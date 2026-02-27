Comissão mista que analisa mudanças no seguro-defeso ouvirá representantes dos pescadores; participe

A comissão mista que analisa a medida provisória que muda as regras do seguro-defeso ( MP 1323/25 ) realiza audiência pública na próxima terça-feira (3) com representantes dos pescadores.

O debate será interativo e está marcado para as 14 horas, no plenário 2 da ala Nilo Coelho, no Senado.

A MP

Em vigor desde 5 de novembro de 2025, a MP transferiu do INSS para o Ministério do Trabalho a responsabilidade de processar os pedidos do seguro. Também aumentou as exigências para o procedimento. Os pescadores beneficiários deverão:

ser inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais ( CadÚnico ),

), fornecer dados biométricos de modo a evitar fraudes; e

atender a novos requisitos para concessão e manutenção do benefício.

A comissão

A comissão mista foi instalada em 3 de fevereiro, é presidida pelo deputado Josenildo (PDT-AP) e tem como relator o senador Beto Faro (PT-PA) e como relator-revisor o deputado Sidney Leite (PSD-AM).

De acordo com o plano de trabalho da comissão, a leitura do relatório final está prevista para 10 de março.