há 2 horas

Lula conversa com Pedro Sánchez e confirma viagem à Espanha
Geral Há 3 horas

Campanha do BB para Minas Gerais supera R$ 1,5 milhão
Direitos Humanos Há 3 horas

Maria da Penha pede rede direta de apoio para mulheres do interior
Emendas Há 3 horas

Municípios da Região Celeiro recebem mais de R$ 87 milhões em emendas parlamentares entre 2023 e 2025
Cultura Há 3 horas

Filha de Pedro Ortaça é escolhida patrona dos Festejos Farroupilhas 2026

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,21 -0,29%
Euro
R$ 6,07 -0,34%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 402,466,08 -0,60%
Ibovespa
185,366,44 pts 1.24%
Mega-Sena
Concurso 2979 (03/03/26)
18
27
37
43
47
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6966 (03/03/26)
09
19
26
28
52
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3626 (03/03/26)
01
02
03
06
07
09
10
13
15
16
17
18
20
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2894 (02/03/26)
04
06
12
15
17
19
24
27
32
38
40
47
52
63
71
74
75
78
80
84
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2931 (02/03/26)
14
23
31
34
40
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias