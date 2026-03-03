SPO Tecnologia conquista prêmio internacional Global 100 - 2026 da GPMG

A SPO Tecnologia, empresa gaúcha sediada no Vale do Caí, foi anunciada como vencedora do prêmio Global 100 – 2026. A premiação, promovida pelo Global Publishing Media Group (GPMG), reconhece as organizações que mais impulsionam o crescimento, a inovação e a influência nos negócios em escala internacional.

A escolha da SPO como vencedora baseou-se em critérios rigorosos que avaliam a complexidade do trabalho, o impacto estratégico das soluções entregues e a capacidade de execução por meio de inovação criativa. "Este reconhecimento reforça o compromisso da empresa em utilizar a tecnologia para aproximar pessoas, negócios, gestões públicas e universidades", destaca o CEO Odair Pianta.

A SPO atua no desenvolvimento de tecnologias que unem inteligência artificial (IA), software e hardware (IoT). Entre os seus principais pilares tecnológicos estão:

A empresa desenvolve agentes de IA treinados com os dados específicos de cada cliente, capazes de automatizar tarefas repetitivas e fornecer insights estratégicos para a tomada de decisão em áreas como comercial, marketing e logística.

solução de monitoramento de ativos em tempo real que utiliza sensores para prever falhas, reduzir paradas inesperadas e aumentar a eficiência operacional em ambientes industriais.

um sistema proativo que utiliza câmeras de segurança e fotos de smartphones para verificar o uso correto de EPIs, analisar a ergonomia dos trabalhadores e identificar acessos a áreas restritas, transformando a vigilância passiva em prevenção de acidentes.

Um dos produtos da SPO é a SUSI, uma assistente de inteligência artificial voltada à gestão pública de saúde. Operando via WhatsApp, a SUSI conecta pacientes e equipes médicas para reduzir o índice de faltas em consultas por meio de lembretes personalizados e confirmações de presença.

Recentemente, a SUSI recebeu uma atualização que integra inteligência visual, permitindo que o sistema analise lesões de pele enviadas por fotos com mais de 90% de acurácia. Essa tecnologia identifica riscos potenciais em diferentes tonalidades de pele, ajudando prefeituras a otimizar agendas e priorizar atendimentos críticos.

Além de seus produtos, a SPO mantém parcerias ativas com universidades, como a UCS e a Unisinos, para garantir que suas soluções tenham base científica sólida e acompanhem as tendências acadêmicas. A empresa continua a expandir seu portfólio com soluções como o IAgro, que permite a agricultores emitir notas fiscais eletrônicas via comandos de áudio no WhatsApp, e o Bônus Rural, que digitaliza subsídios municipais.

Para a SPO, vencer o Global 100 é um marco que valida sua metodologia de trabalho, que passa por fases de Discovery, arquitetura robusta e suporte humanizado, e sua visão de que a inovação deve ser, acima de tudo, útil e humana.

Com mais de 8 anos de experiência no mercado, a SPO Tecnologia nasceu em Tupandi (RS) e evoluiu de uma desenvolvedora de sistemas para um ecossistema de inovação. Atualmente, a empresa possui presença física em Tupandi, São Leopoldo, Porto Alegre e São Paulo.

A trajetória da SPO é marcada por uma forte atuação internacional, tendo entregue mais de 200 soluções em oito países, incluindo nações da Europa e América do Norte. A empresa se define pelo propósito de criar produtos que gerem benefícios econômicos, sociais, ambientais e físicos, fundamentados na inovação responsável.

A empresa é um pilar fundamental do ATLANTAR, um ecossistema de inteligência integrada que une tecnologia, branding, cultura e crescimento digital. O grupo apoia organizações que buscam ganho de eficiência e modernização de processos, conectando estratégia e inteligência de dados em um único ambiente.

Dentro deste ecossistema, a SPO foca na criação de agentes de IA e soluções para transformação operacional, trabalhando em sinergia com frentes como a BD&co. (branding e design), Moinho Digital (growth), ATLANTAR Culture (liderança) e ATLANTAR Labs (inteligência preditiva).