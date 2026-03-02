Agência DIVIA participa do South Summit Brazil 2026

O South Summit Brazil 2026, um dos principais eventos de inovação, tecnologia e empreendedorismo da América Latina, será realizado entre os dias 25 e 27 de março, no Cais Mauá, em Porto Alegre (RS). A expectativa é reunir startups, investidores, executivos e grandes empresas em três dias de intensa programação voltada à geração de negócios, networking qualificado e debates estratégicos sobre o futuro da economia global.

Reconhecido por conectar o ecossistema latino-americano a players internacionais, o evento terá como foco temas centrais como inteligência artificial (IA), transformação digital, sustentabilidade, venture capital, inovação corporativa e novos modelos de negócios. A edição de 2026 também dará destaque ao impacto da tecnologia centrada nas pessoas, reforçando a importância da inovação com propósito e responsabilidade social.

Entre os palestrantes confirmados estão lideranças de relevância global, como Hernan Kazah, cofundador do Mercado Livre; Kim Farrell, Global Head of Creators do TikTok; e Priscyla Laham, presidente da Microsoft Brasil. Executivos de empresas como WhatsApp, LinkedIn e BYD também integram a programação, consolidando o caráter internacional e estratégico do encontro.

A DIVIA Marketing Digital confirmou sua participação no South Summit Brazil 2026 pelo quinto ano consecutivo. Especialista em marketing de performance e detentora do selo Google Partner Premier 2026, a agência vê no evento uma oportunidade estratégica para fortalecer conexões e acompanhar de perto as principais tendências que impactam o mercado digital.

Para a empresa, a presença no South Summit representa mais do que participação institucional. O encontro é considerado um ambiente estratégico para mapear tendências emergentes em tecnologia e comportamento do consumidor, aproximar-se de startups e empresas com potencial de crescimento, explorar aplicações de inteligência artificial no marketing digital e ampliar parcerias com players nacionais e internacionais.

Com atuação orientada por dados e foco em resultados mensuráveis, a DIVIA desenvolve estratégias voltadas à geração de leads qualificados, crescimento sustentável e otimização de campanhas de mídia paga. A agência aposta em metodologias baseadas em análise de dados, testes contínuos e aprimoramento constante do funil de vendas para potencializar o desempenho de seus clientes em ambientes digitais cada vez mais competitivos.

Segundo Fernando Ferreira, CEO e cofundador da DIVIA, participar do South Summit Brazil 2026 é uma decisão estratégica alinhada à visão de futuro da empresa. "Estar em um evento desse porte nos permite ampliar o diálogo com líderes de tecnologia, investidores e empreendedores inovadores. É uma oportunidade de absorver tendências globais e transformar conhecimento em soluções práticas que geram impacto real nos resultados dos nossos clientes", afirma.

Com mais de 15 anos de trajetória no mercado digital, a DIVIA é especializada em Google Ads, estratégias avançadas de SEO e ações voltadas à geração qualificada de leads. A agência atende atualmente mais de 300 clientes distribuídos entre Brasil, Estados Unidos, Austrália e Portugal, acumulando expertise em diversos setores da economia. Além da atuação no mercado corporativo, a empresa mantém envolvimento voluntário com mais de 15 iniciativas sociais, entre ONGs, projetos comunitários e associações. A DIVIA possui unidades em Porto Alegre, Florianópolis, São Paulo e Goiânia.

Ao integrar o ambiente do South Summit, a DIVIA reforça seu compromisso com a inovação contínua, a integração entre marketing, tecnologia e negócios e o desenvolvimento de soluções escaláveis. A participação no evento consolida a posição da agência como parceira estratégica para empresas que buscam acelerar crescimento e fortalecer sua presença digital em um mercado cada vez mais dinâmico.