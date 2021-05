Desemprego subiu no RS, mas ainda é o segundo menor do país

A taxa de desemprego subiu no primeiro trimestre de 2021 para 9,2%, contra 8,4% do último trimestre de 2020. Com isso, o contingente de desempregados estimados pelo IBGE passou de 475 mil para 526 mil pessoas. Isso ocorreu por terem sido extintos postos de trabalho, mas também porque mais pessoas voltaram a buscar emprego.

Lembrando que a pesquisa do IBGE considera tanto empregados formais quanto os informais, empregadores e trabalhadores por conta própria. No caso dos dados do Caged, divulgados mensalmente pelo Ministério da Economia, são considerados apenas empregos com carteira assinada.

Apesar da elevação na pesquisa do IBGE, o Rio Grande do Sul segue com o segunda menor taxa de desemprego do país. A taxa mais baixa continua com Santa Catarina, em 6,2%. Bahia e Pernambuco têm o pior indicador: 21,3%.

