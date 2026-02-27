Brasil amplia presença internacional no MWC 2026

Com uma delegação formada por 28 empresas, startups e Institutos de Ciência e Tecnologia (ICTs), a maior já organizada pelo país, o Brasil reforça sua estratégia de internacionalização participando em mais uma edição do Mobile World Congress, que será realizado de 2 a 5 de março, em Barcelona, na Espanha. A iniciativa integra a pauta de ações do Brasil IT+, programa desenvolvido pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) em parceria com a Softex, e visa impulsionar a internacionalização da indústria nacional de tecnologia.

Com foco em 5G avançado e 6G, inteligência artificial (IA) aplicada, computação em nuvem e edge, cibersegurança, Internet das Coisas (IoT) e transformação digital de setores como saúde, indústria, cidades inteligentes e finanças, o evento deve reunir mais de 100 mil visitantes de cerca de 200 países, consolidando-se como a principal vitrine global da indústria de conectividade e tecnologia digital.

Esta será a 15ª participação consecutiva do Brasil no MWC. O estande Brasil IT+ foi estruturado para estimular conexões qualificadas, com salas de reuniões, lounge de networking e espaço para apresentações, além de uma agenda de encontros com grandes players internacionais e delegações estrangeiras, ampliando as oportunidades de negócios para as empresas brasileiras.

"Nossa presença constante no MWC reforça o posicionamento do Brasil no cenário global de tecnologia e fortalece nosso papel como protagonistas no setor de software e serviços de TI, impulsionando a inovação, atraindo investimentos e ampliando a competitividade das empresas brasileiras. A Espanha é um mercado estratégico nesse processo, funcionando como uma porta de entrada para a expansão no restante da Europa"

Integram a delegação brasileira no MWC 2026 as empresas Anlix, Argotechno, Arkus.Tech, BR.Digital Telecom, bycoders, CapiAnalytics, Diagnext, Fenix DFA, Grupo Voalle, Implanta IT, Instituto Eldorado, Int6 Tech, Interact Solutions, Ip Facens, iSend, Orange Testing, Pappsales, Pulsus, RD2Buzz, SoftExpert, Sparz, Stefanini Group, The 12 Company, Trinca, Venko Networks, Vertis Solutions, Vixteam e Zoomtech.

Espanha: porta de entrada da tecnologia brasileira no mercado europeu

Para Leonardo Melo, co-owner da Diagnext, especializada em tecnologia na área da saúde, a trajetória da empresa no MWC comprova a efetividade da estratégia internacional. "O evento ampliou nosso relacionamento com players globais de telecomunicações e saúde digital, gerando resultados concretos, como parcerias na Espanha, conexões com grandes empresas como a Telefônica e o avanço de projetos no Brasil em colaboração com parceiros como a Intel, especialmente em iniciativas de telemedicina para ambientes remotos"

"Estamos participando do MWC pela terceira vez. Como especialistas em mobilidade, esse é o evento ideal para nós. Atualmente, atendemos clientes em diferentes mercados, como Europa, Austrália, Estados Unidos e América Latina. Nosso objetivo é fortalecer essa atuação internacional e, a partir da operação em Portugal, expandir a presença para a Espanha ainda este ano"

A Orange Testing, empresa especializada em automação de testes no-code, faz sua estreia no MWC. Segundo Leopoldo Braga, diretor de Parcerias e Internacionalização, a participação no evento marca um passo decisivo no processo de expansão internacional da companhia. "Nossa expectativa é ampliar o networking com líderes globais de tecnologia, estabelecer parcerias estratégicas e gerar oportunidades concretas de negócios em um ambiente altamente qualificado e orientado à inovação. Nossa solução atende à demanda internacional por eficiência, redução de custos e aumento da qualidade das entregas digitais, permitindo que equipes escalem a cobertura de testes e reduzam riscos em ambientes críticos"

"Participar como expositor em um dos principais encontros globais de telecomunicações e tecnologia móvel reforça o nosso posicionamento internacional e a relevância de nossa atuação no cenário global. Em Barcelona, apresentaremos soluções que transformam dados operacionais em insights acionáveis, viabilizando redes cada vez mais autônomas, a gestão inteligente de dispositivos e a otimização da experiência do assinante, com foco no aumento da eficiência, na redução de custos e na elevação da qualidade dos serviços prestados por Provedores de Serviços de Internet (ISPs) e operadoras em todo o mundo"