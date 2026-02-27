Sexta, 27 de Fevereiro de 2026
14°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Conselho de Comunicação da Câmara debate TV 3.0, rádios públicas e estratégia digital

Colegiado discute modernização da comunicação institucional e preparação para os 200 anos da Câmara

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
27/02/2026 às 10h53

O Conselho de Comunicação Social da Câmara dos Deputados debateu estratégias para modernizar a comunicação institucional com a sociedade. Entre os temas discutidos estão a implantação da TV 3.0, a proteção das emissoras universitárias e o fortalecimento das rádios públicas no ambiente digital.

A TV 3.0 é a próxima geração da TV digital. O modelo foca na integração entre TV aberta e internet, oferecendo resoluções em 4K e 8K e recursos de interatividade em tempo real.

A diretora da TV Câmara, Daniela André, informou que o início das transmissões no novo padrão está previsto para junho de 2026, dentro das comemorações dos 200 anos da Câmara dos Deputados.

Rádios públicas
Outro ponto tratado foi a inserção das rádios públicas no sistema híbrido de radiodifusão, que combina sinal tradicional e internet.

A diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima, afirmou que emissoras públicas precisam se posicionar diante das grandes empresas de tecnologias (big techs) e das montadoras, que disputam a exclusividade nas centrais multimídia de veículos. Segundo ela, o objetivo é evitar que as rádios públicas fiquem “escondidas” nesses sistemas.

O conselho também destacou o papel da Câmara em capacitar órgãos municipais de comunicação para expandir a transparência em todo o país.

Redes sociais
Os participantes discutiram ainda novas estratégias para redes sociais, com foco na agilidade, e o uso de impulsionamento para ampliar o alcance das informações institucionais.

O diretor-executivo de Comunicação e Mídias Digitais da Câmara, Cláudio Araújo, afirmou que, embora rádio e TV continuem importantes, a gestão atual foca no protagonismo das redes sociais, onde grande parte da população busca informação.

A diretora de Redes Sociais da Câmara, Ginny Morais, citou como exemplo a divulgação imediata da aprovação do projeto que combate facções criminosas. Segundo ela, a publicação rápida permitiu que a Câmara participasse do debate digital no momento em que o tema estava em destaque.

Impulsionamento
O secretário de Comunicação Social da Câmara, deputado Marx Beltrão (PP-AL), destacou a importância do impulsionamento para ampliar o alcance das publicações dos veículos de comunicação da Casa.

"Se a gente fizer impulsionamento para determinados lugares, para as cidades mais distantes, a gente consegue direcionar a informação através da rede social. Só que isso ainda é uma discussão interna", disse o secretário.

Balanço positivo
O presidente do Conselho Consultivo de Comunicação Social, deputado Cleber Verde (MDB-MA), fez um balanço positivo da reunião. Ele destacou a preparação para a TV 3.0 e o rádio híbrido, além do anúncio de um congresso de comunicação pública em Brasília como parte das ações do bicentenário da Casa.
"Temos muito ainda para desenvolver. Essa primeira reunião de 2026 certamente trouxe alguns elementos muito positivos e dados importantes para seguirmos ampliando a comunicação pública", resumiu o presidente.
O conselho
O Conselho Consultivo de Comunicação Social da Câmara dos Deputados foi criado em 2019 para propor como a Casa deve se comunicar com a sociedade.
Composto por 5 deputados, um servidor e 4 representantes da sociedade civil, o conselho realizou a segunda reunião desde que os novos representantes da sociedade civil tomaram posse no colegiado, no final do ano passado.
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara Há 8 minutos

Comissão aprova criação de plano para reforçar segurança em fronteiras

Projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

 Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Câmara Há 8 minutos

Comissão aprova projeto que reduz a tributação sobre o biodiesel de dendê

O texto segue em análise na Câmara dos Deputados

 Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Relator diz que exigir certidão criminal para casamento pode reduzir violência contra mulher; ouça a entrevista

Deputado lembra que quatro mulheres são assassinadas por dia no Brasil

 Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Comissão aprova projeto que amplia uso de câmeras e cria alerta contra desaparecimento de pessoas

Proposta inclui reconhecimento facial, Alerta Âmber e integração de bancos de dados; texto ainda será analisado pelo Plenário
Câmara Há 3 horas

CPMI do INSS ouve presidente da Dataprev na segunda-feira

A CPMI do INSS ouvirá o presidente da Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social (Dataprev), Rodrigo Ortiz D'Avila Assumpção, na segun...

Tenente Portela, RS
30°
Tempo limpo
Mín. 14° Máx. 33°
29° Sensação
1.38 km/h Vento
33% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h26 Nascer do sol
19h09 Pôr do sol
Sábado
35° 13°
Domingo
35° 15°
Segunda
37° 17°
Terça
37° 18°
Quarta
35° 18°
Últimas notícias
Economia Há 4 minutos

Evolução da energia renovável trará benefício para sociedade
Câmara Há 4 minutos

Comissão aprova criação de plano para reforçar segurança em fronteiras
Câmara Há 4 minutos

Comissão aprova projeto que reduz a tributação sobre o biodiesel de dendê
Senado Federal Há 4 minutos

CSP vota proibição de liberdade provisória a acusados de homicídio intencional
Meio ambiente Há 4 minutos

Último boletim do Programa Balneabilidade 2025/2026 indica que 92 dos 96 pontos de análise estão próprios para banho

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,14 +0,07%
Euro
R$ 6,07 +0,16%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 355,755,68 -3,12%
Ibovespa
189,732,63 pts -0.67%
Mega-Sena
Concurso 2977 (26/02/26)
08
19
27
32
38
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 6962 (26/02/26)
15
25
37
79
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3622 (26/02/26)
02
03
06
07
09
10
11
12
14
15
16
18
19
20
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2892 (25/02/26)
09
13
28
32
40
42
45
48
57
59
61
64
66
70
75
76
77
78
80
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2929 (25/02/26)
01
20
24
27
34
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias