Sexta, 27 de Fevereiro de 2026
14°C 33°C
Tenente Portela, RS
MG: moradores de cidades afetadas pelas chuvas já podem sacar o FGTS

Valor a ser sacado é limitado a R$ 6.220

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
27/02/2026 às 13h28
© José Cruz/Agência Brasil

Moradores das cidades mineiras afetadas pelos temporais já podem pedir o saque dos recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O recurso para os cidadãos de Juiz de Fora, Matias Barbosa e Ubá foi liberado nesta sexta-feira (27).

O valor a ser sacado é limitado a R$ 6.220 , e para usufruir do benefício é necessário ter saldo na conta do FGTS e não ter feito saque pelo mesmo motivo (calamidade) nos últimos 12 meses.

Segundo a Caixa, é possível fazer a solicitação pelo aplicativo do FGTS. Após baixar o app, é necessário inserir as informações de cadastro para iniciar.

Em seguida, acessar a opção Solicitar seu Saque 100% Digital ou, no menu inferior, acessar Saques, e selecionar Solicitar Saque. É necessário então clicar em Calamidade Pública, informar o nome do município; escolher o tipo de comprovante de endereço, digitar o CEP e o número da residência.

Também é necessário encaminhar foto de documento de identidade e de comprovante de residência em nome do trabalhador, emitido até 120 dias antes da decretação da calamidade. Escolher a conta para crédito do valor (Caixa ou outro banco) e enviar a solicitação.

Doação

A Caixa informou que, junto com a ONG Moradia e Cidadania, arrecadará recursos para famílias afetadas pelos temporais. As doações podem ser feitas por meio de depósito em conta ou Pix:

Chave Pix (Telefone): 31-999910733

Banco: CAIXA (104)
Agência: 0620
Operação: 1292
Conta Corrente: 577578823-7

Chuvas

Subiu para 64 o número de pessoas mortas na região da Zona da Mata mineira pelo excesso de chuvas nos últimos dias, de acordo com as informações mais recentes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.

As operações de busca e salvamento prosseguem ao longo de todo o dia, em várias frentes de atuação, sendo seis em Juiz de Fora e duas em Ubá, que são municípios próximos.

