InstaGem.AI automatiza produção de conteúdo no Instagram

Plataforma foi pensada com o objetivo de permitir que o empreendedor planeje o mês inteiro de conteúdo em minutos, afirma Gian Nunes, fundador do I...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
02/03/2026 às 14h07
InstaGem

No Brasil, terceiro país que mais usa o Instagram no mundo, segundo dados da Statista, a rede social da Meta tornou-se um espaço estratégico para as empresas. Buscando facilitar a rotina de negócios que desejam fortalecer a presença digital, a plataforma InstaGem.AI automatiza o ciclo de criação e publicação de conteúdo.

Gian Nunes, fundador do InstaGem.AI, explica que as principais funcionalidades incluem geração de posts completos com inteligência artificial (IA), criação de posts, stories, carrosséis, fotos profissionais, roteiros para reels e stories, agendamento e publicação direta de postagens e criação de página personalizada para a bio do Instagram.

"A ferramenta tem ainda uma função de identidade visual automática. Basta inserir o @ público do perfil e a IA extrai automaticamente as cores, o estilo e a identidade visual da marca. Não é necessário passar senha nem fazer configurações manuais complexas. A ferramenta já aprende o contexto do negócio, o público-alvo e a voz da marca", detalha Nunes.

O InstaGem.AI foi pensado para unir a função de quatro ferramentas em apenas uma e permitir que o empreendedor planeje seu mês inteiro de conteúdo em minutos. A ideia de criar a ferramenta veio de uma realidade sentida pelo fundador: a dificuldade de produzir conteúdos de alto nível de forma recorrente, gastando muito tempo entre planejamento, design e ajustes.

Ele enxerga o empreendedor brasileiro como alguém que se torna multitarefa por necessidade. Ou seja, ocupa várias funções, como vendedor, financeiro, atendente e, muitas vezes, o social media também. Quando cria conteúdo sozinho, gasta de 10 a 15 horas por semana, tempo que poderia ser dedicado à atividade central do negócio. Ao tentar terceirizar, pode esbarrar em custos que não cabem no orçamento de quem está começando ou crescendo, ilustra Nunes.

"No Brasil, 93,8% dos negócios são micro e pequenas empresas e a grande maioria enfrenta o mesmo dilema: contratar uma agência custa de R$ 1.500 a R$ 5.000 por mês, um freelancer pode ser inconsistente em qualidade e prazos, e fazer conteúdo sozinho consome de 10 a 15 horas por semana, um tempo que deveria ir para o negócio em si", analisa o empresário.

Importância do Instagram

Segundo uma pesquisa de 2025 da agência Conversion, 87% da Geração Z (16 a 28 anos) encontra produtos no Instagram. O número, na visão de Nunes, reforça a importância de ter uma presença online ativa, principalmente se o negócio tem essa faixa etária como público-alvo.

"O Instagram deixou de ser apenas uma rede social para se tornar o verdadeiro sistema operacional de vendas e imagem das empresas brasileiras. Para milhões de negócios — restaurantes, clínicas, e-commerces, prestadores de serviço — a realidade é direta: se não está no Instagram, não existe. O perfil se tornou o novo site oficial", compara o empresário.

Em muitos negócios, a jornada do consumidor começa e termina no Instagram: a pessoa conhece a empresa pela rede social, vê os produtos pelo feed, tira dúvidas pelo direct e fecha a compra ali mesmo, diz Nunes.

No primeiro semestre de 2024, por exemplo, o Instagram foi a rede social que mais impulsionou vendas no e-commerce, respondendo por 89% dos pedidos. O número coloca a rede social muito à frente do segundo colocado, o Facebook (8,4%), segundo uma pesquisa da Nuvemshop divulgada pelo site Varejo S.A.

"Um perfil que publica regularmente, com conteúdo profissional e identidade visual coesa, transmite credibilidade e posicionamento. Por outro lado, um perfil desatualizado ou com conteúdo amador gera desconfiança. A percepção é simples: ‘se o Instagram dessa empresa está abandonado, será que o serviço dela também é assim?’ A consistência constrói a confiança que transforma seguidores em clientes", reflete Nunes.

Ele salienta que, por ser uma rede social com muitos recursos, cada formato no Instagram cumpre um papel diferente. "Stories com enquetes criam relacionamento; carrosséis educam e geram autoridade; reels ampliam o alcance para novos públicos. Quem domina esses formatos de forma profissional e consistente tem uma vantagem competitiva concreta sobre quem ainda trata o Instagram como algo secundário", ressalta o empresário.

Para saber mais, basta acessar o site do InstaGem.AI: https://www.instagem.ai/﻿

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
DENGUE
