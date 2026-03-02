ICANN detalha nova rodada de domínios gTLD

A Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) divulgou informações sobre a segunda rodada de seu Programa de Novos Domínios Genéricos de Primeiro Nível (gTLDs), conhecida como Round 2 ou 2026 Round. A iniciativa permitirá que entidades de diferentes países solicitem a criação e operação de novas extensões de domínio na internet.

De acordo com o cronograma oficial, a janela para envio das candidaturas está prevista para abrir em abril de 2026, com duração estimada entre 12 e 15 semanas. Durante esse período, organizações interessadas poderão submeter propostas para administrar novos domínios genéricos de topo, ampliando a diversidade do sistema global de nomes de domínio.

A ICANN publicou a versão final do Applicant Guidebook em dezembro de 2025. O documento reúne as regras, critérios e procedimentos que devem ser seguidos pelos candidatos, incluindo exigências técnicas, operacionais e financeiras. O guia também detalha as etapas de avaliação, possíveis objeções e os processos que antecedem a delegação oficial de um novo gTLD.

Para viabilizar as inscrições, a organização está disponibilizando o TLD Application Management System (TAMS), plataforma online que será utilizada para o envio e acompanhamento das candidaturas. O sistema centralizará as comunicações e a documentação necessária ao longo do processo de avaliação.

A taxa base de avaliação para um novo gTLD está definida em US$ 227 mil, valor estabelecido com base no princípio de recuperação de custos do programa. A ICANN também implementou o Applicant Support Program (ASP), iniciativa voltada a candidatos que atendam a critérios específicos de elegibilidade e que necessitem de apoio financeiro ou técnico. O programa pode oferecer reduções significativas nas taxas de inscrição, além de suporte adicional durante a preparação da candidatura.

Porém, o período de inscrição para o programa de apoio foi encerrado em 19 de dezembro de 2025. A participação no ASP, no entanto, não garante a aprovação do pedido de novo registro de domínio, que seguirá sujeito às etapas regulares de análise.

Segundo a ICANN, qualquer entidade legalmente estabelecida pode se candidatar, desde que cumpra os requisitos previstos no guia oficial. A rodada de 2026 marca a retomada do processo de expansão de gTLDs após a rodada anterior realizada em 2012.