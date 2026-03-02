Falha no n8n expõe servidores e intensifica alertas

A plataforma de automação de fluxos de trabalho n8n enfrentou a descoberta de uma vulnerabilidade crítica que pode permitir a invasores assumirem o controle de servidores e acessarem informações sensíveis, segundo reportagem do portal Folha Vitória.

O n8n é uma ferramenta de automação de código aberto usada para conectar diferentes aplicações, serviços em nuvem e sistemas internos por meio de workflows. Essa função de "orquestrador digital" facilita a execução automática de tarefas repetitivas sem intervenção humana, integrando desde operações de tecnologia até marketing e atendimento ao cliente.

A falha identificada, classificada como CVE-2026-25049 com pontuação 9,4 na escala CVSS, está relacionada à forma como o software processa e valida expressões dentro desses fluxos de trabalho.

Segundo a reportagem, a falha pode permitir que trechos de código malicioso contornem mecanismos de filtragem e sejam executados no sistema hospedeiro. Isso abre espaço para que invasores não apenas controlem servidores, mas também roubem credenciais, tokens de API e outras chaves de integração, incluindo serviços de inteligência artificial aos quais o n8n possa ter acesso.

Especialistas ouvidos pela reportagem destacam que o problema é particularmente grave porque a plataforma costuma operar com altos níveis de acesso dentro das organizações. Um workflow típico pode capturar dados de um formulário, processá-los, acionar serviços externos ou modelos de inteligência artificial (IA) e armazenar resultados em bancos de dados, tudo em sequência automatizada. Isso significa que credenciais sensíveis e dados críticos podem estar sob controle do n8n, ampliando o impacto de qualquer exploração maliciosa.

A reportagem também observou que essa não foi a primeira vez que a segurança do n8n foi questionada recentemente. Semanas antes da divulgação da CVE-2026-25049, uma outra vulnerabilidade, apelidada de "ni8mare", havia sido descoberta e expunha instâncias do n8n a execuções remotas de código sem necessidade de autenticação, afetando cerca de 100 mil servidores em todo o mundo.

Organizações que utilizam a plataforma foram orientadas a atualizar suas instâncias para versões que incluem as correções de segurança disponíveis. Ainda segundo a reportagem, a n8n recomenda a atualização imediata, em especial para ambientes autogerenciados, como forma de mitigar os riscos associados à exploração dessas falhas.

De acordo com o portal, a facilidade de exploração e o nível de acesso concedido à ferramenta tornam esse tipo de vulnerabilidade um alerta para empresas que dependem de automação em suas operações críticas. A combinação de privilégio elevado e dificuldade de detecção pode permitir que um invasor atue silenciosamente enquanto os fluxos automatizados continuam funcionando.

A publicação destacou ainda que, em alguns casos, instâncias hospedadas na nuvem podem apresentar riscos adicionais devido à arquitetura multi-tenant, na qual diferentes clientes compartilham a mesma infraestrutura física. A possibilidade, ainda que teórica, de violação desse isolamento reforça a necessidade de medidas de segurança e atualização constante das ferramentas.