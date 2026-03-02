Força Meninas lança programa gratuito com Instituto MBRF

Em um dos territórios mais impactados por eventos climáticos extremos no Rio Grande do Sul, a Força Meninas anuncia o lançamento do Programa Bússola de Carreiras em Lajeado. A iniciativa é voltada a meninas e jovens mulheres de 13 a 21 anos da rede pública e oferece 100 vagas para formação presencial com foco em projeto de vida, educação e futuro do trabalho.

O programa será realizado a partir de 20 de março, em parceria com o Instituto MBRF e com apoio da Universidade do Vale do Taquari (Univates), onde acontecerão os encontros presenciais. As inscrições ficam abertas de 11 de fevereiro a 11 de março.

A chegada do Bússola de Carreiras a Lajeado ocorre em um contexto marcado pelos impactos recentes da crise climática no estado. Como visto na matéria da Agência Pública, o Vale do Taquari foi uma das regiões mais afetadas por enchentes e eventos extremos, com prejuízos diretos à infraestrutura urbana, às escolas e às trajetórias educacionais de adolescentes e jovens.

Em cenários de crise climática, segundo a ONU Mulheres e o relatório Gender Snapshot 2024, meninas e jovens mulheres tendem a ser desproporcionalmente impactadas, enfrentando maior risco de evasão escolar, sobrecarga de responsabilidades domésticas e redução de perspectivas profissionais. Para a Força Meninas, investir em educação nesse momento é uma forma concreta de apoiar a reconstrução de futuros individuais e coletivos.

"Quando uma crise climática atinge um território, ela não afeta apenas casas e ruas. Ela afeta sonhos, escolhas e trajetórias possíveis. O Bússola de Carreiras nasce como uma resposta educacional a esse cenário, apoiando meninas a retomarem o direito de planejar o futuro", afirma Deborah De Mari, fundadora da Força Meninas.

Criado pela Força Meninas, o Bússola de Carreiras já foi realizado em Vitória de Santo Antão (PE), em 2024, onde acompanhou meninas da rede pública em um processo estruturado de orientação vocacional e ampliação de repertório sobre o mundo do trabalho. A experiência acumulada nessa edição orienta agora a implementação em Lajeado, com metodologia adaptada às especificidades do território.

Ao longo do programa, as participantes terão acesso a oficinas formativas, mentorias com profissionais, conteúdos sobre profissões emergentes, experiências práticas e certificação, além de atividades que aproximam as jovens de ambientes acadêmicos e profissionais.

A parceria com o Instituto MBRF fortalece a iniciativa ao conectar educação, responsabilidade social e desenvolvimento local. O apoio da Univates contribui para a inserção do programa no território e para a aproximação das participantes com o ambiente universitário, ampliando horizontes educacionais e profissionais.

A divulgação do programa será realizada exclusivamente por canais orgânicos e institucionais, incluindo redes sociais da Força Meninas, publicações em collab com o Instituto MBRF, apoio dos canais da Univates e assessoria de imprensa com distribuição nacional e local. Não há investimento em mídia paga.

Programa: Bússola de Carreiras – Lajeado/RS

Realização: Força Meninas

Parceria institucional: Instituto MBRF

Apoio: Univates

Vagas: 100

Público-alvo: meninas e jovens mulheres de 13 a 21 anos da rede pública

Inscrições: 23 de fevereiro a 11 de março

Início das atividades: 20 de março de 2026