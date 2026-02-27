Sexta, 27 de Fevereiro de 2026
Deputado diz que bancada mineira pode articular recursos no Orçamento após chuvas em MG; ouça a entrevista

Parlamentares podem destinar emendas ao orçamento para obras de drenagem e planos de segurança

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
27/02/2026 às 10h07

O coordenador da bancada mineira na Câmara, deputado Igor Timo (PSD-MG), disse nesta quinta-feira (26), em entrevista à Rádio Câmara , que o grupo se mobilizará para ajudar municípios atingidos pelas fortes chuvas na Zona da Mata, em Minas Gerais.

O número de mortos já passava de 50 nesta quinta. A maioria (47) na cidade de Juiz de Fora. Há mortos e desaparecidos também em Ubá.

Chuvas fortes foram registradas também nas cidades mineiras de Senador Firmino e Matias Barbosa. Mais de 3000 pessoas estão desabrigadas. E as tempestades continuam na região.

Segundo Igor Timo, a bancada mineira pode atuar na destinação de emendas parlamentares ao Orçamento para obras de drenagem e planos de segurança, por exemplo.

Desastre repetido
 Timo disse que essa situação não é surpresa. "Nos últimos cinco anos, é a terceira vez que temos situações como essa. E nos traz uma preocupação, de fato, de como as políticas públicas estão sendo desenvolvidas no nosso estado”, criticou.

O deputado quer reunir a bancada para discutir a indicação de recursos no Orçamento. "Para que todos os municípios que tenham esse histórico de vir sofrendo catástrofes, situações de enchente, possam ter, no mínimo, um plano de segurança feito juntamente com a Defesa Civil e com o Corpo de Bombeiros, para, de forma eficiente, encontrar soluções em situações como essa”, completou o deputado.

Medidas anunciadas
O governo federal anunciou o envio de R$ 800 por pessoa desabrigada, repassados pelas prefeituras de 18 municípios.

Haverá também a antecipação do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC) nos locais atingidos.

A prefeitura de Juiz de Fora informou que militares do Exército reforçarão o atendimento às vítimas. E o governo de Minas Gerais divulgou a antecipação de verbas previstas para o próximo ano aos municípios de Juiz de Fora e de Ubá.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
