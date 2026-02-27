Conselho de Comunicação Social debate Estatuto Digital da Criança e do Adolescente; participe

O Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional reúne-se na segunda-feira (2) para debater o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente (ECA Digital), instituído pela Lei 15.211/25 .

O encontro ocorrerá no plenário 7 da Ala Alexandre Costa, no Senado, às 9h30.

A audiência pública tem como objetivo discutir a proteção de crianças e jovens na internet, com foco na segurança de dados e na prevenção de riscos virtuais.

A nova composição do Conselho de Comunicação Social tomou posse no início de fevereiro .