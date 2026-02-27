Sexta, 27 de Fevereiro de 2026
Monitoramento inteligente previne avarias no transporte de vidros blindados

Dispositivos de controle de impacto e inclinação podem garantir a integridade de cargas sensíveis em operações nacionais e exportações

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
27/02/2026 às 15h38
A cadeia logística de vidros blindados apresenta um desafio operacional, pela complexidade técnica e prazos deReposição que podem levar semanas. Neste cenário, uma parceria estratégica de 15 anos entre a AHM Solution, especialista em soluções para eficiência e segurança logística, e a PG Products, fabricante brasileira de vidros blindados, tem gerado ganhos nessa cadeia de suprimentos.

A implementação de dispositivos de monitoramento de impacto e inclinação ajuda a prevenir danos durante o transporte. Com foco em vidros blindados de alta qualidade e performance, a PG Products atende os segmentos automotivo civil e militar, arquitetônico e marítimo. Com certificações internacionais de resistência balística, a empresa conquistou clientes que também exigem integridade durante o transporte.

Fragilidade e alto valor: logística complexa

O transporte de vidros blindados apresenta desafios únicos. "Como a carga é sensível, a embalagem precisa ser extremamente robusta, com produtos internamente bem ajustados e protegidos, evitando a interferência direta entre as peças", detalha Afonso Moreira, CEO da AHM Solution. "E considerando que a exportação para outros continentes é uma viagem longa, com vários pontos de carregamento e descarregamento, isso torna a logística deste produto bastante especial", completa.

Além disso, alguns vidros são fornecidos para forças de segurança. "Uma perda resultante de manuseio inadequado pode gerar grande prejuízo, uma vez que o tempo para produção e substituição desses vidros é muito longo", explica Moreira.

A consultoria da AHM Solution começou pelo mapeamento do ponto crítico da cadeia logística. Com base no diagnóstico de movimentações do produto, foi criado um protocolo de transporte do produto, que incluiu as seguintes soluções para prevenir danos à carga:

ShockDot: indicadores que identificam impactos acima do limite tolerável pelo vidro, permitindo detecção visual imediata de manuseio inadequado.

TiltWatch Plus: dispositivos que sinalizam tombamento ou inclinação proibida das caixas durante o transporte.

"O objetivo é garantir aos clientes, no Brasil e em outros continentes, que o produto chegue ao destino em perfeitas condições. Esse sistema de monitoramento e investigação de risco no transporte é o que traz evidência para a seguradora, em caso de sinistro, reportando problemas no manuseio e transporte", esclarece o executivo.

Efeito preventivo e mudança cultural

Um dos resultados notados foi a mudança de comportamento na cadeia logística. "As pessoas têm mais cuidado com a caixa ao saber que existe um monitoramento", observa a área de logística da PG Products. "Não tivemos mais nenhum registro de perda associado ao manuseio – as etiquetas geram um efeito de prevenção também. Sem elas, não teríamos como saber se os materiais foram manuseados de forma incorreta".

Para Moreira, os resultados comprovam a eficácia da abordagem: "Observamos maior rastreabilidade, redução de danos, evidências claras para seguradoras e clientes, além de processos de transporte mais controlados. A implementação reduziu significativamente as avarias".

Responsabilização e gestão de qualidade

Os dispositivos também trouxeram benefícios na gestão de relacionamento com prestadores de serviço. "Através das etiquetas, é possível comprovar que houve erro no manuseio da carga", destaca a PG Products, que mantém rigorosos sistemas de gestão da qualidade ISO.

"Os dispositivos forneceram evidências objetivas do manuseio, permitindo identificar falhas, reforçar padrões de embalagem, melhorar auditorias e assegurar conformidade em exportações", complementa o CEO da AHM Solution.

A capacidade de rastreamento também permite ações mais rápidas: "Se houver indicação no dispositivo, podemos entender que houve um problema no manuseio", explica a equipe da fabricante de vidros.

O modelo pode ser aplicado a outros setores, com itens frágeis, de alto valor ou difícil reposição, como vidros arquitetônicos, displays, cerâmicas técnicas, eletrônicos sensíveis e compósitos aeronáuticos. "As soluções são universais para cargas sensíveis, permitindo configurar níveis de impacto e inclinação conforme a criticidade de cada setor, mantendo rastreabilidade em padrões exigidos por montadoras e indústrias de alta confiabilidade", explica Moreira.

No caso da PG Products, as soluções foram customizadas para as especificidades dos vidros blindados: "Os níveis de sensibilidade e procedimentos de inspeção foram ajustados à fragilidade, valor agregado e dificuldade de reposição dos vidros blindados", finaliza o executivo.

Para mais informações, basta acessar: https://www.ahmsolution.com.br/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
