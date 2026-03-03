Quarta, 04 de Março de 2026
21°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

ONU pede proteção de civis e apuração rápida de ataque a escola no Irã

Mais de 150 estudantes morreram e pelo menos 90 ficaram feridas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
03/03/2026 às 14h32

O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk, condenou nesta terça-feira (3) a escalada dos conflitos entre Israel, Estados Unidos e Irã e pediu a adoção de “todas as medidas possíveis” para proteger civis. Türk destacou o ataque a uma escola primária em Minab, no sul do Irã, que matou dezenas de meninas, e pediu uma investigação “rápida, imparcial e minuciosa” sobre as circunstâncias do ocorrido.

“Cabe às forças que realizaram o ataque investigá-lo. Apelamos para que tornem públicas as conclusões e assegurem responsabilização e reparação às vítimas”, afirmou a porta-voz do alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Ravina Shamdasani.

No sábado (28), os ataques de Israel e Estados Unidos atingiram uma escola em Minab, sul do Irã, deixando mais de 150 estudantes mortas , segundo a agência estatal iraniana Irna. Mais de 90 crianças ficaram feridas. O caso aconteceu pela manhã, enquanto as alunas estavam em aula, segundo a agência de notícias.

Além da proteção dos civis, o alto comissário pediu o retorno à mesa de negociações, que, segundo ele, é a única maneira de “pôr fim às mortes, à destruição e ao desespero”.

“O alto comissário implora a todas as partes que recuperem o bom senso e ponham fim a essa violência. Ele conclama os Estados a defenderem e respeitarem a Carta das Nações Unidas, o direito internacional dos direitos humanos e o direito internacional humanitário”, afirmou Ravina Shamdasani.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Internacional Há 10 horas

Irã resiste a ataques e desafia Estados Unidos em nova fase da guerra

Major-general português Agostinho Costa avalia os 4 dias de guerra
Internacional Há 10 horas

Guerra impede volta de brasileiros que faziam cruzeiro em Dubai

Retorno estava marcado para domingo, mas ataques inviabilizaram

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Internacional Há 1 dia

Embaixador do Irã: EUA evitam acordo e Trump se acha “rei do mundo

Abdollah Nekounam conversou com jornalistas em Brasília sobre ataques
Internacional Há 2 dias

Nenhum brasileiro pediu ajuda para deixar o Irã, diz embaixador

Comunidade de 200 pessoas é monitorada após ataques no Oriente Médio
Internacional Há 2 dias

Hezbollah no Líbano volta à guerra e conflito escala no Oriente Médio

Grupo diz que responde aos ataques de Israel e à morte de Khamenei

Tenente Portela, RS
22°
Parcialmente nublado
Mín. 21° Máx. 35°
22° Sensação
0.87 km/h Vento
73% Umidade
27% (0.24mm) Chance chuva
06h29 Nascer do sol
19h04 Pôr do sol
Quinta
38° 19°
Sexta
36° 17°
Sábado
29° 19°
Domingo
35° 18°
Segunda
35° 18°
Últimas notícias
Câmara Há 4 horas

Câmara aprova departamento no CNJ para monitorar decisões internacionais sobre direitos humanos
Câmara Há 4 horas

Câmara premia cinco obras audiovisuais contra a violência doméstica
Economia Há 4 horas

Fim do 6x1: Lula propõe negociação entre patrões, empregados e governo
Economia Há 4 horas

Aposta do CE acerta dezenas da Mega e leva prêmio de R$ 158 milhões
Habitação Há 4 horas

Governo do Estado inicia série de vistorias às obras do Programa A Casa é Sua - Calamidade

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,26 -0,41%
Euro
R$ 6,11 -0,40%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 381,674,09 +0,80%
Ibovespa
183,104,88 pts -3.28%
Mega-Sena
Concurso 2979 (03/03/26)
18
27
37
43
47
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6966 (03/03/26)
09
19
26
28
52
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3626 (03/03/26)
01
02
03
06
07
09
10
13
15
16
17
18
20
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2894 (02/03/26)
04
06
12
15
17
19
24
27
32
38
40
47
52
63
71
74
75
78
80
84
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2931 (02/03/26)
14
23
31
34
40
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias