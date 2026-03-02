Terça, 03 de Março de 2026
19°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

NIC.br abre registro de quatro novos domínios .br

Registro de “api.br”, “ia.br”, “social.br” e “xyz.br” estará disponível para pessoas físicas e jurídicas.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
02/03/2026 às 12h42
NIC.br abre registro de quatro novos domínios .br
Freepik

O Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br) anunciou o lançamento de quatro novas terminações dentro do domínio de topo brasileiro ".br". As novas opções de domínio fazem parte da estratégia de ampliar o ecossistema de identificadores digitais disponíveis no país.

As extensões incluem api.br, destinada à identificação de interfaces de programação de aplicações; ia.br, voltada a projetos de inteligência artificial (IA); social.br, para perfis e redes sociais; e xyz.br, de uso genérico. Essas categorias somam-se a mais de 100 opções já existentes no Registro.br.

Quem pode usar os novos registros

Podem registrar os domínios tanto pessoas físicas quanto empresas, sem restrições específicas de uso. O registro é realizado por meio do serviço Registro.br, responsável pela administração dos nomes de domínio ".br" no Brasil.

Segundo o NIC.br, essas novas terminações foram definidas com base em tendências observadas na internet e em sugestões de usuários, refletindo a evolução da tecnologia e as demandas por identificadores digitais mais precisos. A expectativa da entidade é que as opções ofereçam alternativas adicionais para endereços online de projetos de tecnologia, comunicação e presença digital em geral.

"De forma periódica, com base em sugestões de usuários e na popularidade de domínios genéricos na Internet, lançamos novos subdomínios, contribuindo para que os brasileiros continuem fortalecendo a sua presença digital. A comunidade brasileira na Internet é uma das mais ativas e vibrantes do mundo. Temos hoje 5,5 milhões de domínios registrados sob o .br, o que muito nos orgulha"

, comentou Demi Getschko, diretor-presidente do NIC.br.

O Registro.br também destaca que o processo de registro inclui mecanismos de segurança como criptografia DNSSEC e a possibilidade de autenticação em duas etapas, medidas que visam fortalecer a proteção dos domínios registrados.

Com a inclusão dessas quatro categorias, o portfólio de domínios .br se expande para atender diferentes segmentos de usuários e empresas interessadas em estabelecer ou reforçar sua presença na Internet com terminações que expressem funções específicas ou usos mais amplos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Tecnologia Há 26 minutos

Telkomsel Expande Implantação da Capsyl Cloud com Synchronoss

Maior Operadora de Telefonia Móvel da Indonésia Consolida o Sucesso do Lançamento do seu Serviço Móvel e a Expansão do seu Pacote Premium.

 (Imagem: Gemini/Nano Banana Pro)
Tecnologia Há 10 horas

Plataformas de UGC ganham força no mercado brasileiro

Ferramentas que conectam criadores de conteúdo a empresas crescem no Brasil em 2026, impulsionadas pela busca por autenticidade e melhores taxas de...

 Força Meninas
Tecnologia Há 11 horas

Força Meninas lança programa gratuito com Instituto MBRF

A iniciativa Bússola de Carreiras é voltada a meninas e jovens mulheres de 13 a 21 anos da rede pública de Lajeado (RS) e oferece 100 vagas para fo...

 Freepik
Tecnologia Há 11 horas

Especialistas falam sobre como se preparar para as novas exigências da NR-1

Norma amplia a obrigatoriedade de identificação e gestão dos riscos psicossociais no ambiente de trabalho.

 Imagem de Freepik
Tecnologia Há 12 horas

Hoff fortalece conexão com especificadores

Com a Expo Revestir prestes a dar início, a Hoff Analytics destaca a importância de acessar especificadores para gerar mais oportunidades no mercad...

Tenente Portela, RS
20°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 34°
20° Sensação
1.03 km/h Vento
76% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h29 Nascer do sol
19h05 Pôr do sol
Quarta
37° 18°
Quinta
38° 19°
Sexta
32° 19°
Sábado
29° 17°
Domingo
34° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 23 minutos

Telkomsel Expande Implantação da Capsyl Cloud com Synchronoss
Câmara Há 3 horas

Câmara aprova regras para denominação de produtos lácteos e carnes
Câmara Há 4 horas

Aferição de idade é medida de maior impacto no ECA Digital, diz representante do governo
Câmara Há 4 horas

Câmara aprova regras para funcionamento de farmácias dentro de supermercados
Câmara Há 4 horas

Câmara aprova projeto que define o crime de desaparecimento forçado de pessoa

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,17 +0,00%
Euro
R$ 6,04 -0,05%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 372,502,47 -2,01%
Ibovespa
189,307,02 pts 0.28%
Mega-Sena
Concurso 2978 (28/02/26)
06
09
13
20
42
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 6965 (02/03/26)
07
12
26
68
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3625 (02/03/26)
01
04
08
09
10
13
15
16
17
18
19
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2894 (02/03/26)
04
06
12
15
17
19
24
27
32
38
40
47
52
63
71
74
75
78
80
84
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2931 (02/03/26)
14
23
31
34
40
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias