Com incentivo de R$ 2,1 milhões do governo do Estado, Hospital Padre Jeremias terá ambulatórios na área de oftalmologia

Com incentivo anual de R$ 2,1 milhões, viabilizado pelo Programa Assistir, do governo do Estado, o Hospital Padre Jeremias, em Cachoeirinha, inaugurou nesta terça-feira (3/3) dois novos ambulatórios de oftalmologia — um geral e outro especializado no atendimento à degeneração macular relacionada à idade (DMRI). A estrutura permitirá a realização de 480 consultas mensais e mais de 200 cirurgias.

Os ambulatórios serão referência em oftalmologia geral e DMRI para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) dos municípios de Cachoeirinha, Gravataí e Glorinha e irão disponibilizar mais de 4.300 exames por mês. “Estamos hoje entregando esses ambulatórios para a população em um hospital que está ampliando seus serviços e que demonstrou grande competência técnica e agilidade na abertura desses serviços”, reconheceu a secretária da Saúde, Arita Bergmann, durante a inauguração.

“É um momento significativo para nós, pois assumimos a gestão do Hospital Padre Jeremias há menos de dois anos e estamos conseguindo fazer entregas para a população, oferecendo o melhor atendimento possível”, reforçou o representante do Hospital Ana Nery, Gilberto Gobbi, instituição que foi contratada pelo Estado para a gestão do Hospital Padre Jeremias em abril de 2024.