Plataformas de UGC ganham força no mercado brasileiro

O mercado de conteúdo gerado por usuários, conhecido pela sigla em inglês UGC (User-Generated Content), vive um momento de expansão acelerada no Brasil. Dados da indústria global de marketing de influência indicam que o setor já movimenta mais de US$ 22 bilhões, e as plataformas que conectam marcas a criadores de conteúdo autêntico estão no centro dessa transformação. Levantamento da Nielsen, citado pela BrandLovers, aponta que 92% dos consumidores confiam mais em recomendações de outros usuários do que em anúncios tradicionais, o que reforça a relevância dessa estratégia para empresas que desejam ampliar sua presença digital.

Nesse cenário, surgem soluções tecnológicas voltadas para facilitar a produção e gestão de conteúdo autêntico em escala. Uma dessas iniciativas é a Maxfluency, plataforma brasileira de UGC que propõe um modelo de conexão direta entre marcas e criadores de conteúdo. A ferramenta permite que empresas publiquem campanhas, definam perfis de criadores ideais e recebam conteúdos sob medida para utilização em anúncios, redes sociais e páginas de produtos.

Autenticidade como estratégia de conversão

Levantamentos recentes mostram que a inclusão de conteúdos UGC em páginas de produtos pode elevar a taxa de conversão em até 161%, segundo dados publicados pela Bazaarvoice. Além disso, conforme apuração da Nuvemshop com base em dados da BrandLovers, o conteúdo gerado por usuários é capaz de gerar até 11 vezes mais retorno sobre o investimento (ROI) em comparação com anúncios tradicionais. Esses números ajudam a explicar por que 56% das marcas líderes globais já concentram parte de suas estratégias de marketing digital em UGC, conforme o relatório State of Marketing Report 2024.

O comportamento do consumidor brasileiro reforça essa tendência. A pesquisa Mapa da Influência, da MField, realizada com 116 profissionais da creator economy, revelou que 36% dos entrevistados reconhecem o poder do consumidor comum e acreditam na evolução do UGC como ferramenta de marketing. Além disso, o estudo indicou que 77% das pessoas já compraram algo influenciadas por uma comunidade, e oito em cada dez brasileiros confiam mais em recomendações de fãs do que em publicidade convencional.

Tecnologia aplicada ao marketing de conteúdo

Plataformas de UGC funcionam como ambientes digitais que automatizam o processo de criação de conteúdo. Nesse modelo, a marca publica uma campanha com informações sobre o produto ou serviço, define o perfil desejado de criador e recebe candidaturas de pessoas interessadas em produzir o material. Após a seleção, o criador desenvolve o conteúdo — que pode incluir vídeos de depoimentos, tutoriais, unboxings e resenhas — e entrega o resultado pela própria plataforma para revisão e aprovação.

A Maxfluency se insere nesse contexto, oferecendo uma solução que busca simplificar a conexão entre marcas e criadores brasileiros. A proposta da plataforma é permitir que empresas de diferentes portes tenham acesso a conteúdos autênticos, nativos de redes como Instagram, TikTok e YouTube, sem a necessidade de grandes investimentos em produção audiovisual tradicional. O conteúdo produzido pode ser utilizado em anúncios pagos, páginas de e-commerce, redes sociais e landing pages.

Setor de saúde feminina entre os primeiros a adotar a ferramenta

Entre as empresas que passaram a utilizar a plataforma desde o início está a Maxfem, empresa brasileira especializada em saúde íntima feminina. A marca, que atua no segmento de suplementos e cosméticos voltados ao cuidado íntimo, foi a primeira a adotar a Maxfluency para a produção de conteúdo gerado por usuários voltado ao seu público.

A adesão da Maxfem à plataforma reflete uma tendência observada no setor de saúde e bem-estar, onde a confiança do consumidor é um fator determinante para a decisão de compra. De acordo com reportagem publicada pelo portal Fitfeed, a empresa utiliza estratégias de conteúdo em redes sociais como parte de sua operação comercial, com destaque para o TikTok Shop. O uso de conteúdo gerado por usuários permite que marcas desse segmento apresentem depoimentos reais de consumidoras, o que tende a gerar maior identificação e credibilidade junto ao público-alvo.

Para Flávio Santos, CEO da MField e especialista em marketing de influência, a tendência de marcas do setor de saúde e bem-estar adotarem conteúdo gerado por usuários é um reflexo do amadurecimento do mercado. Em entrevista ao portal Meio & Mensagem, Santos afirmou que "o futuro da influência é híbrido: humano na essência, tecnológico na execução", indicando que marcas que equilibram autenticidade, dados e comunidade tendem a se fortalecer no cenário atual.

Perspectivas para o mercado de UGC no Brasil

De acordo com análise publicada pela plataforma Noovid, o UGC deixou de ser uma tendência passageira para se consolidar como parte da infraestrutura de marketing das empresas brasileiras. Em 2026, o conteúdo gerado por usuários é utilizado não apenas para gerar engajamento, mas também como peça estratégica em funis de venda, campanhas de tráfego pago e construção de comunidades ao redor de marcas.

O Brasil, que figura entre os países mais ativos em redes sociais no mundo, apresenta um terreno particularmente fértil para essa estratégia. Estudo da Offerwise, encomendado pelo Google e citado pelo Sebrae, indica que nove em cada dez brasileiros pesquisam na internet, em cerca de seis canais, antes de decidir uma compra. Esse comportamento evidencia o papel central que o conteúdo autêntico desempenha na jornada de decisão de compra.

Com o surgimento de plataformas brasileiras voltadas para esse ecossistema, a expectativa do mercado é que cada vez mais empresas, de pequenos e-commerces a grandes varejistas, passem a integrar o UGC em suas estratégias de comunicação. A Maxfluency, ao se posicionar nesse segmento e contar com a adesão de empresas como a Maxfem desde o início de sua operação, busca se estabelecer como uma das alternativas nacionais para empresas que desejam escalar a produção de conteúdo com foco em performance.

Mais informações sobre a plataforma estão disponíveis em ugc.maxfluency.com.br.