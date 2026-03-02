Uso de IA avança no turismo e redefine a jornada do viajante

Agentes de inteligência artificial (IA) e soluções contactless estão entre as principais tendências tecnológicas projetadas para a hotelaria em 2026, segundo análise realizada pelo portal de notícias Panrotas. O conteúdo aponta que hotéis avançam na adoção de ferramentas hiperpersonalizadas, análise preditiva de dados e jornadas omnichannel, além de recursos como check-in digital, biometria e tradução em tempo real para automatizar processos e integrar a experiência do hóspede.

Dados divulgados pelo jornal Diário do Comércio indicam que 47% dos entrevistados de uma pesquisa com 14 mil viajantes da Geração Z e Millennials — entre os quais 1.543 brasileiros — afirmam confiar mais em recomendações de IA do que em indicações de amigos ou redes sociais.

O levantamento aponta a personalização tecnológica como um dos eixos centrais das viagens projetadas para 2026, com base em análises sociais e culturais e em entrevistas com executivos do buscador de viagens KAYAK.

Pedro Rodrigues, CEO da Orange Viagens, agência de viagens especializada em roteiros para Orlando (EUA) para o público brasileiro, pontua que o amplo acesso à informação gerou a necessidade de curadoria para organizar dados sobre destinos, passagens e hospedagens, demanda que tem sido suprida pela IA ao transformar informação em recomendação.

"Em vez de o cliente ter que navegar por dezenas de sites, a tecnologia consegue consolidar opções relevantes, filtrar com base em preferências e apresentar caminhos claros de decisão. Isso reduz a ansiedade do viajante e melhora significativamente a qualidade da escolha", comenta o executivo.

O especialista da Orange Viagens reforça que as principais tendências para os próximos anos no turismo são hiperpersonalização em escala, assistentes de viagem em tempo real e automação inteligente de backoffice, aliadas à integração entre diferentes etapas da viagem, como voo, hotel, experiências e transporte.

"Experiências cada vez mais moldadas ao perfil individual do viajante, IA acompanhando o cliente durante toda a jornada, não apenas no planejamento, e operações mais eficientes, com menor custo e maior velocidade, tendem a se tornar muito mais fluidas com o uso de IA", afirma Rodrigues.

Para o CEO, a IA tem um papel fundamental na eliminação de fricções operacionais. Segundo ele, atualmente é possível automatizar etapas que antes consumiam muito tempo das equipes, como levantamento de opções, organização de roteiros e comparação de produtos.

"Na prática, isso significa que o cliente recebe respostas muito mais rápidas e assertivas. A IA atua como um copiloto do consultor, permitindo que ele dedique mais tempo ao que realmente gera valor: entender o perfil do cliente, antecipar necessidades e construir experiências personalizadas", conta o especialista.

Automação e fator humano

Um levantamento noticiado pelo portal especializado em hotelaria Hotelier News aponta que mais de 60% das empresas do setor de turismo já testam ou escalam soluções de IA agente.

Desse total, 6% estão em fase ativa de expansão e 22% em estágio inicial. A publicação avalia que o movimento representa uma mudança na dinâmica da jornada digital, com maior protagonismo dos sistemas de IA nas interações de consumo.

Segundo Rodrigues, as empresas do segmento devem prezar por não perder a essência do relacionamento com o cliente, focando em enxergar a tecnologia como ampliação de capacidade ao invés de substituição. "O sucesso está em usar IA para ganhar eficiência, mantendo o humano como protagonista neste relacionamento. Isso exige investimento não só em tecnologia, mas também em cultura e treinamento, ou seja, preparar equipes para trabalhar com IA, e não competir com ela".

A Orange Viagens, por exemplo, integra IA aos seus processos de atendimento e consultoria a partir da visão AI First (IA primeiro, em livre tradução), mas com um atendimento humano. A empresa está desenvolvendo uma série de agentes de IA internamente chamados de "OrangIA", que atuarão desde a qualificação do cliente até a construção de roteiros, recomendações de hotéis e apoio ao concierge durante a viagem.

"Esses agentes podem acelerar o processo e aumentar a consistência da entrega, mas o cliente continua tendo um especialista por trás, com foco em garantir contexto, sensibilidade e personalização real. Nosso objetivo não é substituir o humano, mas potencializá-lo. Acreditamos em um modelo híbrido, onde tecnologia e atendimento humano trabalham de forma integrada", enfatiza ele.

Para o especialista, o futuro do atendimento no turismo será mais rápido, mais personalizado e mais contínuo, acompanhando o cliente desde o momento do desejo até o pós-viagem. Rodrigues acredita, também, que a IA está democratizando o acesso a experiências de alto nível.

"O grande diferencial das empresas não será apenas ter tecnologia, mas saber utilizá-la para gerar valor real na vida do cliente. No turismo, isso significa transformar viagens em experiências mais simples, mais inteligentes e, principalmente, mais memoráveis. Na Orange Viagens, buscamos construir uma jornada onde a tecnologia organiza, antecipa e acelera, enquanto o humano conecta, interpreta e cuida", conclui o CEO.

Para mais informações, basta acessar: orangeviagens.com.br/﻿