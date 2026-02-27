Sexta, 27 de Fevereiro de 2026
Credicom recebe avaliação no Sistema de Gestão da Inovação

A cooperativa foi avaliada no nível 4 – Consolidação da Gestão da Inovação – no Sistema de Gestão da Inovação em Cooperativas, conforme avaliação d...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
27/02/2026 às 14h47
O Sicoob Credicom, segundo dados do Banco Central do Brasil e da Organização das Cooperativas do Brasil (OCB), figura entre as maiores cooperativas financeiras do país na área da saúde e entre as maiores de Minas Gerais. Em 2025, a instituição conquistou pela primeira vez o nível 4 — Consolidação da Gestão da Inovação no estudo de maturidade do Sistema de Gestão da Inovação (SGI), conduzido pela OCB. Esse resultado posiciona a cooperativa no grupo de referência do setor no que diz respeito às práticas e ao desempenho relacionados à inovação.

O diagnóstico da OCB avalia 15 dimensões, distribuídas em duas frentes. Na primeira, são analisadas dez dimensões de boas práticas, como ambiente favorável à inovação, planejamento, processos, suporte às atividades inovadoras e fatores facilitadores. Na segunda, são avaliados resultados e desempenho gerados pelas ações de inovação, incluindo evolução de produtos e serviços, mercado de atuação, processos internos e impactos no modelo cooperativista.

Segundo João Augusto Oliveira Fernandes, presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credicom, "inovação é sobre gerar valor para a comunidade, e fazemos isso por meio da melhoria de processos, relacionamento e ampliação da nossa capilaridade e relacionamento com os cooperados. Para nós, a inovação é uma estratégia e não apenas uma atividade dentro do nosso negócio", afirma.

Na frente de Boas Práticas do Sistema de Gestão da Inovação, a cooperativa alcançou nota 90, destacando-se como referência em nove dimensões entre as participantes.

Já na avaliação referente ao Desempenho Proporcionado pela Inovação, a Credicom obteve nota 72, com duas dimensões reconhecidas como benchmark.

Os indicadores apontam para um avanço consistente da cooperativa na estruturação do seu Sistema de Gestão da Inovação (SGI), demonstrando evolução nas práticas e nos resultados observados nas iniciativas implementadas.

Para o próximo ciclo avaliativo, o objetivo é avançar do nível 4 para o nível 5 — Excelência, por meio da implementação de novos projetos e ações voltadas ao aumento do impacto gerado aos cooperados e ao fortalecimento da presença da cooperativa no mercado em que atua.

Sobre o Sicoob Credicom

Fundado em 1992, o Sicoob Credicom nasceu como uma cooperativa financeira de médicos, evoluindo para todos os profissionais da área da saúde. Com mais de R$ 9 bilhões em ativos totais e mais de 133 mil cooperados, é hoje uma das maiores cooperativas financeiras do Brasil na área da saúde e a maior de Minas Gerais.

A Credicom é uma instituição financeira autorizada pelo Banco Central e supervisionada pelo Sicoob Central Cecremge, oferecendo um portfólio completo de produtos e serviços financeiros.

