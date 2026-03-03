Quarta, 04 de Março de 2026
Kinross Brasil seleciona ISNetworld® para ajudar a padronizar a gestão de empreiteiros

Líder global em mineração de ouro faz parceria com a ISN® em mais uma região para ajudar a melhorar a eficiência operacional em todo o mundo

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
03/03/2026 às 12h58

DALLAS, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A ISN, líder global em serviços de gerenciamento de informações de prestadores de serviços e fornecedores, anunciou que a Kinross Brasil, subsidiária da Kinross Gold Corporation, escolheu a ISNetworld como sua principal plataforma para gerenciamento de informações de prestadores de serviços. A Kinross Brasil utilizará a ISNetworld para aprimorar o treinamento online, fortalecer a análise de segurança e melhorar o acompanhamento regulatório. O objetivo é reduzir a carga administrativa, aumentar a eficiência energética e mitigar riscos em todas as suas operações.

"A ISN é a parceira ideal para a Kinross Brasil, pois fornece nossa empresa uma plataforma padronizada para gerenciar de forma consistente os contratados em várias regiões", disse Shawn Stevens, diretor de Saúde e Segurança Global da Kinross. "Essa padronização permite que a Kinross Brasil mantenha altos padrões de segurança, conformidade e desempenho em todas as nossas operações."

Com sede em Toronto, Canadá, a Kinross Gold Corporation é uma empresa multinacional de mineração com operações ativas nas Américas, incluindo vários locais no Brasil. Antes de adotar a ISNetworld, a Kinross Brasil buscava obter melhor visibilidade das estatísticas de segurança dos contratados e da preparação individual dos trabalhadores. Utilizando as ferramentas e serviços da ISNetworld, como as Qualificações de Treinamento (TQ) para ajudar a garantir que os trabalhadores estejam aptos para realizar tarefas no local e a ferramenta de Treinamento Online para administrar treinamentos de segurança específicos para cada local, a Kinross Brasil está construindo uma estrutura simplificada para avaliar e envolver os trabalhadores contratados, e ao mesmo tempo promover uma cultura mais forte de responsabilidade em todas as suas operações.

"A decisão da Kinross Brasil de padronizar a supervisão de prestadores de serviços por meio de uma plataforma centralizada e focada na segurança reflete seu compromisso em proteger as pessoas e conduzir seus negócios de forma responsável", disse Brittany Surine, vice-presidente executiva de Desenvolvimento de Negócios da ISN. "A ISN tem orgulho de ajudar a Kinross Brasil a adotar uma abordagem otimizada e baseada em dados para a conformidade operacional em várias regiões."

Para obter mais informações sobre o software e as soluções líderes do setor da ISN, visite isn.com.

Sobre a ISN
A ISN é líder global em gestão de informações de prestadores de serviços e fornecedores, com mais de 25 anos de experiência conectando 900 clientes contratantes em setores de capital intensivo com 90.000 prestadores de serviços e fornecedores ativos para promover segurança, saúde e sustentabilidade no local de trabalho. As marcas da ISN incluem a ISNetworld®, uma plataforma global online de gestão de prestadores de serviços e fornecedores, a Transparency-One®, uma plataforma de sourcing responsável criada para trazer transparência à gestão da cadeia de suprimentos, e o Empower®, um aplicativo desenvolvido para apoiar trabalhadores em movimento.

A ISN possui 12 escritórios ao redor do mundo, que oferecem suporte e treinamentos premiados aos seus clientes em mais de 85 países. A ISN se orgulha de liderar os esforços mundiais para melhorar a eficiência e a eficácia dos sistemas de gerenciamento de contratados e fornecedores. Também atua como um fórum de classe mundial para compartilhar as melhores práticas do setor, comparar desempenhos, fornecer insights de dados entre seus membros e ajudar os tomadores de decisão, incluindo membros do conselho, na avaliação e no monitoramento de riscos relacionados a contratados e fornecedores. Para obter mais informações, visite isn.com.

Sobre a Kinross Gold Corporation
A Kinross é uma empresa canadense de mineração de ouro sênior global com operações e projetos nos Estados Unidos, Brasil, Mauritânia, Chile e Canadá. A empresa se concentra em entregar valor com base nos princípios fundamentais de mineração responsável, excelência operacional, crescimento disciplinado e solidez do balanço patrimonial. Para obter mais informações, acesse kinross.com.

Contato com a mídia
Alyssa Bruce
Walker Sands para ISN
[email protected]

Primary Logo

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9664587)
DENGUE
