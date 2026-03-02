Terça, 03 de Março de 2026
Casa de Cultura Mario Quintana realiza Carnaval infantil no sábado (7) em Porto Alegre

A Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ), instituição da Secretaria da Cultura (Sedac), promoverá no sábado (7/3) um Carnaval fora de época para as ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
02/03/2026 às 17h38
Casa de Cultura Mario Quintana realiza Carnaval infantil no sábado (7) em Porto Alegre
Edição de 2025 reuniu crianças e familiares na Travessa dos Cataventos -Foto: Thiele Elissa/Divulgação CCMQ

A Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ), instituição da Secretaria da Cultura (Sedac), promoverá no sábado (7/3) um Carnaval fora de época para as crianças. Com atividades gratuitas, das 14h às 17h30, o evento ocupará diferentes espaços da Casa. A agenda reúne oficinas e um bloco carnavalesco, convidando crianças e famílias à participação coletiva, sem necessidade de inscrição prévia.

A programação inicia às 14h, na recepção da Ala Oeste, com a Oficina Infantil de Abadá, conduzida pela equipe do Educativo da CCMQ, e propõe a customização de camisetas como preparação para a folia. Em seguida, das 15h às 16h, ocorre a Oficina Infantil de Bateria, em que as crianças constroem instrumentos musicais a partir de materiais recicláveis, além de explorarem ritmos carnavalescos. As atividades funcionam mediante distribuição de senhas.

No fim da tarde, das 16h30 às 17h30, a Travessa dos Cataventos recebe o Bloquinho de Carnaval Infantil. O encontro, que reúne música, dança e muitas interações divertidas, traz um repertório de marchinhas e clássicos infantis em versão fanfarra. Os artistas Amanda Ströher, Matheus Cassimiro, Martin Weiler, Philipe Philippsen e Thalles Matos serão os responsáveis pela condução do cortejo.

Serviço

O quê: Carnaval infantil da CCMQ
Quando: sábado (7/3), das 14h às 17h30
Onde: diversos espaços da CCMQ
*Em caso de chuva, o evento será transferido para o sábado seguinte (14/3)

Programação

Oficina Infantil de Abadá: das 14h às 15h, na recepção da Ala Oeste
Oficina Infantil de Bateria: das 15h às 16h, na recepção da Ala Oeste
Bloquinho de Carnaval Infantil: das 16h30 às 17h30, na Travessa dos Cataventos

Texto: Ascom CCMQ
Edição: Secom

-
